Rakušan poslal vzkaz matce zastřelené dívky, která chce jeho rezignaci: Viník je mrtev

Že bylo dřívější tvrzení policie, že hlídka na místě žádala o kamerové záznamy, které ale nešly přehrát, protože systém na fakultě byl zastaralý, nepravdivé, měl pro Novinky.cz potvrdit i mluvčí Krajského ředitelství policie hlavního města Prahy Jan Daněk.



„Kamerové záznamy tato hlídka na místě nevytěžovala, nebyl k tomu prostor. Prvosledové hlídky zjišťovaly prvotní informace, jestli tam daný člověk studuje a kde by se mohl nacházet,“ uvedl Daněk na dotaz Novinek, zda hlídka při příchodu na fakultu žádala o zpřístupnění kamerových záznamů.

Dle Rakušana však policie nelhala. „Policie nelhala, policie to i vysvětlila na svém twitteru a vysvětlila to celkem jednoduše. Pan generál Matějček, a to já uznávám, na tom bezpečnostním výboru, jenom si představte tu atmosféru – 7,5 hodiny, myslím dvě krátké pauzy, grilování lidí pod kamerami od poslanců, přítomná veřejnost, všichni kladou otázky. A on měl jeden nešťastný výrok a to zaměnění doby vytěžení kamerových záznamů,“ vysvětloval s tím, že o zhlédnutí kamerových záznamů hlídka nežádala, jelikož to „nebylo jejím úkolem“.



„Je potřeba si uvědomit, že v té chvíli se hledal pachatel, kde by vůbec mohl být. Ta hlídka měla jediný úkol – přijít na fakultu, ověřit, jestli je studentem filozofické fakulty, zjistit místo, kde by měl mít výuku, zeptat se na vrátnici, zda ho někdo poznal, a potom se podívat i třeba v těch společných prostorách, promluvit s pedagogy, které potkali. Mluvili se dvěma proděkany, informovali je o té situaci a potom šli po té žhavé stopě a ta žhavá stopa vedla na Celetnou,“ řekl. Útočníkovi prý na kamerových záznamech ani nebylo vidět do tváře a měl změněnou vizáž.

Že si policisté mohli kamerové záznamy prohlédnout, dříve upozornil bezpečnostní poradce Univerzity Karlovy Zdeněk Kalvach. Naopak šéf pražských policistů Petr Matějček na Bezpečnostním výboru v Poslanecké sněmovně prohlásil, že se přivolaná hlídka na záznam nepodívala, jelikož má univerzita zastaralý kamerová systém.

Nebyl jediný, kdo taková tvrzení šířil. „Policisté chtěli kamerové záznamy vidět, osoba na vrátnici jim sdělila, že tam to nejde, že to osoba neumí,“ popsal také pro Novinky.cz mluvčí Policejního prezidia Ondřej Moravčík. „Kdyby osoba na vrátnici řekla, že je tu člověk schopný poskytnout záznam, předpokládám, že kolegové by v tu chvíli požádali o její příchod,“ uvedl.



Divišová v pořadu následně Rakušana upozornila na to, že výrok z úst šéfa pražské policie zazněl už minulý týden, ale opakovaný byl až do pondělí i přes to, že se vůči němu fakulta ohradila. „No… Ono to bylo trošku celé jinak. Já jsem se bavil s tím kriminalistou, který přímo vytěžoval potom ty záznamy, kdy už došlo k té tragédii. Oni seděli u těch záznamů s tou zodpovědnou pracovnicí na tom záznamovém centru. A ono se třeba bylo možné podívat zpětně, bylo možné to vracet, ale v rychlosti jedna ku jedné. To znamená, že ti kriminalisté neměli možnosti zrychlit ten záznam, vynechávat nějaké lidi, ale skutečně sedět dlouhé hodiny u toho záznamu jako takového,“ tvrdil na to ministr.



„Pan generál Matějček, a já mu to můžu vytýkat, ale já jsem ten stres na tom výboru zažil taky a není to člověk, který má nějakou zkušenost s vystupováním. On v podstatě zaměnil ty situace. Ta první hlídka neměla za úkol vytěžit žádné kamerové záznamy. Ten úkol pro policisty přišel až po té události jako takové, a to se stalo. Potom ty kamerové záznamy vytěženy skutečně byly,“ doplnil. Že by dění vyvolávalo pochybnosti o zásahu policie, si nemyslí.

Ministr vnitra též uznal, že by mohla mít smysl sněmovní vyšetřovací komise. „Věřím, že policie tady bude moci přesvědčit o tom, že tu práci provedla v té chvíli, bez toho pohledu do zpětného zrcátka, který teď máme, s těmi informacemi, které měla k dispozici, nejlépe, jak v té chvíli mohla,“ uvedl.



„Já vím, že je to hrozně těžké. Pro mě je úplně nejtěžší okamžik – a já vám to řeknu – jeden z nejtěžších okamžiků mého politického života, když na mě mluví matka oběti. Když na mě mluví matka Elišky a říká mi, abychom všichni odstoupili, že za to všechno neseme zodpovědnost a podobně. Je to obrovsky silný emocionální moment a já nevím, jestli bych jako otec na jejím místě nejednal stejně. Prostě ten skutečný viník je bohužel mrtev. Ona nemůže chodit k soudu a dívat se, že dostane doživotí za to, co spáchal. On je mrtev a hledání těch sekundárních viníků – já se jí vůbec nedivím. Ale tomu, jakým způsobem mnohokrát i opozice s tímto tématem pracuje, zachází, tak to už považuju občas za něco, co už je trochu za hranou,“ prohlásil Rakušan. Zdůraznil, že tragédii prý nešlo zabránit, ať už by policisté zvolili jakýkoliv postup.



Později Rakušan ke svým slovům, jež zazněly v pořadu Novy Kuloáry Napřímo, doplnil, že on sám by se nechoval jako současná opozice. „S jistotou můžu říct, že bych se nechoval stejně jako současná opozice. Když v roce 2019 zastřelil vrah v ostravské nemocnici 7 lidí, jako tvrdý kritik tehdejšího ministra vnitra Hamáčka jsem udělal jen dvě věci: položil na místě tragédie květinu a poděkoval policii za její práci. Politický boj se vede jinak než skrz osobní lidské tragédie,“ napsal na sociální síti X.

Dívat se do očí matce, která vás činí odpovědným za smrt svého dítěte, je asi nejtěžší okamžik, jaký může politik zažít. Je to obrovsky silný emocionální moment a já nevím, jestli bych jako otec na jejím místě nejednal stejně.



