Putin: Rusko je moc velké. Západ ho chce rozdělit. Prostě nás podvedli

reklama

Anketa Budete se o Vánocích omezovat při setkávání s přáteli a příbuznými? Budu 17% Nebudu 80% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 9759 lidí

Vrátil se také do minulosti a prohlásil, že Ukrajinu stvořil Lenin při zakládání Sovětského svazu. „Měl své vlastní zájmy, když tento stát tvořil,“ řekl Putin, ale dodal, že minulostí není třeba se zabývat, to hlavní je bezpečnost. „Na vyjednávání nám nezáleží, záleží nám na výsledcích a už jsem to říkal, ani metr na východ, to jsme slyšeli v 90. letech. A podívejte se, co se stalo. Prostě nás podvedli. Zcela jasně a nepokrytě. NATO se rozšiřuje, jsou v Polsku, mají tam své vyspělé zbraně. A o tom mluvím, nejsme to my, kdo někoho ohrožuje,“ opakoval to, co už zaznělo na setkání ministerstva obrany.

Psali jsme: Co jste to udělali? Putin vyslal ještě tvrdší slova, než se píše

„Přišli až k nám a teď říkají: Teď budeme mít i Ukrajinu,“ doplnil s tím, že to znamená, že na území Ukrajiny budou mít USA a NATO své zbraně. A i když Ukrajina nebude členem NATO, tak v ní prý budou USA mít své základny a zbraně. „Říkají, že nerozšiřují, ale rozšiřují,“ stěžoval si.

Fotogalerie: - Zeman s velvyslanci

„V roce 1918 jeden z poradců amerického prezidenta Wilsona řekl, že celý svět bude klidnější, když místo jednoho velkého Ruska bude jeden stát na Sibiři a a čtyři další v Evropě. To zaznělo v roce 1918 a my jsme se rozdělili na dvanáct částí. A teď se mi zdá, že to pro ně není dost. Rusko je moc velké, protože evropské státy jsou menší, už to nejsou ta velká impéria, jako bývala. Jsou z nich malé státy s 60 až 80 miliony lidí. Ale i po kolapsu SSSR máme jen 146 milionů, ale i to je pro ně moc. To je myslím jediný možný důvod, proč stále vytvářejí tento nátlak,“ mínil.

Zopakoval, že v devadesátých letech dělalo Rusko všechno pro to, aby mělo se Západem dobré vztahy. Ale Západ prý stejně podporoval severokavkazské teroristy. „Jsem si tím jistý, pracovali jsme s dvojitými agenty a řekli nám, co měli za úkol od západních tajných služeb. Proč jste to dělali? Měli jste Rusko vnímat jako spojence, posilovat ho, ale ne, chtěli jste ho ještě více rozdrobit a začali jste rozšiřovat NATO na východ,“ vzkázal ruský prezident a dodal, že ruské obavy z expanze NATO byly ignorovány. „Pět vln expanze na východ. Takže se ptejte jich, proč nerozumí tomu, co říkáme. My chceme zajistit svou bezpečnost,“ řekl a a vystartoval na reportérku, na jejíž otázky odpovídal: „Jaké záruky musíme poskytnout? Vy nám musíte dát záruky. Teď a tady.“

Psali jsme: Odstavení Babiše a Vrbětice. Keller našel zlou spojitost Putin marně varuje, Západ hraje vabank. Rusko zahnané do kouta. Nepůjde to jinak. Štefcovo drsné varování Jestli tohle ti šílenci v Bruselu zakážou... Okamura počítá, na kolik nás to přijde. Hrozí krachy a bída Ukrajino, NATO za tebe s Ruskem bojovat nebude, vyletělo z Jandovy neziskovky

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama