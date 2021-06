Průlom? Biden a Putin v Ženevě. První výstupy

reklama

Jedná se o první setkání obou prezidentů po Bidenově zvolení do Bílého domu. Summit se koná v napjaté atmosféře mezi oběma zeměmi, která má být nejhorší od konce studené války. Očekávání obou stran proto nejsou přehnaná, cílem je zejména ochladit vzájemné vztahy, hovořit mají prezidenti a jejich doprovod například o kyberkriminalitě nebo konfliktech na Ukrajině a v Sýrii. Anketa Bojíte se negativních dopadů očkování proti covidu-19 na vaše zdraví? Ano 70% Ne 26% Jak u kterých vakcín 4% hlasovalo: 3293 lidí

První, menší schůzka mezi prezidentem Joem Bidenem a prezidentem Vladimirem Putinem začala krátce před druhou hodinou odpoledne a trvala přesně 93 minut, což bylo pouze o 13 minut více oproti plánu. Poté byla na programu větší schůze, která by měla trvat přes tři hodiny a budou se jí účastnit také velvyslanci obou zemí a další politici.

Za ruskou stranu se podle informací CNN účastní například ministr zahraničí Sergej Lavrov, Putinův poradce pro zahraniční politiku Jurij Ušakov, náčelník generálního štábu ruské armády Valerij Gerasimov nebo tiskový tajemník Kremlu Dmitrij Peskov. Na další jednání by se měl připojit také zástupce vedoucího ruské prezidentské kanceláře Dmitrij Kozak, ruský velvyslanec ve Washingtonu Anatolij Antonov a zvláštní vyslanec ruského prezidenta pro Sýrii Alexandr Lavrentěv.

V americké delegaci nechybí Bidenův poradce pro národní bezpečnost Jake Sullivan, šéf ruské sekce americké Národní bezpečnostní rady Eric Green, náměstkyně ministra zahraničí Victoria Nulandová a velvyslanec v Moskvě John Sullivan.

Summit započal podáním ruky obou prezidentů a fotografováním společně se švýcarským prezidentem Guyem Parmelinem, který pronesl krátké uvítání obou lídrů. Parmelin uvedl, že vedoucím představitelům přeje „plodný dialog v zájmu vašich dvou zemí a světa“.

Když oba prezidenti poprvé usedli k jednacímu stolu, Biden prohlásil, že usiluje o „předvídatelný a racionální“ vztah s Ruskem, a zmínil se o USA a Rusku jako o „dvou velmocích“, což je podle pozorovatelů pozoruhodné vyzdvižení postavení Moskvy na světové scéně. „Myslím, že je vždy lepší setkat se tváří v tvář, pokusit se určit, kde máme společný zájem, spolupracovat,“ řekl Biden.

Putin ze své strany poděkoval Bidenovi za „iniciativu k setkání“ a prohlásil, že ví, že jsou Spojené státy na dlouhé cestě a mají spoustu práce. „Přesto se ve vztazích mezi USA a Ruskem nahromadilo mnoho otázek, které vyžadují setkání na nejvyšší úrovni, a já doufám, že naše setkání bude produktivní,“ řekl ruský prezident.

Očekávání od summitu nejsou mezi ruskými ani americkými představiteli velká a podle nich z jednání nevzejde nic konkrétního. Biden se iniciováním summitu podle nich snaží zastavit další zhoršování vztahů mezi Spojenými státy a Moskvou, které podle Bidena tento týden dosáhly nejnižšího bodu.

