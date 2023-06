Rakušan rozdrcen veřejností za hájení migračního paktu. Toto mu poslali lidé

reklama

První místopředseda vlády a ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) ve Sněmovně vysvětlil, co všechno premiér Petr Fiala (ODS) na Evropské radě pro Českou republiku vyjednal.

Pokud jde o migrační pakt, stojím za pozicí @P_Fiala. Přál bych si, aby náš postoj byl vzorem pro Polsko a Maďarsko. Ne abychom se vymlouvali na nekonstruktivní přístup Poláků a Maďarů, jak to dělá AB. Znovu opakuji: Migrační pakt EU je řešení postavené na solidaritě a ochraně… pic.twitter.com/bwLiEnIrEY — Vít Rakušan (@Vit_Rakusan) June 30, 2023

Evropská rada dle slov Rakušana uznala úsilí České republiky i dalších států, které k sobě přijaly velké množství uprchlíků z Ukrajiny. Zároveň Fiala prosadil v Evropské radě rozhodnutí o obdržení další finanční podpory pro Českou republiku z rozpočtu Evropské unie na vlnu uprchlíků mířící do České republiky. Přijetí závěrů rady blokovalo Polsko s Maďarskem. „Polsko a Maďarsko ovšem z vnitropolitických důvodů celou noc blokovaly přijetí těchto závěrů. Polsko a Maďarsko tedy na této Radě jednají proti českým národním zájmům,“ prohlásil Rakušan.

Dále dodal, že každý, kdo vyzývá ke spojení se s Polskem či Maďarskem, neví, co říká, nebo hájí cizí zájmy. „V této chvíli Česká republika bojuje na evropské úrovni z pozice Petra Fialy a z pozice celé vlády za české zájmy, za maximální podporu ve věci ukrajinské migrace,“ řekl rozhodně Rakušan s tím, že tuto věc Fiala obhajuje.

Rakušan znovu zdůraznil, že postoj Polska a Maďarska neodpovídá českým národním zájmům. Vyjádřil tedy svůj názor, že v tuto chvíli je „schovávání se za konstrukt V4“ tím, co zájmy obyvatel České republiky i její bezpečnostní zájmy zrazuje. „Říkejte fakta,“ vyzval Sněmovnu. „Rada pokračuje a já plně doufám, že premiér vlády České republiky Petr Fiala v souladu s mandátem, který od naší vlády má, prosadí co nejlepší pozici a finanční podporu pro Českou republiku,“ ukončil řeč Rakušan, v závěru premiérovi ještě srdečně poděkoval.

Proti Rakušanově obhajobě migračního paktu se na Twitteru vyslovil právník Ondřej Dostál. Připomněl nepokoje ve Francii, které pokračují již čtvrtým dnem. Výtržnosti Francie hlásí v Paříži i okolních městech, jako právě například Nantarre, které se podle Dostála dost dobře v budoucnu může stát vzorem třeba pro takový Kolín. „Náš postoj bude vzorem pro Polsko a Maďarsko. A Nantarre pro Kolín. Smrádek a teploučko, zvlášť kolem hořících aut,“ napsal na Twitter.

Náš postoj bude vzorem pro Polsko a Maďarsko. A Nanterre pro Kolín. Smrádek a teploučko, zvlášť kolem hořících aut.https://t.co/sc2UIbMkYJ — Ondřej Dostál (@dostalondrej) June 30, 2023

Jiný z uživatelů sociální sítě se ministra vnitra ptá, jak migrační pakt zlepší ochranu vnějších hranic. „Jakým způsobem se prosím zlepší ochrana vnějších hranic? Připojuji pohled ze včerejší Paříže,“ ke svému příspěvku také připojuje aktuální dění v Paříži.

Jakým způsobem se prosím zlepší ochrana vnějších hranic?



Připoujuji pohled ze včerejší Pařížehttps://t.co/2yhV70KPwM — Anton Musil (@BlkoJa) June 30, 2023

„Snad se to celé nerozsype dříve, než i u nás zažijeme rozvrat v duchu Francie,“ přisadil si další z uživatelů Twitteru. Protesty ve Francii začaly v úterý po zastřelení mladíka policistou. Emmanuel Macron se k zastřelení vyjádřil a označil ho za „neodpustitelné“.

Snad se to celé rozsype dříve, než i u nás zažijeme rozvrat v duchu Francie.https://t.co/ftYgwvR40b — Simpleton (@thesimplers) June 30, 2023

Další uživatel reaguje na popisek u videa Rakušana ve Sněmovně, v němž stojí, že „migrační pakt EU je řešení postavené na solidaritě a ochranně vnějších hranic, které je dobré pro všechny členy unie“. „Solidaritě s těma opicema, co dělají z Francie válečnou zónu? Good one,“ poznamenal ironicky.

Solidarita s tema opicema co delaji z Francie valecnou zonu? ?? Good one — johny5 (@DanielFrnk) June 30, 2023

Česká republika dle jiného z uživatelů nenese za Francii odpovědnost a solidaritu s ní nesdílí. „Náš stát nemá být solidární s někým, kdo si 1. nezodpovědně pozval hordy migrantů, mladých mužů, a teď mají problém. 2. ani historicky Česko nenese žádnou zodpovědnost za koloniální politiku. 3. solidární můžete být až v momentě, kdy státní kasa nebude prázdná,“ napsal.

Nas stat nema byt solidarni s nekym, kdo si 1. nezodpovedne pozvali hordy migrantu, mladych muzu a ted maji problem. 2. ani historicky Cesko nenese zadnou zodpovednost za kolonialni politiku. 3. solidarni muzete byt az v momente, kdy st. kasa nebude prazdna. — Enna ???????? (@EnnaEnough) June 30, 2023

Další z uživatelů je toho názoru, že Polsko a Maďarsko nenesou zodpovědnost za špatnou migrační politiku Francie a Německa. „Nekonstruktivním přístupem Polska a Maďarska myslíte to, že nechtějí, aby na ně Německo s Francií přehazovaly důsledky své špatné migrační politiky? Tak to jsem pak moc rád, že my jsme Konstruktivní a Solidární. Až chytnu kapavku, tak Vám ji taky můžu solidárně sdílet?“ ptal se Rakušana.

Nekonstruktivním přístupem Polska a Maďarska myslíte to, že nechtějí aby na ně Německo s Francií přehazovalo důsledky své špatné migrační politiky? Tak to jsem pak moc rád, že my jsme Konstruktivní a Solidární. Až chytnu kapavku, tak Vám ji taky můžu solidárně sdílet? — Konzervovaný ajťák (@vit_kozin) June 30, 2023

