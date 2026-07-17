„Budeš prosit, brečet, klečet, ty…“ Přišlo takové VIDEO, že Zdechovský volá policii

17.07.2026 17:20 | Monitoring
autor: Natálie Brožovská

Pardubický zastupitel a onkolog Vít Ulrych zveřejnil video plné vulgárních urážek a výhrůžek, které mu adresoval romský občan kvůli jeho opakované kritice Andreje Babiše a současné vlády. Na případ reagoval také europoslanec Tomáš Zdechovský, který Ulrycha vyzval, aby výhrůžky nepodceňoval, a sám na případ upozornil Policii ČR.

„Budeš prosit, brečet, klečet, ty…“ Přišlo takové VIDEO, že Zdechovský volá policii
Foto: Repro X
Popisek: Záběr z výhrůžného videa

Lidovecký zastupitel z Pardubic Vít Ulrych zveřejnil na sociální síti X video, které mu adresoval muž hlásící se k romské komunitě. Důvodem útoku měla být Ulrychova kritika premiéra a předsedy hnutí ANO Andreje Babiše.

Rom ve videu Ulrychovi adresoval sérii vulgárních urážek a výhrůžek. „Ahoj Víťo, zdravím tě, romská komunita. Potřeboval bys cikánský kokot do huby. Už dej pokoj Babišovi, nebo si to vyřídíme spolu my dva. Jenom já a ty. Budeš prosit, brečet, klečet, ty mrdko. Tak přestaň. Říkám ti to, přestaň, neber si Babiše do huby. Neser mě, už dej pokoj, ty mrdko,“ zaznělo ve videu.

Ulrych záznam zveřejnil s komentářem, v němž upozornil, že místo věcných argumentů přicházejí výhrůžky. „Když dojdou argumenty, nastupují výhružky. Takovou úroveň bohužel někteří fanoušci Andreje Babiše předvádějí na sociálních sítích,“ napsal Ulrych.

 

Vít Ulrych kritizuje Andreje Babiše i současnou vládu na sociálních sítích opakovaně. V posledních příspěvcích například tvrdil, že vládní koalice hnutí ANO, SPD a Motoristů je plná „kriminalistů“, a kabinet kritizoval také za to, že podle něj místo podpory moderní energetiky vede ideologický boj proti Green Dealu.

Ostře se vyjadřoval rovněž například k postoji vlády k summitu NATO v Ankaře a Andreje Babiše označoval za proruského premiéra. Kritické komentáře přitom směřuje i vůči dalším členům kabinetu a dění kolem současné vlády se věnuje v podstatné části svých příspěvků.

Na zveřejněné video reagoval také europoslanec Tomáš Zdechovský. Ulrycha nejprve vyzval, aby útok nebral na lehkou váhu. „To je co za idiota. Určitě to nepodceňuj,“ napsal pod jeho příspěvkem.

Následně video sdílel také na vlastním profilu a ve svém komentáři označil oficiální účet Policie České republiky a naznačil, že by se měla výhrůžkami z videa zabývat.

 

 

Hnutí ANO a Andrej Babiš mají dlouhodobě výraznou podporu také v některých sociálně vyloučených lokalitách s početnou romskou populací. U části tamních voličů bodují zejména důrazem na sociální jistoty, kritiku zdražování či pomocí Ukrajině.

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Babiš , policie , Rom , výhružky , x , Zdechovský , Ulrych

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