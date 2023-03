Průzkum pro Moravce: Výhra SPOLU, návrat ČSSD do Sněmovny

Průzkum společnosti Kantar CZ ukázal, že koalice SPOLU by vyhrála volby podobně, jako je vyhrála na podzim 2021. Těsně před hnutím ANO. Do Sněmovny by pronikla i ČSSD s 5 procenty hlasů. A pak je tu ještě jeden průzkum. Průzkum, který dlouho čekal na zpracování.

Moderátor Václav Moravec položil ve svých Otázkách na stůl průzkum agentury Kantar CZ, z nějž vyplývá, že pokud by volby do Sněmovny proběhly v této době, vyhrála by je koalice SPOLU se ziskem 31 %. Druhé hnutí ANO by získalo 30,5 % hlasů.

Třetí koalice Pirátů a STAN by získala 13 % a hnutí SPD 9 %. Jako poslední by do Sněmovny pronikla ČSSD se ziskem 5 %. Ostatní strany by zůstaly mimo Sněmovnu. Komunisté se dvěma procenty hlasů, Přísaha Roberta Šlachty s 2,5 procenty.

Pokud by strany nekandidovaly v koalicích, hnutí ANO by volby vyhrálo s 29,5 %, což je sněmovní hodnota hnutí ANO v celé řadě průzkumů posledních let. V roce 2017 s tímto ziskem vyhrál Babiš v roce 2017 volby. Pro srovnání, ve druhém kole prezidentských voleb z ledna 2023 Babiš získal 41,7 % hlasů

Druhá ODS by získala 21,5 %, Piráti, 9 %, STAN 7 %, SPD 8,5 %, TOP 09 pět procent a ČSSD i lidovci by zůstali mimo Sněmovnu. Lidovci se 4 % a ČSSD s 4,5 %.

Server Echo24.cz se vrátil k ještě jednomu průzkumu z tohoto týdne – průzkumu Společnosti pro obranu svobody projevu (SOSP). Společnost, jejímž spoluzakladatelem je i herní vývojář Daniel Vávra, se podle serveru Echo24.cz snažila zpracování průzkumu zadat už od podzimu 2021, ale neúspěšně.

„Dřívější pokusy o zpracování průzkumu na téma svobody slova u jiných renomovaných agentur byly odmítnuty. Prestižní agentury se zalekly. Buďto nechtěly spolupracovat se SOSP, anebo pro ně bylo problematické samotné zadání,“ napsal server Echo24.cz.

Tento průzkum ukázal, že 55 % Čechů se obává vyjadřovat otevřené své názory. Mimo jiné proto, že mají strach, že by mohli přijít o práci.

