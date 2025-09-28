Radkin Honzák a „smrduté bahno“ v Česku

28.09.2025 16:55 | Monitoring

Na akci Milionu chvilek pro demokracii na Staroměstském náměstí vystoupil také psychiatr Radkin Honzák, který konstatoval, že v Česku se v poslední době vynořilo neuvěřitelné množství „smrdutého bahna“.

Foto: repro Youtube
Popisek: Psychiatr Radkin Honzák

Bouřlivého přivítání se dočkal i psychiatr a spisovatel Radkin Honzák, který požádal všechny, aby se soustředili a spočítali zpaměti, kolik je 19 krát 424. „Teď jste totiž shromáždění racionálních občanů a ne dav zmítaný emocemi," vysvětlil zadaný početný úkon.

Zavzpomínal i na projev Václava Havla z 23. února 1990, kde Havel oznamoval, že se právě vrátil z USA.

„V naší zemi se vynořilo neuvěřitelné množství smrdutého bahna,“ pravil Honzák. A poznamenal, že dnešní akce se koná na podporu demokratických sil. V závěru svého projevu za to Honzák poděkoval všem přítomným.

Všichni demonstrující uvítali, že reprezentanti dnešních vládních stran mají podle posledního průzkumu už 91 mandátů. A všichni lidé na náměstí, každý jeden hlas může napomoct k posílení prozápadních stran v parlamentu. „Spojuje nás společný občanský postoj vyjádřený v hesle ‚ne extremistům‘,“ podotkl Mikuláš Minář, jeden ze zakladatelů spolku Milion chvilek pro demokracii.

Článek obsahuje štítky

demokracie , Praha , volby , Honzák , Milion chvilek pro demokracii

autor: Miloš Polák

