Prostě vám zruší účet. Kouzelné slovo „netrestná nenávist“. Dramata anglického bojovníka za svobodu slova

Podle britského komentátora, zakladatele blogu The Daily Sceptic a Free Speech Union, která se zaměřuje na ochranu svobody projevu, se svoboda slova ve Velké Británii od roku 2020 zhoršila i v kombinaci s propuknutím pandemie covidu-19 a Black Lives Matter hnutím. V porovnání se svobodou slova ve Spojených státech amerických je na tom Velká Británie ještě hůř.

„Myslím, že jsme na tom o něco hůř než Amerika, protože Amerika exportovala woke ideologie do Velké Británie, ale my nemáme ekvivalent prvního dodatku Ústavy Spojených států amerických, který by chránil svobodu slova,“ řekl s dodatkem, že za útoky na svobodu projevu může z větší částí rozšíření woke levicové ideologie.

Východní země Evropy jsou na tom podle Younga lépe než anglicky mluvící země i proto, že si ještě pamatují na komunistický režim, který zde panoval v druhé polovině dvacátého století. „Přesto se zdá, že tento druh woke maoistické kultury se nyní plíživě šíří i do východní Evropy. Takže je to pěkně špatné všude, ale o trochu horší ve Velké Británii,“ doplnil Young.

Cenzura na sociálních sítích se projevuje ve Velké Británii nejvíce u šesti témat. U nichž, pokud na sociálních sítích někdo řekne něco neortodoxního, existuje velká šance, že příspěvek bude smazán. Mezi tato témata patří podle Younga politika lockdownů, bezpečnost a efektivnost vakcín proti covidu-19, zda mělo smysl nosit roušky, klimatické změny, válka na Ukrajině a výsledky voleb. „To je těch největších šest problémů. Pokud se v těchto šesti odchýlíte od mainstreamového narativu, pokud řeknete něco neortodoxního, pokud zpochybníte mainstreamový názor, pravděpodobně se dočkáte cenzury na Twitteru, Faceboku, YouTube, Instagramu, všech velkých platformách sociálních médií,“ vyčetl Young.

Ve Sněmovně lordů se momentálně projednává i návrh zákona o bezpečnosti na internetu Online Safety Bill. Podle Younga se tento návrh zákona snažící se regulovat sociální sítě stane platným zákonem příští rok. Ve zkratce vysvětlil znění návrhu takto: „Obecně se bude jednat o to, že společnostem provozujícím sociální média budou hrozit extrémně vysoké pokuty, pokud neodstraní nezákonný obsah, a také pokud nebudou schopny vynutit dodržování svých smluvních podmínek,“ sdělil Young.

Pro bližší vysvětlení použil příklad, že kdyby Twitter měl ve svých smluvních podmínkách, že každý, kdo použije chybný gender pro transsexuální osobu, bude odstraněn z platformy, a Twitter jeho účet neodstraní, bude dále sociální síť čelit pokutě až ve výši deset procent svého ročního celosvětového obratu. Výsledkem tohoto zákona bude podle Younga v rámci přehnané opatrnosti sociálních médií až přehnaná cenzura příspěvků týkajících se témat hýbajících společností.

Server ComputerWeekly též informuje o možném riziku, které s sebou zákon přinese v souvislosti s tím, že si společnosti budou moci samy diktovat, co je nezákonným obsahem. Problematické je i pravděpodobné využívání algoritmů umělé inteligence a automatizovaných softwarů k rozsáhlému filtrování obsahu.

Ředitel Společnosti pro obranu na svobodu projevu Vlastimil Veselý se Younga k tomuto tématu zeptal, zda by i například banky nebo energetické společnosti měly mít možnost odpojit uživatele od jejich účtů, elektřiny nebo plynu, pokud by sdíleli jiný než mainstreamový názor.

„PayPal zrušila můj osobní účet, účet Free Speech Union a účet The Daily Sceptic v září 2022 bez jakéhokoliv upozornění či řádného vysvětlení,“ odpověděl Young se svou osobní zkušeností. Dodal, že účty byly po určité době díky pomoci některých politiků obnoveny, ale nyní podávají stížnost na Úřad pro dohled nad finančním trhem (Financial Conduct Authority), který reguluje společnosti zpracovávající platby ve Velké Británii.

Zároveň se ale snaží o změnu těchto regulací, aby bylo pro společnosti, jako je i PayPall, ještě těžší uzavřít účty lidem pouze na základě politických důvodů. „Je to reálný problém a není to problém jen ve Velké Británii,“ zdůraznil a připomněl čínský kreditový systém jako další nástroj k vynucování jednoty názorů tím, že lidem bude hrozit finanční trest. „Musíme přesvědčit naše vlády, aby to nebylo legální. Pokud to neuděláme, všichni budeme vydáni na milost woke společnostem z Californie,“ sdělil svůj názor Young.

Ve Velké Británii jsou od roku 2014 policií monitorovány i takzvané netrestné incidenty založené na nenávisti (non-crime hate incident). Tento výraz se vztahuje na situace, kdy dojde k nevhodnému nebo diskriminačnímu či nenávistnému jednání k jednotlivci či skupině osob, ale nejedná se o trestný čin. „Policie tráví obrovské množství času zaznamenáváním těchto netrestných činů. A nezáleží na tom, jestli tento projev nepřátelství je ve skutečnosti motivován nenávistí k chráněným charakteristikám oběti. Stačí, že je to tak chápáno ať už obětí nebo třetí stranou – někým, kdo incidentu přihlížel,“ doplnil Young. Od roku 2014 jich v Anglii a ve Walesu bylo zaznamenáno 250 tisíc.

„Opravdu hrozivou věcí je to, že tyto incidenty se vyskytnou ve vašem trestním rejstříku,“ doplnil Young se slovy, že tento záznam dále může ovlivnit šance člověka ucházejícího se o práci.

