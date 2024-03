Průzkum Košík.cz: Kovanda vyčetl zlepšení. Dali jste „jen“ 184 Kč. Ceny drahé, Velikonoce levné

reklama

Letošní Velikonoce budou Češi v průměru utrácet 3 020 korun, což je o 176 korun více než loňský rok, upozornil hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda na informace vyplývající z průzkumu od online supermarketu Košík.cz. Oproti roku 2023 to značí navýšení výdajů o 6,2 %, přičemž takové navýšení překonává únorovou meziroční inflaci, která je aktuálně na dvou procentech, o 4,2 % více.

To podle Kovandy dokládá, že za nárůstem objemu velikonočních nákupů stojí vyšší nakupované množství zboží, meziročně vyšší cena se na tom podílí pouze z malé části.

Kovanda dodává, že Velikonoce v České republice slaví zhruba dvě třetiny domácností. Pokud by se tedy předpokládalo, že průzkum od Košík.cz je dostatečně reprezentativní, znamená to, že za letošní Velikonoce domácnosti utratí celkem 9,6 miliardy korun, o 850 milionů korun více než ty minulé.

Ceny potravin spojených s Velikonocemi letos klesly o 13 % oproti loňsku. Tzv. „velikonoční košík“ zahrnuje kilogram mouky, litr mléka, deset vajec, kostku másla, kilogram cukru a půllitr piva. „Zatímco loni tento košík vyšel na více než 211 korun, letos již jen na zhruba 184 korun,“ uvádí Kovanda a označuje Velikonoce 2024 za druhé nejlevnější v historii i přes to, že ceny v obchodech jsou druhé nejvyšší v historii.

Pod svým příspěvkem Kovanda sdílel tabulku s daty z ČSÚ o velikonočních cenách a mzdách.

Navzdory nominálně vyšším cenám potravin si lidé mohou dovolit více nakoupit, protože jejich čistá mzda roste rychleji než ceny potravin. To je způsobeno nárůstem hrubé měsíční mzdy a změnám ve zdanění.

Snížení cen potravin je dle Kovandy způsobeno propadem výkupních cen zemědělců, poklesem cen energií, tlakem na obchodní řetězce, aby snížily marže, a snížením DPH na potraviny z 15 % na 12 %. Tato opatření spolu přispívají ke snížení celkových nákladů na Velikonoce pro spotřebitele.

Češi letos za Velikonoce utratí o 850 milionů korun více než loni, hlavně proto, že si více dopřávají, nakupují více jídla a štědřejší koledu, případně kvalitnější. Jsou to pro ně druhé nejlevnější Velikonoce v novodobé historii



Průzkumu se v březnu zúčastnilo 1 650 českých domácností. Pro čtvrtinu Čechů patří k velikonočnímu koledování nebo návštěvám alkohol, 25 % respondentů si nedokáže představit Velikonoce bez vína a 27 % bez piva. Přibližně 9 % dotázaných pak na Velikonoce návštěvám nalévá pálenku.

„Z výsledků našeho průzkumu je vidět, že Češi si chtějí letos za Velikonoce připlatit minimálně. Ale zároveň to neznamená, že by se chtěli omezovat – dobrého jídla i pití se vzdát nechceme. Je to vidět i na nákupním chování. Zákazníci často využívají slevy a akční nabídky a do velikonočních nákupů se pouští už dlouho před Velkým pátkem,“ říká mluvčí online supermarketu Košík.cz František Brož.

