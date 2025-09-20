Rajchl v Ostravě ignoruje Dny NATO. Z mravních důvodů

Předseda strany PRO Jindřich Rajchl napsal na svém facebookovém profilu: „Dostal jsem od vás několik dotazů, zda dnes či zítra budu na dnech NATO v Mošnově. Přátelé, věřte mi, že bych se s vámi moc rád viděl a pozdravil, nicméně v situaci, kdy se Severoatlantická aliance, coby původně smysluplný obranný pakt, přeměnila v obchodního zástupce zbrojařských firem, jenž nás nutí nesmyslně a nekoncepčně utrácet peníze našich daňových poplatníků za nepotřebné železo s cílem zvyšovat zisky a ceny akcií amerických a německých zbrojních korporací, a zároveň nesmyslně a bezohledně den co den žene na smrt stovky obyčejných Ukrajinců v zájmu dalších miliard dolarů tekoucích do jejich kapes, se prostě a jednoduše z morálně mravních důvodů nemohu této akce, oslavující současnou podobu NATO, zúčastnit.“
Dále uvedl, že kolektivní obrana jistě má svůj smysl, ovšem za splnění tří základních podmínek, které vzápětí vyjmenoval. Musí být finančně efektivní, tj. nemá vést ke zvyšování nákladů na zbrojení, nýbrž k jejich efektivnímu rozložení mezi jednotlivé spojence a tím pádem k jejich snížení.
„Pokud nás naopak nutí utrácet 5 % HDP ročně, zatímco neutrální Rakousko si vystačí s 1 %, tak je prostě něco evidentně špatně. V takové situaci je evidentní, že cílem není efektivní modernizace armády, nýbrž bezuzdné utrácení peněz z našich daní,“ soudí Rajchl.
JUDr. Jindřich Rajchl
Musí se také jednat o pakt obranný, nikoliv agresivní. „NATO nemá na Ukrajině co dělat. A nemělo co pohledávat ani v Iráku, Afghánistánu, Libyi či ještě dříve v Jugoslávii. Jsem bytostně přesvědčen, že jednotky členských států NATO by za žádných okolností neměly být nasazovány mimo území členských států NATO. Tato aliance nemá být světovým policistou, nýbrž striktně obranným mechanismem aktivovaným pouze v případě napadení kteréhokoliv ze spojenců,“ vyjádřil se Rajchl.
Pakt musí být podle něj účinný a vyvážený. „Pokud vedení NATO a některé členské státy nereagují na útoky nečlenského státu (Ukrajina) na energetickou bezpečnost členských států (Slovensko, Maďarsko) s tím, že tito spojenci si to vlastně zaslouží, protože ‚zlobí‘ a neposlouchají pokyny z ústředí, a ještě Ukrajinu v tomto jednání tiše či otevřeně podporují, tak je na čase se zamyslet nad smysluplností takového uskupení. A stejně tak je na čase si položit otázku, zda by nás naši spojenci skutečně přišli bránit, pokud by nás napadl někdo, kdo je s nimi aktuálně ‚větší kamarád‘. Historie budiž nám mementem, že bychom měli být v tomto ohledu velmi obezřetní,“ zmínil Rajchl.
Jindřich Rajchl byl v Ostravě minulý týden:
Lepševici opět označí tento postoj za proruský
Až tedy NATO, jestli vůbec někdy, tyto podmínky splní a stane se opět onou férovou, efektivní a vzájemně vyváženou obrannou aliancí, tak předseda PRO do Mošnova velmi rád přijede. „Do té doby by však má účast byla v přímém rozporu s tím, co hlásám a v co upřímně věřím. Rozhodně nikomu nezazlívám, pokud vezme své děti a půjde si prohlédnout moderní vojenskou techniku. To je naprosto v pořádku. Ovšem já, jakožto reprezentant politického proudu striktně usilujícího o řešení všech válečných konfliktů diplomatickou cestou bych svou účast považoval za neslučitelnou s mými postoji. Děkuji všem za pochopení a věřím, že budeme mít příležitost se potkat při jiné příležitosti. Ostatně v Moravskoslezském kraji budu nyní téměř nepřetržitě až do voleb. Budu se moc těšit na viděnou,“ napsal Rajchl.
Bude se koncem roku 2025 na Ukrajině stále válčit?
Anketa
Bude se koncem roku 2025 na Ukrajině stále válčit?
