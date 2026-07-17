Pauknera nevymlčí. Půr má špatnou zprávu pro tradiční média

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Novinář Michal Půr míní, že anonymní investigativec Thomas Paukner je jen začátek a média s tím nemohou téměř nic dělat. Ve svém komentáři na portálu NWSLTTR
podotýká, že jde o špatnou zprávu pro média, jako je ČRo, Deník N, Seznam Zprávy a další, jejichž investigativa „doposud rozhodovala, co kauza bude a co nebude“. „Paukner tohle mění a notně mu k tomu pomáhají současné možnosti,“ píše Půr s tím, že aktuálně již může díky novým technologiím jednotlivec či malá skupina lidí „vypouštět kauzy bez ohledu na to, co si o nich myslí média či nemyslí“.
Odtud má pramenit to, proč se například Deník N snaží primárně poukazovat na osobu Pauknera, a nikoliv ověřovat to, co tento účet píše. „Média samozřejmě vědí, že tohle nebezpečí je velmi vážné, a proto řeší Pauknerovu identitu, a nikoliv informace, které přináší. Snaží se ho delegitimizovat. Můžete si říct, že to je špatně, ale tahle situace pro ně prakticky nemá dobré řešení, byť jedno existuje, ale je dlouhodobé. Pokud se jej pokusí odhalit, udělají z něj mučedníka a tím mu dodají relevanci a následně legitimitu. Pokud začnou citovat jeho materiály, dodají mu opět relevanci a legitimitu. Pokud budou mlčet a nebudou si ho všímat, čím dál více čtenářů bude poukazovat na to, že zamlčují důležité informace,“ přibližuje Půr a hodnotí, že doposud je vztah médií k Pauknerovi plný takových chyb.
Tou největší je bezpochyby dle něj postup Seznamu a samostatnou kapitolou je pak podle Půra předání informací o provozovateli účtu Deníku N. Míní, že Paukner toho využil a logicky se postavil do role „disidenta“. „Tvrdí, že platforma se spojila s investigativním médiem proti zdroji, což je samo o sobě pochybné. Zároveň může tvrdit, že ochrana zdrojů je de facto vyjednatelná. A v neposlední řadě je tu onen dvojí metr, který v jednom případě znamená použití nahrávek anonymního Juliuse Šumana a naopak mlčení o dokumentech, které představuje Paukner. Netuším, zda jsou závažné či nikoliv, ale pokud je média nezačnou vyvracet, těžko můžeme čekat, že situace se změní. Pokud je vyvracet nezačnou, posílí nedůvěru vůči médiím obecně. Každopádně je to nezáviděníhodná role,“ upozorňuje novinář a zmiňuje, že v případě účtu, který anonymně publikoval údajné nahrávky Andreje Babiše, se média jejich obsahem zabývala.
Fotogalerie: - Proti zrušení koncesionářských poplatků
Výhodou Pauknera dle Půra je, že se nemusí ohlížet na inzerenty, kteří dokážou v běžných médiích zastavit dle něj „prakticky cokoliv“. Míní, že snaha Pauknera „vymlčet“ pak povede akorát k rozšíření fenoménu. „Nechápou, že to není jev, ale nový standard politického boje. Ve chvíli, kdy se model anonymní účet + veřejná data + politická vyhraněnost osvědčí, bude tady co nevidět deset Pauknerů. Jejich počet se logicky bude zvyšovat s každými dalšími volbami,“ zaznívá.
Investigativec pak dle něj může svou kariéru ukončit sám sobě tím, že se dopustí chyb, jako je odtajnění totožnosti. „To bude jeho konec, protože pak už se stane snadným terčem,“ uzavírá Půr.
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https://www.nwslttr.cz