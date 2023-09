Putin nás napadl, co dělat... Dostanou Češi do schránek brožuru jako Švédové?

Čeští občané možná brzy do schránek obdrží brožuru s instrukcemi, co přesně dělat, „až nás po dobytí Ukrajiny napadne Vladimir Putin“. Tak by mohl vypadat jeden z plánů ministra vnitra Víta Rakušana (STAN) a ministryně obrany Jany Černochové (ODS) na osvětu veřejnosti v souvislosti s civilní obranou. Hlavní je prý lidi nevyděsit. Více přiblížila moderátorka Jana Bobošíková v pořadu Aby bylo jasno.

Výbor pro obranu v Poslanecké sněmovně projednával na začátku září obrannou strategii České republiky, koncepci výstavby Armády České republiky a strategické plány. Probírala se i osvěta veřejnosti v souvislosti s civilní obranou, za ni má zodpovídat ministerstvo vnitra Víta Rakušana (STAN) a ministerstvo obrany Jany Černochové (ODS). „A osvěta, ta musí balancovat mezi tím, jak občany informovat, ale zároveň, jak občany nevyděsit,“ podotýká Jana Bobošíková.

„Je to vždy trošku taková tenká hranice. Víme třeba, že ve Švédsku rozesílá tamní vláda do schránek všech obyvatel země nějaké příručky, materiály, jak se chovat v té či oné krizové situaci nebo při napadení země. Dokonce si myslím, že to bylo explicitně, co má obyvatel Švédska dělat při vojenském útoku Ruska na Švédsko. Něco takového my bychom... Jenom tím chci říct, že ty zahraniční vzory máme, budeme se snažit je hodně upravit a případně použít v České republice,“ nastínil na sněmovním výboru pro obranu ředitel sekce obranné politiky a strategie ministerstva obrany Jan Jireš.

„Takže podle zahraničního vzoru možná brzy dostaneme brožuru, co máme dělat, až nás po dobytí Ukrajiny napadne Vladimir Putin,“ glosuje onu osvětu moderátorka pořadu Aby bylo jasno.

Stejný počet kreditů, tedy bodů nutných k dokončení studia, by student práv dostal za absolvování například semestru obchodního nebo trestního práva, medik studiem latinské terminologie či dětské neurologie. Anebo student matematicko-fyzikální fakulty zkouškou z diferenciálních rovnic.

„V závěru jednání sněmovního výboru pro obranu jsme se opět dozvěděli, jak bohatá jsme země. Ministryně obrany Jana Černochová pozvala poslance tohoto výboru na Dny NATO, které probíhají v září v Ostravě, kam se poletí resortním letadlem,“ poznamenala Bobošíková.

„Všechny bych vás chtěla pozvat na dny NATO, odlet z Prahy v odpoledních hodinách, aby se stihla večeře, ta společenská událost pátečního večera, do Prahy se vracíme 16. září z Ostravy. Pokud byste to chtěli skloubit i s cestou do Prahy, tak se tomu nebráníme, kapacita v letadle je,“ zvala během jednání výboru ministryně členy výboru pro obranu a výboru pro bezpečnost na let letadlem na Dny NATO v Ostravě.

„Budou za politiku této vlády občané v případě mobilizace ochotni pokládat své životy? Nebo se budou mobilizaci vyhýbat po vzoru některých ukrajinských mužů?“ zakončuje Jana Bobošíková řečnickou otázkou.

