Prymulova bomba. Pustit lidi z domů, s virem je vše jinak! Česko v šoku: Jásot i strach, že je to levárna

Dodal, že se proslýchá, že v některých oblastech se opět zavádějí opatření. „Já si osobně myslím, že ten proces se tam nepodařil úplně beze zbytku zastavit a pak my se z toho musíme nějakým způsobem poučit, protože není možné držet ta tvrdá opatření nekonečně dlouhou dobu,“ mínil epidemiolog.

Prymula dále řekl, že pokud se podaří ošetřit skupinu rizikových osob, tak by zbytek populace měl být vystaven chorobě, tedy že by měl nemoc prodělat nebo prokázat, že je imunní. „My samozřejmě jsme schopni tento stav držet řadu měsíců, ale záleží, jak to bude vypadat v okolních zemích Evropy,“ vysvětlil. S nemocí by se podle něho neměli setkat všichni, ale hlavně ti, u kterých průběh není horší než chřipka, tedy mladí a zdraví. Což podle Prymuly dramaticky sníží riziko pro seniory.

Epidemiolog použil i výraz promořit a konstatoval, že k tomuto procesu bude muset dojít.

„Já jsem na to změnil trochu názor, protože jak jsme měli ty první údaje, které byly založeny na těch možná vyfabulovaných údajích z Číny, tak se ukazuje, že opravdu vysoká část populace se promořuje. Nebude to 100 %, možná ani 70 %, ale i kdyby to bylo jen 50 %. Teď jsou první data z Itálie, kdy vědci tvrdí, že možná těch nakažených je tam podstatně více, třeba 10 milionů. A že to v těch číslech není vidět, že je tam třeba i čtyřikrát více úmrtí. Ale když se to srovnává s těmi deseti miliony, tak to není, že zemře 15 % obyvatelstva, ale 2–3 %.“ Nicméně, imunita po prodělané nemoci prý dle současného odhadu může trvat jen dva roky, tedy by se virus mohl vracet, ale dodal, že se jedná jen o matematické odvození.

Prymula vysvětlil, proč změnil názor. Řekl, že kdyby věděl, že za tři měsíce bude k dispozici lék, tak by držel tvrdá opatření ještě dva nebo tři měsíce. Ale protože tomu tak není a studie neukazují, že by léky byly schopné virus vyhubit, tak je dle něho nutné znovu nastartovat ekonomiku a promořovat řízeným způsobem.

Reakce na toto hodinové interview na sebe nenechaly dlouho čekat. Reagoval například šéfredaktor Zdravotnického deníku Tomáš Cikrt, který pochválil Martina Veselovského za vedení rozhovoru a hovořil o tom, že Prymula otočil o 180 stupňů. „Už mluví o promoření zdravé části populace a ochraně ohrožených skupin. Babiš mu asi vysvětlil, že hospodářství jde do kopru. Kdyby se Prymula zeptal nějakého farmaceuta před měsícem, možná by zjistil, že i kdyby lék fungoval jako zázrak, stejně by nebyl nějak super rychle k dispozici pacientům v širším měřítku,“ pravil šéfredaktor Zdravotnického deníku na Prymulovu adresu.

A dodal: „A on ani Remdesivir žádný zázrak nebude. Prymula zkrátka ordinuje vojenský řád na základě mylných domněnek. Dokonce, považte, tento milovník Číny a jejího ‚řešení‘ situace – izolovat, zavírat – řekl, že Čína asi neposkytuje pravdivé údaje a že striktní opatření nefungují tak dobře, jak tvrdila.“ Dodejme, že Cikrt v Zdravotnickém deníku upozorňoval na to, že Prymula nemá bezpečnostní prověrku.

Radost z Prymulovy změny názoru měl předseda České stomatologické komory Roman Šmucler, zastánce promořování. „A loď se otáčí. Přesvědčili jsme protistranu. Plujeme k vyřešení problému. Naše životy se nám vrátí,“ pravil v reakci na interview. „Jít proti proudu. To jste dlouho za blázna. Máte data, ale i pochyby. Ale ten pocit, když to pomůže změnit klíčovou věc! Tady budoucnost země. Vyhráli jsme s vědeckou pravdou a láskou k Česku nad strachem a panikou!“ prohlásil.

Později dodala, že očekává, že vláda po „nečekaných a nejistotu vyvolávajících“ výrocích Romana Prymuly představí ihned dlouhodobou strategii boje s koronavirem včetně informací o připravenosti lékařů, zdravotní techniky a souběžné podpoře ekonomiky.

Ironicky se do Prymuly pustil producent Ivan Štefka: „Takže se ukázalo, že ten, kdo dostane Bílého lva vlastně neví a jen tak se zkoušelo. Vyjádření, že nakažených bude více než podchycených, je opravdu geniální. To bych tedy nikdy neřekl, taková geniální myšlenka a poznání, které je samozřejmou jasností, pana plukovníka bohužel po měsíci ukazuje, že lhaní nemá smysl. Důvěra odešla.“

A advokátka Klára Samková si myslí, že se Prymula zbláznil. „Doufejme, že jeho poslední slova jsou vytržená z kontextu. Pokud nejsou, tak je koupenej a všichni jsme v hajzlu,“ prohlásila.

