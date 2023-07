Pusto prázdno v trezorech. Banky nechtějí dopadnout jako Rusové

reklama

Podle správce aktiv Invesco, který v období od ledna do března provedl průzkum mezi 85 státními investory a 57 centrálními bankami, přibližně 41 % respondentů průzkumu očekává, že v příštích třech letech zvýší alokaci zlata ve svých portfoliích. Dvě pětiny z nich uvedly, že je k tomuto kroku motivují obavy ze zmrazení svého majetku. Průzkum dále zjistil, že 68 % centrálních bank drží část svých zlatých rezerv doma, přičemž v roce 2020 to bylo 50 %. Za pět let by se toto číslo podle průzkumu mělo zvýšit na 74 procent.

„Měli jsme zlato v Londýně..., ale nyní jsme ho převedli zpět do vlastní země, abychom ho drželi jako bezpečné aktivum a aby bylo v bezpečí,“ uvedla podle Invesco jedna nejmenovaná centrální banka.

Po vypuknutí války na Ukrajině západní banky zmrazily téměř polovinu z celkové hodnoty 640 miliard dolarů ruských státních rezerv zlata a zahraniční měny. Ruská aktiva ve svých bankách tehdy zmrazilo dokonce tradičně neutrální Švýcarsko. Moskva zmrazení svého majetku považuje za nelegální krádež. „Je to samozřejmě bezprecedentní zmrazení, takže budeme připravovat žaloby a chystáme se je uplatnit, protože je to v celosvětovém měřítku bezprecedentní,“ prohlásila loni na jaře guvernérka ruské centrální banky Elvíra Nabiullina.

Další jev, kterého se centrální banky obávají podle průzkumu Invesco, je kromě možného zmrazení jejich aktiv v zahraničí rovněž oslabování amerického dolaru jako globální rezervní měny. I to je prý vede k rekordním nákupům fyzického zlata. Pozicí dolaru otřásly americké sankce, které vyloučily Rusko z globálního dolarového finančního systému, čímž znejistily centrální banky. Ty přestávají dolaru důvěřovat. Invesco však zároveň zjistilo, že zatím neexistuje univerzálně akceptovaná alternativa nové celosvětové rezervní měny. Že by na tuto roli mohl v následujících pěti letech aspirovat čínský juan, si myslí pouze 18 % centrálních bank, které se podílely na průzkumu. Ještě v roce 2022 jich juanu jako potenciální globální rezervní měně věřilo 29 %. „Lidé už dlouho hledají alternativy k dolaru a euru a už by k nim přešli, kdyby existovaly nějaké vhodné alternativy,“ řekl společnosti Invesco nejmenovaný zástupce centrální banky na rozvíjejícím se trhu.

