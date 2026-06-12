EU je skomírající říše. Důvod? Euro a Němci

12.06.2026 9:01 | Monitoring
autor: Miloš Polák

Euro, první velký problém, zelená ideologie, druhý problém. Absence technologického lídra. Třetí problém. To jsou prý jen některé z důvodů, proč EU vypadá jako umírající impérium. Gunnar Beck, německý právník, který se specializuje na právo EU a který EU popisuje právě takto, tvrdí, že nemalou roli v tomto umírání sehrála Angela Merkelová,

EU je skomírající říše. Důvod? Euro a Němci
Foto: Hans Štembera
Popisek: Vlajka EU

Právník Gunnar Beck uveřejnil na serveru Brussels Signal svůj pohled na EU. Pro podporovatele EU je to neveselé čtení, protože Beck popisuje EU jako říši. Ale skomírající říši, která selhává ekonomicky i civilizačně.

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„Ekonomicky zaostává za ostatními vyspělými ekonomikami světa přinejmenším od velké finanční krize v roce 2008. V tomto ohledu se EU podobá předchozím říším, která se geograficky stále rozšiřovala, protože jejich základy se začaly hroutit. Hospodářský pokles EU je napříč celou zemí. Od zavedení eura v roce 1998 má EU výrazně nižší souhrnný růst HDP a růst HDP na obyvatele než téměř všechny vyspělé ekonomiky světa,“ napsal Beck.

Německý právník navíc upozorňuje, že ekonomický úpadek EU se v posledních letech zrychluje. Už kvůli tomu, že se v EU nenachází žádný z technologických gigantů. A přitom technologický skok a proměny umělé inteligence jsou tím, co teď v ekonomice udává tón. Vedle toho se EU nedaří v konkurenčním klání na poli elektromobilů. A jakoby to nestačilo, právník ukazuje na ještě jeden problém. „Blok se v důsledku energetické a klimatické politiky EU rychle deindustrializuje.“

Ekonomickou nepohodu zažívá v rámci EU především Německo. Ekonomicky velmi silná země celého bloku. A pokud má problémy Německo, má problém celá EU.

Jeden z kořenů dnešních problémů je prý třeba hledat v přijetí eura, protože společná evropská měna se pokusila spojit ekonomicky do značné míry nespojitelné země. Politicky bylo rozhodnuto, že přes obrovské rozdíly mezi jednotlivými členskými zeměmi bude euro udrženo za každou cenu.

Beck konstatoval, že toto se dělo, protože Němci cítili svou ekonomickou sílu, ale své slabosti na mezinárodním poli. Slabosti, kterou si Němci naordinovali sami poté, co rozpoutali dvě světové války. Zdá se, že po svém znovusjednocení v roce 1990 Němci zkusili hrát větší roli na mezinárodní scéně, ale nikoli sami za sebe, za vládu v Berlíně, ale v Bruselu.

„Z politického hlediska byla hlavním tahounem těchto megalomanských bludů o adekvátnosti německá Strana zelených, jejíž ideologie postupně infiltrovala celý německý politický establishment, včetně všech významných politických stran s výjimkou opoziční AfD, která byla rychle a efektivně stigmatizována jako fašistická a pravicově extremistická a kterou část západoněmeckého elektorátu stále nevnímá jako slušnou alternativu,“ napsal německý právník.

Angelu Merkelovou, která v křesle kancléřky seděla 16 let, popsal jako ženu, která se postupem času proměnila v zelenou kancléřku.

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Tento článek přímo v textu aktivně odakzuje na tyto zdroje:

https://brusselssignal.eu

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Článek obsahuje štítky

druhá světová válka , ekonomika , EU , Merkelová , Německo , zahraničí , zelení , CDU , první světová válka , emergetika , Green Deal , Brussels Signal

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