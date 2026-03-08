Rajchl: Jsem nesmírně rád, že Moravec z ČT odešel

08.03.2026 21:11 | Monitoring
autor: Alena Kratochvílová

Poslanec a předseda strany PRO Jindřich Rajchl se vyjádřil k dnešnímu dílu Otázek Václava Moravce. Hovořil o „nedůstojném vyvrcholení kariéry“ Václava Moravce i o údajném porušování etického Kodexu ČT.

Rajchl: Jsem nesmírně rád, že Moravec z ČT odešel
Foto: Facebook
Popisek: Jindřich Rajchl

Za hlavní téma dne Rajchl vyhlásil odchod moderátora Václava Moravce z České televize. Dle jeho názoru ovšem nejde ani tak o „omšelého moderátora“, kterého označil za člověka, který se už dlouho ani nesnažil předstírat objektivitu a otevřeně stranil vládní pětikoalici. Důležitější podle Rajchla je, že Moravec představoval symbol dlouhodobé nevyváženosti České televize, která podle něj neplnila svůj zákonný úkol poskytovat vyvážené zpravodajství.

„Padl největší symbol nevyváženosti České televize, která už dlouhodobě neplnila svůj úkol daný zákonem, a to nabízet vyvážené zpravodajství a publicistiku reprezentující veškeré názory všech různých skupin občanů České republiky,“ uvedl Rajchl.

„Každou neděli nás oblažoval svými výkony, přičemž v posledních pěti letech sledovanost upadala a pořad ztrácel diváckou podporu. A není se čemu divit,“ dodal předseda strany PRO.

Po mnoha letech byl tuto neděli do pořadu pozván Tomio Okamura, který, jak Rajchl připomněl, reprezentuje významnou část českých voličů. „Okamura coby předseda parlamentní strany a muž, který opakovaně získával přes pět procent s jakýmkoliv subjektem, se kterým do voleb šel. Tedy zcela nezpochybnitelně člověk, který reprezentuje názor velké části občanů České republiky,“ řekl Rajchl.

Přesto podle něj Okamura dlouhodobě pozván nebyl, a to údajně kvůli osobním antipatiím Václava Moravce. Tím podle Rajchla moderátor porušoval etický kodex České televize, protože divákům nezprostředkovával celé spektrum názorů české společnosti.

Poslední díl pořadu Otázky Václava Moravce přitom Rajchl označil za ukázku neprofesionality a profesního úpadku Václava Moravce coby moderátora, který podle Rajchla už dávno ztratil glanc.

„V žádném případě už neměl být na obrazovkách České televize. Přesluhoval,“ řekl Rajchl.

„Jeho dnešní pořad byl nedůstojným vyvrcholením celé kariéry Václava Moravce v České televizi a já jsem nesmírně rád, že odešel,“ řekl Jindřich Rajchl.

Psali jsme:

Česká televize napadla argumenty Václava Moravce
Moravec končí v ČT. Okamura: Někdo schopný se určitě najde
„Václav neuznal chybu.“ Do Moravce se pustil kolega z ČT
„Vyštvali ho. Po 21 letech.“ Moravcův odchod z ČT nabudil Mináře

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

ČT , Moravec , OVM , Rajchl

Váš názor? (Hlasovali 2 čtenáři)

Souhlasíte, že pořady moderované Václavem Moravcem nebyly dostatečně názorově vyvážené?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím
MUDr. Jiří Mašek byl položen dotaz

Ukrajinci v české armádě

Napsal jste komentář o tom, kolik tisíc Ukrajinců by mělo pracovat v české armádě. A já se musím ptát. Proč v české? Nemyslíte, že by byli prospěšnější spíš v armádě na Ukrajině? Jsem pro pomoc uprchlíkům, ale neměli ti, co jsou toho schopní zůstat spíš na Ukrajině a bojovat za ni? Tím, že jim posky...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Mlčení je ve vztahu někdy lepší než neustálé vyjasňování si věcíMlčení je ve vztahu někdy lepší než neustálé vyjasňování si věcí Bezmyšlenkovitá konzumace vitaminů přináší pouze efekt drahé močiBezmyšlenkovitá konzumace vitaminů přináší pouze efekt drahé moči

Diskuse obsahuje 6 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Pavel z ČT postrašil: Nepodpoříme Ukrajinu a následky pocítí každý občan

22:00 Pavel z ČT postrašil: Nepodpoříme Ukrajinu a následky pocítí každý občan

Tři roky ve funkci. Prezident Petr Pavel v bilančním rozhovoru pro Českou televizi zhodnotil své dos…