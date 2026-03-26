Rakušan udělá cokoliv. Začne totální válka o ČT?

28.03.2026 10:42 | Komentář
autor: Jan Novotný

TÝDEN V MÉDIÍCH Mediální analytik Petr Žantovský upozornil na názorové rozpory Pirátské strany, hovořil o pokrytectví Víta Rakušana a opozice vůbec a zmínil historické paralely s televizní krizí. Vyzdvihl komentář Martina Zvěřiny, který varuje před nebezpečným nálepkováním a vylučováním nepohodlných názorů z veřejné debaty.

Foto: Hans Štembera
Popisek: doc. Mgr. Petr Žantovský, Ph.D., mediální analytik

Mediální analytik Petr Žantovský ve své pravidelné rubrice Týden v médiích podrobil ostré kritice aktuální postoj Pirátské strany k financování veřejnoprávních médií. Reagoval tak na tiskovou zprávu, v níž Piráti odmítli návrh na zrušení koncesionářských poplatků pro vybrané sociální skupiny obyvatel. 

Anketa

Je vám líto, že Václav Moravec končí v České televizi?

3%
89%
8%
hlasovalo: 17910 lidí

Podle mediálního experta Pirátská strana operuje s prázdnými frázemi o „kroku k likvidaci veřejnoprávních médií“ a „oslabení jejich nezávislosti“, které se v diskusích o České televizi a Českém rozhlasu objevují neustále bez hlubšího zdůvodnění.

Žantovský poukazuje na rozpor v pirátské ideologii, kdy se strana prezentující se jako levicová a progresivistická staví proti úlevám pro sociálně slabší spoluobčany. Piráti trvají na tom, aby každý občan zůstal „mediálním nevolníkem“ a byl „povinen platit mediální daň z hlavy“. Analytik v této souvislosti připomíná, že v sedmnácti zemích Evropské unie poplatkový systém nefunguje, a přesto tamní média zůstávají svobodná.

„Jsou snad v Dánsku nesvobodná média?“ podivuje se Žantovský.

Připomněl také „slavnou neslavnou televizní krizi“, ke které došlo před pětadvaceti lety. Čtenářům, kteří si ji „pamatují nebo si ji pamatovat chtějí“, doporučuje, aby podle tehdejších událostí soudili i dnešní snahy. Podle jeho názoru se tehdejší i současné dění točí kolem stejného problému, a to strachu prostředí České televize a Českého rozhlasu o svou dominanci a privilegovanost. Uzavírá tvrzením, že v tomto boji jde ve skutečnosti především o peníze.

Žantovský se vysmál Rakušanovu „farizejství“

Další kritiku si vysloužilo hnutí STAN a jeho předseda Vít Rakušan, který podle Žantovského od ledna deklaruje ochotu brzdit plány na změnu financování médií „všemi možnými způsoby včetně obstrukcí“. Rakušan varuje, že napojení na státní rozpočet není jen technickou změnou, ale faktickým „zestátněním kohoutku, který se dá přiškrtit, když se to bude hodit“. Podle bývalého ministra vnitra současná vláda svými kroky stupňuje útoky na veřejnoprávní instituce a zpochybňuje samotnou práci redaktorů.

Mgr. Vít Rakušan

  • STAN
  • poslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Žantovský však v této souvislosti upozorňuje na politické pokrytectví a připomíná nedávnou minulost v Poslanecké sněmovně. Zmiňuje například výroky Marka Bendy, který dřívější opoziční obstrukce označoval za „zneužívání jednacího řádu“ a kritizoval navrhování bodů bez věcného obsahu, které pouze zdržují hlasování.

Marek Benda

  • ODS
  • poslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Analytik uvádí, že postoj k obstrukcím se v české politice mění čistě podle toho, v jaké roli se daný subjekt právě nachází. Rakušanův aktuální obrat a využívání dříve kritizovaných metod označuje za „farizejské“ a mělo by podle něj sloužit jako poučení pro voliče. 

Anketa

Jste pro zrušení poplatků pro ČT a ČRo?

96%
2%
2%
hlasovalo: 67027 lidí

Žantovský následně doplnil své úvahy o přesnou citaci předsedy hnutí STAN Víta Rakušana, který k tématu financování médií uvedl: „My tohle nepřipustíme, nenecháme jim návrh projít. Uděláme pro to absolutní maximum, a to jako celá opozice. Budeme o něm jednat dlouho a budeme ho zdržovat tak, aby letos platit nezačal. Uděláme maximum pro to, aby nezačal platit nikdy.“

Rakušan dále avizoval, že hnutí v případě potřeby osloví Ústavní soud, bude svolávat mimořádné schůze a využije veškeré dostupné nástroje k tomu, aby legislativní proces zastavilo.

Mediální expert ponechal tyto výroky bez širšího komentáře, pouze položil řečnickou otázku, zda si politici skutečně myslí, že tímto stylem „osloví a získají voliče“. Podle něj by měl být smysl Poslanecké sněmovny jako legislativního procesu o něčem jiném než o cíleném zdržování zákonů, tak aby „nezačaly platit nikdy“. Rakušanův přístup ironicky označil za „výkon hodný opravdu velkého liberálního demokrata“.

Komentář týdne napsal Martin Zvěřina

V třetí části své pravidelné rubriky Petr Žantovský vyhlásil nejlepší novinářský počin týdne, kterým se tentokrát stal komentář Martina Zvěřiny s názvem „Úplný seznam Hitlerů naší doby k nahlédnutí u Václava Moravce“.

Text reaguje na nedávné televizní vystoupení Václava Moravce o takzvané pseudo vyváženosti a podle analytika trefně popisuje nebezpečný trend, kdy se ve veřejné debatě jasně určuje, kdo „reprezentuje dobro“, a kdo je naopak „zosobněným zlem“, pro které musejí zůstat veřejnoprávní média uzavřena.

Komentář Martina Zvěřiny, který expert označil za „skvělý a nepotřebující velký komentář“, ironizuje nálepkování názorových oponentů jako „plochozemců, absolventů vysoké školy života, putinofilů, antivaxerů, homofobů či rasistů“. Podle autora je tato metoda, kdy se nepříteli přisoudí nejhorší vlastnosti, aby mohl být následně „poražen a anihilován“, intelektuálně nepoctivá a dětinská.

Žantovský se ztotožnil s názorem, že nikoho nelze z veřejné debaty vylučovat jen proto, že na něj někdo připlácne některou z „báječných nálepek“ nebo se zaštiťuje televizním kodexem. Poděkoval zkušeným novinářům typu Martina Zvěřiny za to, že si i v dnešní době dokážou zachovat chladnou hlavu a „vzít rozum do hrsti“.

Zdroje:

https://www.lidovky.cz/nazory/verejnopravni-ceska-televize-vaclav-moravec-nestrannost-vyvazenost-media.A260313_142202_ln_nazory_lgs

https://www.novinky.cz/clanek/domaci-hrozi-nam-bankrot-a-kolaps-reditel-ceske-televize-varuje-pred-zmenami-v-poplatcich-40569661

Práce autora se řídí redakčními zásadami ParlamentníListy.cz.

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Přidejte si obsahový box PL do svých oblíbených zdrojů na Hlavní stránce Seznam.cz. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

ČT , piráti , Žantovský , Rakušan , Minář , týden v médiích , televizní krize , Milion chvilek , TVM , nezávislost médií , komentář týdne , financování veřejnoprávních médií

Váš názor? (Hlasovali 3 čtenáři)

Líbil se vám článek?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

Diskuse obsahuje 39 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