„Realistické cíle“ před summitem nastínil předseda Rady pro mezinárodní vztahy Richard Haass. „Myslím si, že cíle tohoto summitu a obecněji vztahů jsou menší než to, čeho můžeme společně dosáhnout. ... Skutečnou otázkou je, čemu se můžeme vyhnout. Můžeme se vyhnout další agresi v Evropě? Můžeme Rusko odradit od toho, aby například vůči některé zemi NATO udělalo to, co udělalo vůči Ukrajině? Můžeme přimět Rusko, aby v Sýrii používalo sílu méně nevybíravě? Můžeme přimět Rusko, aby ustoupilo od některých způsobů používání kybernetických prostředků? To je podle mě realistický program. Možná to nevypadá jako mnoho, ale zabránit tomu, aby se špatná situace zhoršila, je někdy vše, co můžete v zahraniční politice udělat,“ má jasno Haass. Anketa Obáváte se o svobodu slova v České republice? Ano 98% Ne 2% hlasovalo: 1163 lidí

Zpravodaj České televize Martin Jonáš zrekapituloval to, co zaznělo před samotným jednáním Joea Bidena a Vladimira Putina. Setkání a vzájemné potřesení rukou lídrů USA a Ruska přišlo prý téměř na minutu přesně podle harmonogramu, tedy v půl druhé. „Nakonec to bylo protokolárně obráceně, než signalizovala dopředu například americká diplomacie, tedy že první vstoupí do vily Joe Biden a že bude muset čekat na ruského prezidenta, nakonec se tyto role obrátily a jako první dorazil na místo Vladimir Putin a čekal zhruba deset až patnáct minut na amerického prezidenta Bidena,“ uvedl Jonáš.

Následně měli šanci pronést několik slov k médiím a slova prý volili opatrně. „Obě strany si po celou tu dobu, kdy se summit chystal, daly pozor, aby nevzbudily velká očekávání, a totéž platí pro těch pár slov, která zazněla krátce před začátkem jednání,“ uvedl novinář. Takto opatrnému tónu mají odpovídat i první hodnocení, která byla slyšet z oficiálních zdrojů. „Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov prohlásil, že tento summit nebude historický, nemůže být zásadním průlomem na poli mezinárodních vztahů, na to jsou vztahy mezi USA a Ruskem příliš napjaté, ale že je dobře, že se americký a ruský prezident vůbec setkali,“ dodává Jonáš.

První výsledky z jednání se objevily již kolem šesté hodiny, kdy vystoupil Vladimir Putin. Jednání však mělo mírné zpoždění. „Dá se předpokládat, že někdy mezi šestou a sedmou hodinou večerní skutečně předstoupí jak Vladimir Putin, tak Joe Biden před světový tisk. Každopádně se předpokládá, že oba prezidenti dnes opustí místo jednání,“ vysvětlil divákům zpravodaj ČT. Původně měl Biden setrvat v Ženevě až do zítřka. Došlo tedy ke změně programu.

Jednání probíhalo ve formátu dva na dva, tedy hlava státu a jeho ministr zahraničí. „Není tedy jisté, jestli americký a ruský prezident spolu ve výsledku budou mluvit mezi čtyřma očima,“ vysvětluje Martin Jonáš.

Dodává ještě, že již před začátkem jednání se dostaly na veřejnost některé okruhy témat, o kterých se obě strany budou bavit. Jednotný postoj nejspíše nenajdou v otázce lidských práv. „Vladimir Putin několikrát v průběhu těch minulých dnů, které předcházely summitu, zdůraznil, že právě téma jaderného zbrojení či kontroly jaderných zbraní, kontroly a diskusí o tom, jakým způsobem mají být rozmísťovány nové zbraňové systémy, nová generace jaderných zbraní a jejich nosičů, může být tím zásadním tématem, kde by obě strany mohly najít nějaký průsečík, nějaký kompromis,“ popsal novinář. Dodal ještě, že Rusko si nechalo zaslat seznam vězněných osob amerického původu. Nejspíše tedy dojde řeč i na výměnu vězňů.

Ruská zpravodajská agentura Interfax zveřejnila zprávu, že podle jednoho zdroje z americko-ruské delegace byla vyjednávání poměrně úspěšná. Výsledky jednání zveřejní Putin i Biden na separátních tiskových konferencích, ta Putinova právě probíhá, na Bidenovu stále čekáme.

