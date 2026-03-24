Rajchl: „Navádí k zapálení mého domu. Uvnitř jsou děti.“ Viník znám

24.03.2026 17:38 | Monitoring
autor: Natálie Brožovská

Poslanec Jindřich Rajchl (PRO, zvolen na kandidátní listině SPD) podal trestní oznámení na aktivistu Vojtěcha Pšenáka kvůli tomu, že podle něj propojil jeho adresu s nedávným požárem v Pardubicích. „Je to překročením té nejvyšší meze ubohosti,“ píše politik. Nejde přitom zdaleka o ojedinělý případ – Pšenák v poslední době čelí jednomu trestnímu oznámení za druhým.

Foto: Hans Štembera
Popisek: Jindřich Rajchl

Vládní poslanec Jindřich Rajchl upozornil na sociálních sítích na příspěvek, který podle něj překračuje hranice zákona a může naplňovat skutkovou podstatu trestného činu. Reagoval tím na text zveřejněný pod profilem „Pražský Pérák“, za nímž má stát aktivista Vojtěch Pšenák z okruhu kolem kontroverzního Oganesjanova týmu, který v minulosti čelil kritice kvůli výhrůžkám politikům i incidentům zasahujícím do jejich soukromí.

V daném příspěvku Pšenák konkrétně uvádí: „Rád bych všechny levicové aktivisty upozornil, že spoustu dronů pro Izrael a jiné sionistické zboží se vyrábí na adrese Povltavská 829/36a.“

„Tohle je příspěvek Vojtěcha Pšenáka, jenž bez jakékoliv debaty naplňuje znaky skutkové podstaty trestného činu podněcování k trestnému činu dle § 364 trestního zákoníku. Spojení požáru v Pardubicích s uvedením místa mého bydliště, kde žiju se svou rodinou, ani jinak vykládat nelze,“ upozorňuje Rajchl.

Požár v Pardubicích se podle médií týkal areálu firmy, která je spojována s výrobou technologií využívaných mimo jiné i v souvislosti s Izraelem. Právě na tento kontext následně navázala skupina, která se k útoku přihlásila a svůj čin zdůvodňovala politickými motivy souvisejícími s konfliktem na Blízkém východě.

Vyšetřovatelé přitom od začátku pracují i s verzí, že šlo o úmyslně založený požár, a případ prověřují i v rovině možného teroristického činu.

Zásadní krok pak z Rajchlovy strany vůči Pšenákovi následoval okamžitě: „Trestní oznámení už jsem samozřejmě neprodleně podal,“ oznamuje poslanec. „Tohle je totiž evidentní přímý návod na žhářský útok na můj dům, kde žiju se svou ženou a se třemi dcerami. Útok, který nemíří na mě osobně, nýbrž na mou rodinu,“ dodává.

K reakci politik vyzval veřejnost a média: „Odsoudíte tenhle příspěvek, jenž je o třídu to nejodpornější, co tady kdy kdo po roce 1989 vůči jakémukoliv politikovi napsal, nebo jej přejdete mlčením?“ dodává Jindřich Rajchl.

V dalším příspěvku následně Jindřich Rajchl zdůraznil, že celou věc bere vážně a hodlá ji dál řešit i politicky. Upozornil přitom na podle něj nedostatečný postup policie: „Budu v této věci i interpelovat pana ministra vnitra Metnara. Policie zde zásadně selhává ve své hlavní funkci – předcházet násilné trestné činnosti, k níž je touto formou nabádáno,“ napsal.

Spor mezi oběma muži přitom není nový. Aktivista Vojtěch Pšenák se už v minulosti dostal do konfliktu s poslancem Jindřichem Rajchlem i mimo veřejné akce, kdy dorazil přímo k jeho domu s cílem ho konfrontovat.

Na místě se pohyboval s kamerou, natáčel s kolegou okolí domu a vyptával se na Rajchla i jeho rodinu. Incident vzbudil pozornost zejména proto, že podle Rajchlova vyjádření došlo i ke kontaktu s jeho nezletilou dcerou, které měly být kladeny otázky týkající se jeho osoby. Celou věc následně začala řešit policie na základě trestního oznámení, které Rajchl podal.

Na aktivistu Vojtěcha Pšenáka přitom v poslední době dopadá jedno trestní oznámení za druhým. Aktuálně se do věci vložil i ministr zahraničí Petr Macinka, který kvůli výrokům Pšenáka z demonstrace na Letné vyzval policii k prověření celé situace.

Důvodem jsou především slova, která zazněla ve videu, kde Pšenák v reakci na zmínku o zastřeleném americkém konzervativním aktivistovi Charliem Kirkovi, který byl v roce 2025 zastřelen při veřejné akci, prohlásil: „Tak, mohlo to přijít dřív.“ Právě tento výrok vyvolal silnou reakci a podle Macinky může naplňovat znaky schvalování násilí.

Ministr proto upozornil na právní rovinu celé věci a uvedl: „Schvalování vraždy je v ČR trestné podle § 365 trestního zákoníku.“ Zároveň vyzval policii k náležitému postupu: „Žádám tedy Policii České republiky, aby v tomto ohledu důkladně prověřila pana Pšenáka a jeho výroky v přiloženém videu.“

