A o tři měsíce později se zdá, že i jednání o bezpečnostních zárukách uvízla na mrtvém bodě.
„V praxi nebyly bezpečnostní záruky USA nikdy finalizovány,“ uvádějí úředníci obeznámení s jednáními. „Jeden ukrajinský úředník listu Kyiv Independent sdělil, že USA žádné záruky nepodepsaly a místo toho navrhly jejich finalizaci jako součást širšího urovnání – čímž by se tato otázka fakticky propojila s komplexní dohodou o ukončení války,“ napsal server Kyiv Independent teď, tři měsíce po projevu spokojeného prezidenta Volodymyra Zelenského, který tvrdil, že ve věci bezpečnostních záruk je skoro hotovo.
V praxi prý Američané bezpečnostní záruky odkývají, až Ukrajinci potvrdí ochotu zcela se stáhnout z Donbasu. To odmítá nejen ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, ale podle průzkumů to odmítá i většina ukrajinské populace.
Agentura Reuters na základě dat ze satelitních snímků, případně informací přímo z okupovaných oblastí, upozorňuje, že Rusové to s udržením čtyř ukrajinských regionů – s Luhanskou oblastí, s Doněckou oblastí, se Záporožskou oblastí a s Chersonskou oblastí – myslí vážně.
„I když Moskva vede ničivou válku proti ukrajinským silám na západě, vkládá stovky milionů dolarů do výrazného, dlouhodobého budování dopravní a obchodní infrastruktury v oblastech, které dobyla na východě a jihu,“ uvádí agentura Reuters na základě analýzy dostupných dat. „Ukazuje se, že toto utrácení, které je větší než v případě jiných ruských regionů, usnadňuje přepravu vojáků a vojenského vybavení, stejně jako obilí a nerostného bohatství. Stavební projekty také slouží dlouhodobějšímu cíli Moskvy: začlenit okupovaná území do Ruska včetně oblasti Donbasu,“ rozvedla myšlenku agentura Reuters.
Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov agentuře Reuters řekl, že tato čtyři území jsou nedílnou součástí Ruské federace a „subjekty Ruska“, a dodal: „Je to napsáno v ústavě země.“
Také okupované ukrajinské přístavy, které byly v prvních letech války z velké části neaktivní, byly zrekonstruovány a znovu otevřeny pod ruskou vlajkou. Příkladem za všechny může být Mariupol.
„Mezi lety 2022 a 2025 bylo na čtyřech okupovaných územích a v blízkých ruských oblastech, s nimiž jsou propojeny, nově postaveno, opraveno nebo modernizováno více než 2 500 km železnic, dálnic a silnic,“ napsala agentura Reuters.
Rozsáhlé investice jsou pravděpodobně i vzkazem světu, že Rusko nevrátí ukrajinská území, která obsadilo. Nikdy.
Naproti tomu Ukrajincům výrazně scházejí finanční prostředky. Server Kyiv Post upozornil, že Ukrajina potřebuje na rok 2026 externí financování ve výši 52 miliard dolarů, aby se ekonomicky udržela nad vodou. Aby zajistila stabilitu státního rozpočtu a pokryla nezbytné náklady na obranu a sociální věci, oznámil ve čtvrtek ministr financí Sergej Marčenko.
Částka 52 miliard dolarů na rok 2026 zhruba odpovídá výši přímé rozpočtové podpory, kterou Ukrajina obdržela od svých partnerů v roce 2025. Evropská unie v rámci svého fondu pro Ukrajinu v roce 2025 přispěla částkou 12,1 miliardy dolarů včetně půjček ve výši 11,5 miliardy dolarů a grantů ve výši 668 milionů dolarů.
„V roce 2025 Ukrajina obdržela 52,4 miliardy dolarů přímé rozpočtové podpory. Tyto prostředky umožnily plně pokrýt klíčové sociální a humanitární výdaje. Upřímně děkuji všem partnerům za efektivní spolupráci,“ uvedl Marčenko v tiskové zprávě. Zdůraznil, že vláda úzce spolupracuje s dárci, aby získala tolik potřebné finanční prostředky.
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
