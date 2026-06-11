Zahradil: Profesionální politruk v čele se hlasitě chvástá

Další toxická “nevládka”, která by bez vládních zdrojů, našich nebo cizích, nepřežila. Když jí současná vláda domácí penězovod stopla, profesionální politruk v jejím čele se hlasitě chvástá, že se bez něj obejde, protože veřejných peněz ze zahraničí už umí vysosat dost.
Tento samozvaný bezpečnostní expert je navíc členem aktivních záloh Armády ČR, a to přímo u Velitelství informačních a kybernetických sil. Jak známo, tento útvar čelil vyšetřování v souvislosti s neoprávněným sběrem dat ze sítí a monitoringem příspěvků na sítích v rámci údajného vojenského cvičení. Výsledkem jsou návrhy na kázeňská potrestání, které už má na stole náčelník GŠ.
Detaily o znepokojivě rozsáhlé vlivové a lobbyistické pavučině, kterou dokázala tato organizace rozprostřít veřejným prostorem a hlavně silovými složkami státního aparátu, se dočtete ZDE. Z České televize, Deníku Nenávist nebo Disrespektu se tohle nedozvíte.
Ing. Jan Zahradil
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