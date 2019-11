Proti stávce učitelů: Jeden z nich se postavil proti. Nemydlete ministrovi schody, řekl

Učitelé se zlobí na premiéra Andreje Babiše. Zatímco ještě na počátku tohoto roku jim sliboval, že jim zvedne platy o 15 procent, o 10 měsíců později je vše jinak. Kabinet se rozhodl učitelům přidat k základnímu platu jen 8 procent a dvě procenta navrch podle osobního ohodnocení, které bude v rukou ředitelů škol. To se kantorům nelíbí a podle odborů se ve středu 6. listopadu chystá několik tisíc škol po celé republice stávkovat.

„Já bych se připojil do dobré stávky, která by měla dobré cíle, která by nebyla naschválem vůči rodičům, která by byla dostatečně podložená,“ vysvětlil s tím, že stávající stávka mu připadá jako „nůž na krku rodičů“. „Když už učitelé vyrazí bojovat, tak by měli bojovat za velké věci, za systémové věco, ne za handrkování o procenta,“ zdůraznil.

Sám by uvítal, kdyby ředitelé měli volnější ruku v odměňování kantorů. Co nejméně peněz by podle něj mělo jít do tarifů a co nejvíc peněz by mělo jít do osobního ohodnocení. Jenže odbory chtějí, aby to bylo nastaveno úplně obráceně, podle Čapka tedy úplně špatně. České školství potřebuje dobře zaplatit kvalitní učitele a neodměňovat kantory podle toho, kolik let si odseděli ve sborovnách. Starší učitelé by s tím ale nesouhlasili, protože by je to hnalo do soutěže s mladšími kolegy.

Čapek však také konstatoval, že odbory možná chtějí všechny peníze do tarifů, protože už se stalo víc než jednou, že různé vlády peníze na nadtarifní odměňování neposlaly.

I tak by však podle něj bylo nejlepší úplně zrušit stávající učitelské tabulky. „Úplně nejlepší by bylo ty tarify úplně zrušit,“ prohlásil prostě a jasně. Čím víc peněz by měl ředitel volně k dispozici, tím víc by mohl pracovat jako manažer a dobře odměňovat ty nejschopnější kantory, které by to poté motivovalo ještě k lepším výkonům.

To by ale nesměli mít takového neschopného šéfa odborů, který v podstatě tu strategickou šanci touhletou stávkou zmršil,“ pustil se Čapek do šéfa školských odborů Františka Dobšíka.

Stávka uškodí kantorům už proto, že nejsou jednotní a že když už stávkují, měli by tak opravdu činit za něco zásadnějšího. Kupříkladu za stávku učitelů v Polsku se postavili rodiče, právníci, studenti a další skupiny. Včetně médií. Čeští odboráři však pravděpodobně nejsou ochotni jít stejnou cestou a získávat veřejnost na svou stranu.

Než se rozloučil s diváky, konstatoval, že stávající ministr Robert Plaga dělá v rámci možností, co může, učitelé to vidí a nechtějí stávkovat i proto, aby mu, jak se říká, nemydlili schody.

