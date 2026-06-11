Zahradil: Profesionální politruk v čele se hlasitě chvástá

12.06.2026 8:19 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k zastavení podpory neziskové organizace Evropské hodnoty

Zahradil: Profesionální politruk v čele se hlasitě chvástá
Foto: Youtube
Popisek: Jan Zahradil

Další toxická “nevládka”, která by bez vládních zdrojů, našich nebo cizích, nepřežila. Když jí současná vláda domácí penězovod stopla, profesionální politruk v jejím čele se hlasitě chvástá, že se bez něj obejde, protože veřejných peněz ze zahraničí už umí vysosat dost.

Tento samozvaný bezpečnostní expert je navíc členem aktivních záloh Armády ČR, a to přímo u Velitelství informačních a kybernetických sil. Jak známo, tento útvar čelil vyšetřování v souvislosti s neoprávněným sběrem dat ze sítí a monitoringem příspěvků na sítích v rámci údajného vojenského cvičení. Výsledkem jsou návrhy na kázeňská potrestání, které už má na stole náčelník GŠ.

Detaily o znepokojivě rozsáhlé vlivové a lobbyistické pavučině, kterou dokázala tato organizace rozprostřít veřejným prostorem a hlavně silovými složkami státního aparátu, se dočtete ZDE. Z České televize, Deníku Nenávist nebo Disrespektu se tohle nedozvíte.

Ing. Jan Zahradil

  • Řekněme NE evropské federaci!
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Zahradil: Žádní novináři, jen prvoplánoví propagandisté a agitátoři
Zahradil: Byl jsem u toho, takže vím, o čem mluvím

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finance , Zahradil , Neziskovky , Evropské hodnoty

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