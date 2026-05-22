Dobrovolné očkování? Antivaxerský narativ, rozzuřil se stanař Dvořák

22.05.2026 9:19 | Monitoring
autor: Miloš Polák

Kamery zachytily ostrou hádku o očkování. Pohádali se o ně poslanci Libor Vondráček, předseda Svobodných, na straně jedné a Jan Jakob s Martinem Dvořákem (STAN) na straně druhé. Vondráček kritizoval národní očkovací strategii bývalé vlády Petra Fialy (ODS), mluvil o nátlaku na občany, aby se nechali očkovat. A Dvořák s Jakobem se rozzlobili. „Já prostě tenhle antivaxerský narativ považuju za šílený,“ nechal se slyšet Dvořák.

Foto: Interview ČT24
Popisek: Ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák

Česká republika přijala amerického pacienta, který mohl být v kontaktu se smrtelně nebezpečným virem eboly. Proti tomuto viru prozatím neexistuje účinná lékařská obrana. Nárůst počtu onemocnění tímto virem i v Česku rozvířil debatu o zásadním lékařském tématu. Debatu o užitečnosti očkování.

Na CNN Prima News se nad tímto tématem střetli předseda Svobodných a poslanec klubu SPD Libor Vondráček s exministrem pro evropské záležitosti za STAN Martinem Dvořákem a poslancem TOP 09 Janem Jakobem.

„Já tu debatu vnímám také v kontextu toho, že tady probíhá nátlak na přijetí tzv. Národní očkovací strategie,“ naznačil Vondráček s tím, že když je lidem sdělováno, že i v Česku se mohou šířit různé exotické nemoci, „tak to prostě přispívá jen k tomu, že se mohou dělat neuvážené kroky, které vůbec nepotřebujeme,“ vyjádřil svůj názor Libor Vondráček. Národní očkovací strategie měla skončit s vládou, která ji připravila, tj. s vládou Petra Fialy. Tak to vidí Libor Vondráček. „Proto sleduji tu situaci (kolem eboly) velice pečlivě, aby třeba nebyla v rámci eskalace té diskuse nějak zneužita,“ zdůraznil Vondráček.

Exministr Martin Dvořák prozradil, že sloužil v Kosovu, kde mluvil např. s indickým lékařem, který ebole v Africe čelil. Prý si o této nemoci často povídali a Dvořák má za to, že nám s jedním bezpříznakovým pacientem nehrozí nebezpečí.

„Já jsem hrdý na to, že Česko dostalo tu důvěru. Je to ocenění kvality našeho zdravotnictví. Ale hlodá mi v hlavě červíček, jestli skutečně bylo nutné, aby přistál právě v Česku. Jestli nešlo o výsledek nějakého dealu, že my vám teď přijmeme nemocného Američana a vy nám za to poskytnete cosi v budoucnu. Viděl jsem titulek, spekulativní titulek, že tohle je způsob, jak Andreji Babišovi otevřít cestu do Bílého domu, nebo alespoň překrýt některé jeho kontroverzní momenty ve vztahu ke Spojeným státům,“ naznačil Dvořák.

Poslanec TOP 09 Jan Jakob, který se také objevil před kamerami CNN Prima News, odmítl jakékoli náznaky, že na očkování může být něco špatného.

„Musím zareagovat na jednu věc, která tady zazněla, a to bylo zpochybňování Národní očkovací strategie. To je další naběhnutí si politiků z SPD a jim spřízněných stran, které chtějí vyhovět dezinfoscéně, která zpochybňuje význam očkování. Přitom očkování je jednou z nejvýznamnějších součástí prevence, aby se nakažlivé choroby nešířily. Takže svým způsobem si politici z SPD protiřečí, když tady straší a na druhé straně nechtějí, aby byli lidé chráněni protivirovým očkováním,“ uvedl Jakob.

„Tohle je přece totální nesmysl,“ ohradil se okamžitě Libor Vondráček. Podle jeho názoru je třeba trvat na tom, aby očkování bylo dobrovolné. Zásadně dobrovolné. „Dospělí svéprávní lidé se mají o očkování rozhodovat samostatně, na základě konzultace se svým lékařem, a to zcela dobrovolně, bez i nepřímého nátlaku. A pokud se teď objevují zprávy, že VZP chce platit zaměstnavatelům za každého zaměstnance, kterého nechají očkovat proti chřipce, pokud vaše Národní očkovací strategie počítala se signálním kódem pro ty, kteří odmítnou očkování, pokud vaše Národní očkovací strategie chtěla rozfofrovat stovky milionů korun na to, aby se dělala reklama farmaceutickým produktům firem, které tady mají obraty v řádu miliard korun a které si samy mohou udělat reklamu na své očkování, tak to nemusí platit vláda. My jsme prostě proti tomu, aby si vláda hrála na dealera očkování. Ale jestli se chce někdo naočkovat, je to jeho svobodná volba,“ pravil Vondráček.

Pokud něco oslabilo důvěru lidí v očkování, tak je to podle Vondráčka dění za covidu.

„Já jsem se vůbec nechtěl pouštět do debaty o Národní očkovací strategii. Já prostě tenhle antivaxerský narativ považuju za šílený. Pan Vondráček možná netuší, že očkování je dobrou prevencí při nějakých jednorázových chorobách, jako je chřipka. Ale je to také důležitý nástroj k tomu, jak některou chorobu úplně vymýtit," upozornil Dvořák.

A když to necháme na dobrovolném rozhodnutí, tak se jistě mnozí lidé kvůli propagandě SPD očkovat nenechají a tím pádem tady bude ten virus dál přežívat ve společnosti a bude znovu a znovu nakažovat a ohrožovat děti i dospělé, kteří by se sice rádi očkovat nechali, ale nestihnou to,“ kroutil hlavou Dvořák nad Vondráčkem.

Jedním dechem dodal, že nejde o reklamy farmaceutických společností, ale o velmi důležitý proces v boji proti nemocem.

Vondráček oponoval, že chce, aby očkování, které dosud bylo dobrovolné, dobrovolné zůstalo. A to i u těch mRNA vakcín, které podle Vondráčka některým lidem i škodily. „A bagatelizovalo se to,“ zdůraznil Vondráček.

Zdroje:

