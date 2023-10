Rakušan, Dozimetr. Pád vlády? Vondráček popsal další kroky opozice

Poslanci dnes schválili vládní konsolidační balíček. Poslanec hnutí ANO, bývalý předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček kritizuje vládní pětikoalici, že postupují špatně makroekonomicky a národohospodářsky. „Koalice vyvolala dojem, že jsme těsně před krachem a že jdeme řeckou cestou, to bylo v podstatě až dezinformační, to byla demagogie, se kterou vyhráli volby,“ řekl Vondráček v pořadu Dvacet minut Radiožurnálu. Vysvětloval, proč považuje za nutné, aby ANO vyvolalo hlasování o nedůvěře vládě.

reklama

Sněmovna v pátek odpoledne přijala vládní konsolidační balíček.

„Vládní většina je spokojena, ale my spokojeni nejsme. A myslím si, že to kritizujeme oprávněně,“ řekl Vondráček z parlamentní opozice. „Ani jsme netušili, že když jsme to označili jako ‚daňový balíček‘, jak hluboce to trefíme. Celé ty ‚úspory‘ spočívají v tom, že se historicky nejvíce navýší daně pro občany a pro právnické osoby v České republice za posledních třicet let,“ dodal.

Kritizoval rovněž to, že vládní ozdravný balíček je protirůstový: „A když nemáte růst, tak nesplatíte staré dluhy, protože nemáte z čeho. Opakujou chybu, která už tu v minulosti byla, že v době, kdy je potřeba ekonomice pomoci, mít nějakou vizi, tak se akorát účetně škrtá,“ pokračoval poslanec hnutí ANO.

„Koalice vyvolala dojem, že jsme těsně před krachem a že jdeme řeckou cestou, to bylo v podstatě až dezinformační, to byla demagogie, se kterou vyhráli volby. Metoda, kterou oni postupují, tak makroekonomicky, národohospodářsky je to špatně,“ upozornil Vondráček. A že konsolidovat veřejné finance je zapotřebí, ale zcela jinou cestou. Zmínil, kolik miliard mohlo jít do státní kasy, pokud by nebyla zrušena vlajková loď hnutí ANO, tedy EET. „Tato koalice to jen z politických důvodu vypnula, ale nenabídla nic jiného,“ doplnil Vondráček.

Mgr. Radek Vondráček ANO 2011



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Anketa Má smysl pořádat v nejbližší době další demonstrace proti vládě? Má 93% Nemá 5% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 31308 lidí

Na dotaz, jaké řešení by nyní nabídla opozice, odpověděl: „Nehrajme si falešnou hru, že my, opozice, bez aparátu ministerstev, že budeme přicházet s konkrétními návrhy, kde se má přesně kolik ušetřit. My je kritizujeme především proto, že je nezajímá růst,“ zopakoval poslanec. „A je tady spousta kauz, na které jako opozice budeme upozorňovat, kdy nebyli schopni čerpat evropské peníze včas.“

Chystá opozice podání k Ústavnímu soudu kvůli způsobu přijetí konsolidačního balíčku? „Ústavní soud už se v minulosti vyslovil, že hlasovat, aniž by se předtím mohli vyjádřit příslušní poslanci, je porušením zákona. Čili, pak je otázkou, jestli je to takové intenzity, že je to porušení Ústavy ČR. Opět zůstalo nevyslechnutých asi sedmdesát poslanců včetně mě. My to podání zvážíme. Hlavně čekáme na rozhodnutí ohledně důchodové novely, kde byl stejný problém a kde by Ústavní soud mohl nějak rozhodnout a bylo by to do značné míry precedentní,“ řekl Vondráček.

„Pravdou je, že to hlasování v pevném čase je porušením zákona. My tady ve Sněmovně nedodržujeme zákon, tak co si o tom mají potom myslet lidi, jak mají dodržovat zákon, když poslanci to nedělají?“ poznamenal. Opozice protestuje proti zkrácení rozpravy a pokládá to za obrovský zásah do svých práv.

Fotogalerie: - Interpelace na Fialu

Jde o úroveň parlamentní debaty. Vondráček zmínil, co říká na to, že jeho stranický šéf Andrej Babiš se dnes z nařízení soudu musel omluvit Miroslavu Kalouskovi za výrok, že „zabil lidi cez padáky“. „Kdybych postupoval stejnou logikou, tak bych našel spoustu výroků, za které by se měli omlouvat jiní, když např. říkali, že Babiš byl zloděj, podvodník, na příkladu těch korunových dluhopisů, ale nic z toho nebylo, nikdo se Babišovi neomluvil. Jsou toho mraky. My za jejich výroky nikoho nežalujeme,“ podotkl Vondráček.

A proč hnutí ANO hodlá vyvolat ve Sněmovně hlasování o nedůvěře vládě, a proč považuje za nepřijatelné, že by ministrem vnitra zůstal předseda STAN Vít Rakušan?

„Dozimetr je sakra dobrý důvod vyvolat hlasování o nedůvěře vládě. To, že je pan ministr vnitra pořád ve své funkci s tím vším, co přináší kauza Dozimetr... v minulosti na takové věci padla vláda, to jsou tak závažné skutečnosti, ale oni to chtějí promlčet. Co jiného nám zbývá? Vše se dělo v jeho bezprostřední blízkosti, a on že o ničem nevěděl... pak tedy je to mimořádně špatný manažer. A takového ministra vnitra bych nechtěl. Nebo o tom věděl, ale nic neudělal, protože byl bezmocný, to je taky špatně. A třetí variantou je, že o tom věděl a nějak se na tom podílel. A přitom má pod sebou policii, která to vyšetřuje,“ upozornil Radek Vondráček.

Psali jsme: Až budou volby, tak si vzpomenete. Balíček prošel, ale je tu varování Takhle se splést? Zase lhali, aby ovlivnili volby. Rajchl a poučení ze Slovenska Rakušanovy „kontakty“: Prohnilé hnutí... Kluci, co spolu chodí do hospody. Polčák, Redl, mrtvý Michalik... Rakušan, šifrovaný telefon a policie. Svědectví, které zapadlo. SPD nevidí jiné řešení, než demisi

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE