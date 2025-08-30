Putin: Západ falšuje historii druhé světové války

Čínský prezident Si Ťin-pching dorazil v květnu na 80. výročí konce tzv. Velké vlastenecké války. Teď se Vladimir Putin chystá na oplátku do Číny. Na oslavu konce druhé světové války v Asii. A při té příležitosti poskytl i rozhovor státní agentuře Nová Čína, ve kterém ostře vyčinil Západu.

 Než vydal ruský prezident Vladimir Putin rozkaz k útoku na Ukrajinu, uzavřel strategické partnerství s Čínou. Válka trvá už přes 3,5 roku a Putin si strategické partnerství s Čínou pochvaluje.

V rozhovoru pro státní agenturu Nová Čína ruský prezident hovořil o programu své nadcházející návštěvy Číny a podělil se o svou vizi toho, co si obě země mohou nabídnout navzájem i celému světu. Ocenil, že čínský prezident Si Ťin-pching přijel na oslavy 80. výročí konce Velké vlastenecké války.

„Na oslavách v Moskvě se čínský vůdce stal hlavním čestným hostem. Během bilaterálních jednání na nejvyšší úrovni byly velmi plodně projednány klíčové otázky spolupráce mezi našimi zeměmi. Výsledkem bylo přijetí podrobného společného prohlášení a podepsání solidního balíčku bilaterálních dokumentů,“ poznamenal. Rozhovor se objevil na stránkách Kremlu.

V rámci své návštěvy Číny prý chce „reagovat na moderní výzvy a hrozby a posílí solidaritu v našem společném eurasijském prostoru. To vše přispěje k formování spravedlivějšího a multipolárního světového řádu“.

Čínského prezidenta Si Ťin-pchinga vnímá jako člověka s pevnou vůlí, který Čínu vede v rozbouřených vodách politického světa jasným směrem. „Hlava ČLR dává celému světu příklad toho, jaký dnes může a měl by být vzájemně respektující a rovnocenný dialog se zahraničními partnery. A Rusko si vysoce váží upřímné touhy hlavy čínského státu komplexně rozvíjet vztahy komplexního partnerství a strategické interakce s naší zemí,“ pravil Putin

V rozhovoru pro čínskou agenturu poznamenal, že Sovětský svaz a Čína přinesly ve druhé světové válce velké oběti a postěžoval si, že Západ dnes druhou světovou válku a její výsledky překresluje.

 „Vidíme, že v řadě západních zemí dochází k revizi výsledků druhé světové války a otevřenému ignorování verdiktů Norimberského a Tokijského tribunálu. Základem těchto nebezpečných trendů je neochota připomenout si přímou vinu předchůdců současných západních elit za světovou válku, kterou rozpoutali, touha vymazat hanebné stránky z jejich historie a záměr podněcovat revanšismus a neonacismus. Historická pravda je falšována a ututlávána, aby vyhovovala politické účelnosti. Pod záminkou imaginárních ruských a čínských hrozeb se oživuje japonský militarismus, zatímco v Evropě, včetně Německa, se nestydí za žádné historické paralely a nastavuje se kurz remilitarizace kontinentu,“ prohlásil Putin.

Putin se účastní i setkání Šanghajské organizace pro spolupráci. Přípravy jednání jsou podle státní agentury Nová Čína v plném proudu.

„Šanghajská organizace pro spolupráci (SCO) hraje od svého založení zásadní roli v podpoře regionálních vztahů a udržování stability a ukázala se jako úspěšná a vlivná platforma pro mnohostrannou spolupráci,“ citovala státní agentura tádžického prezidenta Emomala Rahmona.

autor: Miloš Polák

