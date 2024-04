Putin jako Hitler. Už jsme na něj měli vlítnout. Černochové se stíhačkami fandím. Generál Čeřovský velí do boje

„Před Janou Černochovou bylo na obraně ministrů osmnáct a většinou naprostý hlupáci. Nevěděli a nedělali vůbec nic. Za třicet let nebyli schopní obměnit techniku tak, aby už vojáci nemuseli používat to sovětské harampádí,“ sdělil ParlamentnímListům.cz 93letý brigádní generál letectva Zbyněk Čeřovský. Štve ho, že je Severoatlantická aliance tak nejednotná, protože kdyby pořádně pomohla Ukrajině, tak už je po válce.

„Když Putin v roce 2022 zaútočil na Ukrajinu, nepřekvapilo mě to. Dalo se to předpokládat. Více mě překvapila naše reakce. Ta je naprosto nepochopitelná. Putin si počínal stejně jako Hitler. A zatímco byla hitlerovskému Německu vypovězena válka, tak my se pořád jen dohadujeme. Jestli pošleme na Ukrajinu další zbraně a peníze, nebo ne. Už jsme měli dávno na Putina vlítnout a bylo by po válce,“ zlobí se brigádní generál letectva Zbyněk Čeřovský. ParlamentnímListům.cz sdělil i další svá stanoviska.

Jedno, jestli Polsko nebo Ukrajina

Generál Čeřovský bydlí ve Slaném a v knihovně má mimo jiných i všechny své knihy. „Ty rozpaky nad Putinem mě překvapují. Je to normální agrese, válka, a je jedno, jestli Hitlerova proti Polsku, nebo teď Putinova proti Ukrajině. Ta je od roku 1991 samostatným státem. V Severoatlantické alianci máme dvaatřicet zemí. Kdyby se vzchopily, tak by Putin už dávno prohrál. Nemůže totiž vyhrát válku proti celému NATO,“ vysvětluje, a že ruské jaderné zbraně jsou sice hrozbou, ale NATO je prostě silnější a basta.

Dost ho proto štve nejednotnost aliance: „Ukrajinu podporují jen některé členské země, ale třeba bezvýznamné Maďarsko nebo Slovensko ne. Nechápu to. Při takové hrozbě by mělo být NATO jednotné, a oni se staví na zadní. Ostatně na Slovensko mám svůj názor. Když bylo zle, objevil se Tiso. Pak Mečiar, a dnes Fico. Zrazují nás potřetí. Pamatuju si, že se říkala taková průpovídka ohledně Číny a Slovenska. Číňani prohlásili: ‚Když nás budete pořád štvát, vyhlásíme vám válku.‘ Slováci na to: ‚To nemyslíte vážně. A kam vás budeme pohřbívat, když vás je tolik?‘“

Nákupu čtyřiadvaceti amerických stíhaček F-35 za 322 miliard korun a jeho hlavní propagátorce ministryni obrany Janě Černochové fandí: „Před ní bylo na obraně ministrů osmnáct a většinou naprostý hlupáci. Nevěděli a nedělali vůbec nic. Za třicet let nebyli schopní obměnit techniku tak, aby už vojáci nemuseli používat to sovětské harampádí. F-35 jsou nadzvuková letadla páté generace, takže to nejlepší. Obranu pořád podceňujeme. Nikdo nás nebombarduje, tak jsou všichni v klidu, ale ono to tak nemusí být pořád!“

Vyhoštění, návrat a Přepadení

Třiadevadesátiletý generál Čeřovský se narodil v Hořicích. Po odmaturování se dal k armádě a později zastával velitelská místa na různých českých letištích. V Hradci Králové ho zastihla invaze vojsk Varšavské smlouvy. Společně s dalšími piloty ji kritizoval, takže byl roku 1969 vyloučen z KSČ a pak propuštěn z armády. O okupaci na vojenském letišti, při níž se prý mnohem hůř chovali Poláci než Sověti, sepsal knihu Přepadení, která však vyšla až po sametové revoluci.

Několik měsíců byl také uvězněn v Jáchymově, odkud byl propuštěn v roce 1977, a hned podepsal Chartu 77. Kvůli své protirežimní činnosti byl v roce 1981 opět zatčen a odsouzen na dva roky ve věznici Plzeň alias Bory. Tam se seznámil třeba s Václavem Havlem nebo s Jiřím Dienstbierem. Po propuštění byl s rodinou v rámci akce Asanace vystěhován do Spolkové republiky Německo. Tam začal působit jako novinář, psal pro Rádio svobodná Evropa, BBC, Hlas Ameriky a další. Po návratu do Československa v roce 1990 byl částečně rehabilitován. Tři roky byl ředitelem pankrácké věznice, než odešel do penze.

V nedávných letech napsal postupně tři knihy – s Martinem Čížkem následně doplnili první díl – o leteckých katastrofách československého vojenského letectva, a jak říká, obrana na to nedala ani korunu, takže je financoval z vlastního mizerného důchodu. Všechny mi postupně ukazuje ve svém bytě ve Slaném a říká: „Sovětští piloti měli palice naplněné jenom propagandou. Sovětský svaz na prvním místě a věčná sláva komunismu. Připadá mi, že dnešní Rusové to mají podobné. Věřte, že až jednou válka na Ukrajině skončí, tak obnova té rozvrácené země bude trvat mnohem déle, než trvala obnova Německa po druhé světové válce.“