A dodal: „Jsem si vědom, že lepševici opět označí tento postoj za proruský, neboť ve své fanatičnosti razí dogmatický postoj, že NATO se kritizovat nesmí, a kdo se toho odváží, ten je Putinův agent. Ale to mě skutečně vůbec netrápí. Odmítám žít v paranoidním světě, kde každý, kdo se odváží říct, že EU a NATO nefungují a odklonily se od původního záměru při svém vzniku, je rozvraceč, kterého je třeba umlčet a zničit. Takové vidění světa neumím akceptovat a považuji jej za zcela totalitní.“
Dále tvrdí, že pokud bude naše republika v těchto nadnárodních celcích respektovaným a rovnocenným partnerem, pak má takové členství smysl. „Pokud ovšem bude zneužívaným a vykořisťovaným vazalem, tak se s takovým postavením prostě nehodlám smířit a budu proti němu tvrdě vystupovat. Česká republika nesmí sklonit hlavu a akceptovat ponížené postavení poslušného poddaného. Chci, abychom se znovu stali hrdou, suverénní a svébytnou zemí, která se nebude krčit a klanět před západními mocipány. Pro tento cíl udělám vše, co je v mých silách. A pevně doufám, že mě ve snaze o jeho naplnění podpoříte i vy,“ uzavřel Rajchl.
V Mošnově očekávají desetitisíce návštěvníků
Dny NATO v Ostravě & Dny Vzdušných sil AČR jsou největší bezpečnostní a leteckou přehlídkou v Evropě, která se koná na Letišti Leoše Janáčka Ostrava v Mošnově. Akce je pořádána společností Jagello 2000 ve spolupráci s Ministerstvem obrany ČR a s NATO. Mottem je „Naše bezpečnost není samozřejmost a bez bezpečnosti není prosperita“. Cílem je prezentovat veřejnosti vojenskou techniku, předvést ukázky operací a spolupráci spojenců.
Máte důvěru ve velení Armády České republiky?
Anketa
Máte důvěru ve velení Armády České republiky?
Dny NATO se konají od roku 2001 a staly se symbolem české podpory Severoatlantické aliance. Loni byla akce zrušena kvůli povodním. V minulých letech přilákala až 54 tisíc návštěvníků za jediný den, i tentokrát se očekává podobný zájem.
Program je rozdělen na doprovodnou a hlavní část, probíhající v sobotu a v neděli od 8:30 do 18:00. Návštěvníci se mohou těšit na statické expozice, dynamické ukázky a interaktivní workshopy.
Tento rok je speciálním partnerským státem Itálie, která přiveze unikátní leteckou a pozemní techniku. Celkem se akce zúčastní 17 zemí, včetně Rakouska, Belgie, Kanady, Německa, Řecka, Polska, Portugalska, Slovenska, Slovinska, Turecka a Velké Británie. Na programu je premiéra belgického Falcon 7X, návrat britských Red Arrows po 13 letech a přelet letadla B-52H Stratofortress. Česká armáda slibuje představení nové výbavy, jako je portugalský C-390 Millennium v tankerové verzi.
Letecký program má být plný premiér a legendárních strojů. Mezi hlavní atrakce patří slovenské F-16C/D Block 70/72. Předvedou se akrobatické skupiny Turkish Stars, Rafale Solo Display, řecký Mirage 2000 a slovinská letadla. V plánu jsou také dynamické ukázky (rakouský Black Hawk, slovenský Black Hawk a Albatros) a statické expozice (portugalský KC-390 Millennium a další moderní transportní letouny).
Na programu jsou i představení speciálních jednotek, jako je polská AGAT. Návštěvníci budou moci obdivovat historickou techniku, například jediný dochovaný československý tank LT vz. 35. Nebudou chybět ani interaktivní prvky pro rodiny s dětmi.
Kromě leteckých show probíhají diskuse o bezpečnosti, workshopy, k dispozici jsou stánky partnerů, jako je generální partner Lockheed Martin nebo exkluzivní partner Škoda Auto. Akce je ideální pro rodiny i milovníky vojenské historie.
Na letiště je snadný přístup autem, parkování stojí 300 Kč/den, 15 EUR nebo 60 PLN. Lze využít i MHD z Ostravy. Vstup je zdarma, areál je otevřen od 8:30 do 18:00.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Naďa Borská