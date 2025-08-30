Bude se koncem roku 2025 na Ukrajině stále válčit?
V rozhovoru pro státní agenturu Nová Čína ruský prezident hovořil o programu své nadcházející návštěvy Číny a podělil se o svou vizi toho, co si obě země mohou nabídnout navzájem i celému světu. Ocenil, že čínský prezident Si Ťin-pching přijel na oslavy 80. výročí konce Velké vlastenecké války.
„Na oslavách v Moskvě se čínský vůdce stal hlavním čestným hostem. Během bilaterálních jednání na nejvyšší úrovni byly velmi plodně projednány klíčové otázky spolupráce mezi našimi zeměmi. Výsledkem bylo přijetí podrobného společného prohlášení a podepsání solidního balíčku bilaterálních dokumentů,“ poznamenal. Rozhovor se objevil na stránkách Kremlu.
V rámci své návštěvy Číny prý chce „reagovat na moderní výzvy a hrozby a posílí solidaritu v našem společném eurasijském prostoru. To vše přispěje k formování spravedlivějšího a multipolárního světového řádu“.
Čínského prezidenta Si Ťin-pchinga vnímá jako člověka s pevnou vůlí, který Čínu vede v rozbouřených vodách politického světa jasným směrem. „Hlava ČLR dává celému světu příklad toho, jaký dnes může a měl by být vzájemně respektující a rovnocenný dialog se zahraničními partnery. A Rusko si vysoce váží upřímné touhy hlavy čínského státu komplexně rozvíjet vztahy komplexního partnerství a strategické interakce s naší zemí,“ pravil Putin
V rozhovoru pro čínskou agenturu poznamenal, že Sovětský svaz a Čína přinesly ve druhé světové válce velké oběti a postěžoval si, že Západ dnes druhou světovou válku a její výsledky překresluje.
Putin se účastní i setkání Šanghajské organizace pro spolupráci. Přípravy jednání jsou podle státní agentury Nová Čína v plném proudu.
„Šanghajská organizace pro spolupráci (SCO) hraje od svého založení zásadní roli v podpoře regionálních vztahů a udržování stability a ukázala se jako úspěšná a vlivná platforma pro mnohostrannou spolupráci,“ citovala státní agentura tádžického prezidenta Emomala Rahmona.
autor: Miloš Polák
