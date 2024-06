Původní myšlenka EU nezahrnovala přerozdělování peněz, připomněl Vondráček

Předseda Svobodných Libor Vondráček sepsul EU a vyjádřil se k dění na Ukrajině. Vondráček zdůraznil, že původní myšlenka Evropské unie nezahrnovala přerozdělování peněz, a to ani Ukrajině, ani jiným zemím. A popsal, co by mělo být českým zájmem. Vláda Petra Fialy (ODS) podle Vondráčka za české zájmy vůbec nebojuje.

V nedávném diskusním pořadu na CNN Prima News předseda Svobodných právník Libor Vondráček vyjádřil svůj nesouhlas s aktuálními aktivitami Evropské unie mimo jiné také ve vztahu k Ukrajině. Vondráček zdůraznil, že původní myšlenka Evropské unie nezahrnovala přerozdělování peněz, a to ani Ukrajině, ani jiným zemím. „Od toho Evropskou unii nemáme,“ prohlásil Vondráček.

Z hlediska bezpečnosti by se Evropská unie měla podle Vondráčka soustředit především na ochranu svých vnějších hranic, zatímco pomoc Ukrajině by měla zůstat v kompetenci jednotlivých členských států. „Evropská unie nemá ani zřizovat armádu, ani komisaře pro obranu,“ uvedl.

Svobodní prosazují nízké daně a nízké přerozdělování, což podle Vondráčka znamená, že by Česká republika neměla bezhlavě posílat peníze do zahraničí, zejména když sama čelí obrovským dluhům. „Diskusi o Ukrajině bychom neměli přehazovat na Evropskou unii,“ dodal.

Vondráček také kritizoval EU za neefektivitu v mnoha agendách a zdůraznil potřebu, aby se EU zaměřila pouze na otázky, které skutečně musí řešit. „Evropská unie nezvládá ekonomicky prosperovat, protože se zabývá regulacemi, kterými se od začátku vůbec zabývat neměla,“ uzavřel Vondráček.

Předseda Svobodných také zdůraznil, co by podle něj mělo být českým národním zájmem. „Českým zájem je, abychom neztráceli pozice, aby se nesnižoval náš hlas a abychom neztráceli právo veta tam, kde jsme si ho ještě zachovali. Český zájem je třeba také to, aby nám tady nikdo nekecal do energetického mixu,“ uvedl Vondráček, který připomněl jednu zajímavou historickou paralelu.

„Když se schvalovala Lisabonská smlouva, tak tehdejší vláda Mirka Topolánka říkala, že jsme si alespoň vyjednali, že energetický mix bude výlučně v kompetenci členských států. A najednou přistupujeme na tu hru, že si zde můžeme elektrickou energii vyrobit z jaderných elektráren, ale pouze za předpokladu, že nám to dovolí Evropská unie. Proč na tuto hru přistupujeme? Vždyť před 15 lety nám bylo slibováno něco jiného,“ zlobí se Libor Vondráček, který i toto považuje za obrovské selhání české vlády, která nebojuje za české zájmy.

„Právě proto podle průzkumu pro TV NOVA chce 32 % zklamaných voličů koalice SPOLU volit Svobodné,“ dodal Vondráček, který zároveň připustil, že i Česká republika má spoluzodpovědnost za to, v jakém stavu se dnes Evropská unie nachází. „Je to chyba dosavadní politické reprezentace, je to chyba Andreje Babiše, který pro Green Deal zvedl ruku, je to chyba bývalé ministryně Hubáčkové, která schválila zákaz aut na benzín a naftu a je to chyba současného pana premiéra Fialy, že nedal paní Hubáčkové lepší úkoly. Je to chyba, kterou musíme napravit. A nastartovat tuto změnu můžeme již teď ve volbách do Evropského parlamentu, když budeme volit lépe. Dotáhnout to pak musíme při příštích sněmovních volbách,“ dodal Vondráček.

