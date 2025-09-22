Rakušan zveřejnil video z Bratislavy. Konečná: Měl raději řešit policii, hasiče a poštu

K celé věci se ostře vyjádřila i lídryně uskupení STAČILO! a europoslankyně Kateřina Konečná, která připomíná, že právě Ministerstvo vnitra čelí dlouhodobě řadě akutních výzev.
„Stav policistů, materiální vybavení hasičů, včetně těch dobrovolných, kteří to dělají ve volných chvílích, zahlcení úředníků v souvislosti s migrací, zavírání poboček České pošty – to je jen krátký výčet toho, co by měl řešit ministr vnitra. Ale Rakušan z Dozimetru si řekl ne. Raději jel šaškovat na demonstraci na Slovensku,“ uvedla Konečná.
Ing. Kateřina Konečná
Mgr. Bc. Vít Rakušan
Na Slovensku se přitom Rakušan setkal s lídrem Progresivního Slovenska Michalem Šimečkou. Právě jeho europoslankyně měla být podle zveřejněných informací součástí pokusu britské vlády ovlivnit veřejné mínění a volby na Slovensku. Pro Kateřinu Konečnou je taková schůzka víc než symbolická.
„Skrz jehož europoslankyni chtěla britská vláda ovlivňovat volby na Slovensku. Asi, aby si vyměnili zkušenosti. Nebo možná proto, že jej tam nikdo nekonfrontoval s Dozimetrem. Jehož prostřednictvím měl být financován samotný STAN,“ ironizuje Konečná a připomíná tak jednu z největších kauz hnutí STAN.
Narážka na kauzu Dozimetr se k Rakušanovi vrací opakovaně. Přestože sám ministr opakuje, že se žádného pochybení nedopustil, jeho někdejší blízcí spolupracovníci z hnutí STAN jsou vyšetřováni kvůli rozsáhlé korupci spojené s pražským dopravním podnikem. Kritici upozorňují, že Rakušan nebyl nikdy ochoten nést politickou odpovědnost.
„Jen by mě zajímalo, jestli si tuhle návštěvu domlouval skrz šifrovaný telefon, nebo jej nechal doma dětem na hraní. Kdo ví?“ dodává Konečná s odkazem na bezpečnostní selhání kolem používání zašifrovaných komunikačních kanálů.
Vít Rakušan se měl podle původního plánu zúčastnit také demonstrace v České republice. Nakonec ji ale odvolal. Kateřina Konečná to glosuje jednoduše: „Každopádně jsem moc ráda, že se v Bratislavě pan Rakušan vyřádil a demonstraci u nás raději odvolal. Už brzy, pane Dozimetr, stačilo. Odebírejte se!“
Uskupení STAČILO! dlouhodobě upozorňuje na problémy, které podle něj vláda Petra Fialy neřeší – bezpečnostní složky, dostupnost služeb státu, stav veřejných institucí. Zatímco se ministři věnují zahraničním aktivitám, doma podle Konečné „hoří“. Doslova i obrazně.
