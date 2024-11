Rakušan má mrzení. Propagátora eura vláda neschválila

Hnutí STAN ve vládě neuspělo se svým návrhem zřízení národního koordinátora pro euro. „Neshodli jsme se bohužel na potřebě jmenovat národního koordinátora pro euro. Mrzí mě to, protože ačkoliv euro (zatím) nemá podporu většiny veřejnosti, nicnedělání je jen zřídkakdy dobrá strategie. Ve věcné debatě o společné měně s experty i s veřejností budeme dál pokračovat,“ oznámil šéf hnutí STAN Vít Rekušan na síti X.

Dvě dobré a jedna špatná zpráva z dnešní vlády.



? Shodli jsme se na posílení rozpočtu MMR na obnovu regionů postižených letošní povodní. Až 10 mld. korun půjde ještě letos na obnovu bydlení i obecního a krajského majetku.



? Schválili jsme jednorázové odškodnění pro ty, koho… — Vít Rakušan (@Vit_Rakusan) November 27, 2024

Tento klíčový post má být podle Starostů obsazen co nejdříve. „Koordinátor pomůže posunout celou diskusi o společné měně a přinese kvalitnější veřejnou debatu o jejích přínosech a výzvách,“ upozornil na síti X také ministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček. „Budeme se dále snažit posouvat debatu o euru všemi možnými způsoby včetně věcné diskuse s veřejností,“ doplnil.

Euro podle něj přináší naší zemi řadu výhod. „Podnikatelé po něm volají, usnadní každodenní život lidem a většina ekonomů se shoduje, že by naší ekonomice pomohlo,“ uvedl.

Část veřejnosti však euro odmítá, hlavně kvůli mýtům a nepravdám, které se u nás šíří už více než dvacet let, pokračoval Vlček. Argumentoval tím, že zkušenosti zemí kolem nás ukazují, že společná měna nepřináší zdražování ani ztrátu suverenity. „Naopak podporuje ekonomický růst, přitahuje nové investice a zbavuje nás zbytečného směňování, třeba při cestách na vánoční trhy do Vídně nebo Drážďan,“ zdůraznil Vlček.

Na vládě jsme dnes znovu navrhovali jmenování "pana Euro", národního koordinátora pro euro. Bohužel náš návrh neprošel. Tento klíčový post podle @STANcz , má být obsazen co nejdříve. Koordinátor pomůže posunout celou diskuzi o společné měně a přinese kvalitnější veřejnou debatu o… pic.twitter.com/XvvtKw83eQ — Lukáš Vlček ???? (@MinistrVlcek) November 27, 2024

Ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák jako pozitivní zprávu zmínil, že podpora přijetí společné měny na vládě sílí. „My budeme za euro bojovat dál,“ vzkázal veřejnosti.

Návrh na obsazení pozice národního koordinátora pro euro sice neprošel, ale podpora přijetí společné měny na vládě sílí a my budeme za euro bojovat dál. ???? https://t.co/M04htdcVUm — Martin Dvořák ?? (@_MartinDvorak) November 27, 2024

Koalice o možnosti zavedení eura debatovala na počátku letošního roku a pověřila Národní ekonomickou radu vlády (NERV) a Legislativní radu vlády (LRV) zpracováním analýz výhod a nevýhod vstupu do eurozóny a s tím spojených právních otázek. Ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák (STAN) dříve uvedl, že kabinet závěry analýz do konce listopadu projedná.

Česko letos po několika letech zřejmě splní většinu podmínek pro vstup do eurozóny, jedinou výjimkou bude členství v mechanismu ERM II. To ve středu potvrdil i ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS), informoval iROZHLAS.cz.

Z analýzy NERV podle něj vyplývá, že pobyt v ERM II má trvat co nejkratší dobu a být spojen s oznámením možného data českého vstupu do eurozóny. Důvodem je, že pokud by se zafixoval kurz, centrální banka by musela plnit cíl cenové stability, zároveň by se ale musela soustředit na cíl kurzové stability, a k tomu by měla jediný nástroj, a to úrokovou sazbu, podotkl.

