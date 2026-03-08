Rajchl: Jsem nesmírně rád, že Moravec z ČT odešel

Za hlavní téma dne Rajchl vyhlásil odchod moderátora Václava Moravce z České televize. Dle jeho názoru ovšem nejde ani tak o „omšelého moderátora“, kterého označil za člověka, který se už dlouho ani nesnažil předstírat objektivitu a otevřeně stranil vládní pětikoalici. Důležitější podle Rajchla je, že Moravec představoval symbol dlouhodobé nevyváženosti České televize, která podle něj neplnila svůj zákonný úkol poskytovat vyvážené zpravodajství.
„Padl největší symbol nevyváženosti České televize, která už dlouhodobě neplnila svůj úkol daný zákonem, a to nabízet vyvážené zpravodajství a publicistiku reprezentující veškeré názory všech různých skupin občanů České republiky,“ uvedl Rajchl.
„Každou neděli nás oblažoval svými výkony, přičemž v posledních pěti letech sledovanost upadala a pořad ztrácel diváckou podporu. A není se čemu divit,“ dodal předseda strany PRO.
Po mnoha letech byl tuto neděli do pořadu pozván Tomio Okamura, který, jak Rajchl připomněl, reprezentuje významnou část českých voličů. „Okamura coby předseda parlamentní strany a muž, který opakovaně získával přes pět procent s jakýmkoliv subjektem, se kterým do voleb šel. Tedy zcela nezpochybnitelně člověk, který reprezentuje názor velké části občanů České republiky,“ řekl Rajchl.
Přesto podle něj Okamura dlouhodobě pozván nebyl, a to údajně kvůli osobním antipatiím Václava Moravce. Tím podle Rajchla moderátor porušoval etický kodex České televize, protože divákům nezprostředkovával celé spektrum názorů české společnosti.
Poslední díl pořadu Otázky Václava Moravce přitom Rajchl označil za ukázku neprofesionality a profesního úpadku Václava Moravce coby moderátora, který podle Rajchla už dávno ztratil glanc.
„V žádném případě už neměl být na obrazovkách České televize. Přesluhoval,“ řekl Rajchl.
„Jeho dnešní pořad byl nedůstojným vyvrcholením celé kariéry Václava Moravce v České televizi a já jsem nesmírně rád, že odešel,“ řekl Jindřich Rajchl.
