Rakouský premiér Kurz promluvil bez politické korektnosti: Máme tady moc muslimů...

Kurz volá po reformách Evropské unie, která by se podle jeho názoru měla více soustředit na velká témata. „Naopak každodenní problémy by měl Brusel nechat na národních státech, které je zvládnou lépe. Více by potom měla Evropská unie akcentovat užší spolupráci v zahraniční politice, bezpečnosti a ochraně vnějších hranic,“ tvrdí Kurz, který dále tvrdí, že migrační krize ještě neskončila.

„Obávám se, že ještě není konec. Pouze došlo ke snížení počtu osob, které se dostávají do Evropy. To je samozřejmě pozitivní záležitost, ale musíme dál pracovat na vytvoření nového azylového systému a zabezpečit naše vnější hranice. O tom, kdo bude přijat v Evropě, musíme rozhodovat my a nikoli pašeráci. Každému by mělo být jasné, že když překročí hranice ilegálně, tak bude vrácen zpět do své země.“

Celý rozhovor v angličtině najdete ZDE.

Migrační krize byla podle Kurze jedním z hlavních důvodů, proč si Britové v referendu odhlasovali odchod z Evropské unie. „Zprávy a fotografie, které se objevovaly od začátku migrační krize, jasně ukázaly, že EU není schopna hájit své vnější hranice. Britové to viděli a také se podle toho zařídili,“ říká Kurz s tím, že přistěhovalecká politika otevřených dveří prostě nefunguje. „V posledních letech to uznali i někteří z těch, kteří ji prosazovali.“

Za problém pro budoucnost nejenom Rakouska považuje Kurz neustále narůstající muslimskou populaci. „V Rakousku dnes tvoří muslimové 8% populace a my řešíme zásadní otázku, jak takové množství lidí integrovat. Upřímně řečeno, úspěch v tomto případě vždy závisí na počtu. Čím více je lidí, kteří se mají integrovat, tím je to pro danou zemi obtížnější úkol. Počet lidí, kteří přišli v posledních letech do Rakouska, byl bohužel příliš vysoký.“

Kurz v závěru rozhovoru také hájí koalici se Svobodnými, kteří jsou mediálním i politickým mainstreamem na Západě označováni jako „krajní pravice“. „Svobodní byli již dvakrát součástí vládní koalice a ve dvou spolkových zemích dokonce vládnou se socialisty. Pevně věřím, že naše vláda bude posuzována dle svých konkrétních kroků. Velký důraz klademe na boji proti antisemitismu. A to včetně antisemitismu, který k nám přichází s migranty z Blízkého východu.“

autor: pro