Propadá Merkelová. První odhad výsledků eurovoleb

Evropské volby pomalu míří do finiše. Sice se až do 23. hodiny bude čekat na Itálii a až poté budeme znát nové obsazení Evropského parlamentu, první odhady již leccos prozrazují. Píše to server Novinky.cz.

V Německu sice podle prvních odhadů vyhrála CDU/CSU německé kancléřky Angely Merkelové s 28 procenty, pokud by to tak však skutečně bylo, půjde pro CDU/CSU, ale také pro SPD jako další vládní stranu o nejhorší výsledek v eurovolbách. SPD by měla získat podle odhadů třetí místo s 15,5 procenta. Vítězství by naopak slavili druzí Zelení s 22 procenty, pro něž by to byl jasně nejlepší výsledek.

Do Evropského parlamentu by pak za Německo měli zamířit i zástupci kritické Alternativy pro Německo (10,5 procenta) či Levice a svobodných demokratů.

Původní text ZDE.

V Rakousku jsou podle všeho vítězní lidovci kancléře Sebastiana Kurze, a to bez ohledu na vládní krizi. Odhad jim slibuje 34,5 procenta, druzí by měli být socialisté.

Řecká opoziční konzervativní Nová demokracie podle odhadů v eurovolbách porazila vládní levicovou formaci Syriza, která je u moci od roku 2015.

Eurovolby někde přilákaly více lidí než v roce 2014, příkladem je Slovensko s 20 procenty. Větší zájem hlásí i Maďarsko, Rumunsko a Kypr.

Psali jsme: Naštvaný Donald Trump pronesl projev, o kterém se u nás nepíše. Šlo i o Rusko STAN: Vládu mladí lidé nezajímají, stejně jako jejich problémy Masare (Zelení): Když nekoná vláda, potřebujeme změnu zdola Nápad Maláčové brnká na komunistickou strunu, píší v Reflexu

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: vef