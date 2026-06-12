EU je skomírající říše. Důvod? Euro a Němci

Právník Gunnar Beck uveřejnil na serveru Brussels Signal svůj pohled na EU. Pro podporovatele EU je to neveselé čtení, protože Beck popisuje EU jako říši. Ale skomírající říši, která selhává ekonomicky i civilizačně.
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Který z lídrů vládní koalice si vede nejlépe?
Německý právník navíc upozorňuje, že ekonomický úpadek EU se v posledních letech zrychluje. Už kvůli tomu, že se v EU nenachází žádný z technologických gigantů. A přitom technologický skok a proměny umělé inteligence jsou tím, co teď v ekonomice udává tón. Vedle toho se EU nedaří v konkurenčním klání na poli elektromobilů. A jakoby to nestačilo, právník ukazuje na ještě jeden problém. „Blok se v důsledku energetické a klimatické politiky EU rychle deindustrializuje.“
Ekonomickou nepohodu zažívá v rámci EU především Německo. Ekonomicky velmi silná země celého bloku. A pokud má problémy Německo, má problém celá EU.
Jeden z kořenů dnešních problémů je prý třeba hledat v přijetí eura, protože společná evropská měna se pokusila spojit ekonomicky do značné míry nespojitelné země. Politicky bylo rozhodnuto, že přes obrovské rozdíly mezi jednotlivými členskými zeměmi bude euro udrženo za každou cenu.
Beck konstatoval, že toto se dělo, protože Němci cítili svou ekonomickou sílu, ale své slabosti na mezinárodním poli. Slabosti, kterou si Němci naordinovali sami poté, co rozpoutali dvě světové války. Zdá se, že po svém znovusjednocení v roce 1990 Němci zkusili hrát větší roli na mezinárodní scéně, ale nikoli sami za sebe, za vládu v Berlíně, ale v Bruselu.
„Z politického hlediska byla hlavním tahounem těchto megalomanských bludů o adekvátnosti německá Strana zelených, jejíž ideologie postupně infiltrovala celý německý politický establishment, včetně všech významných politických stran s výjimkou opoziční AfD, která byla rychle a efektivně stigmatizována jako fašistická a pravicově extremistická a kterou část západoněmeckého elektorátu stále nevnímá jako slušnou alternativu,“ napsal německý právník.
Angelu Merkelovou, která v křesle kancléřky seděla 16 let, popsal jako ženu, která se postupem času proměnila v zelenou kancléřku.
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