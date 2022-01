Rakušanová: Benešovy dekrety zrušit. Jen strašidlo zděděné z komunismu

reklama

Odborníci se shodují, že je česká právní džungle příliš hustá a je třeba ji prosekat. Ministr pro legislativu za Piráty Michal Šalomoun na tom podle všeho pilně pracuje a vláda už má soupis asi 8 tisíc zákonů určených ke škrtnutí.

Komentátorka Českého rozhlasu se však zlobí, že v seznamu zákonů určených ke zrušení chybí Benešovy dekrety.

„S čestnou výjimkou lidovců zneužívají mnozí zdejší politici už přes třicet let poválečné dekrety k bezostyšné manipulaci s voliči. Dekrety sice oficiálně prohlašují za „vyhaslé“, ale dokud se z nich dají vykřesat jiskry strachu z tradičního nepřítele, není šance, že by se jich vzdali. Je to pro ně ideální příležitost předvést se v roli chrabrých bojovníků za údajné ‚národní zájmy‘. Obzvlášť v tom vyniká prezident Miloš Zeman,“ poznamenala Rakušanová a připomněla, že prezident Zeman úspěšně hrál se sudetskou kartou proti Karlu Schwarzenbergovi (TOP 09) v prezidentských volbách z roku 2013.

Ing. Miloš Zeman BPP

První přímo zvolený prezident ČR

prezident České republiky Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Celý komentář naleznete zde

Karel Schwarzenberg TOP 09

Do voleb s úsměvem

Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Před pár týdny hrál Zeman se sudetskou kartou i proti ministrovi zahraničí Janu Lipavskému (Piráti). Jedním z důvodů, proč odmítal Lipavského jmenovat ministrem, bylo i to, že Lipavský nadhodil do veřejného prostoru možnost, že by se jeden z tradičních srazů sudetských Němců či jejich potomků mohl konat v České republice. To bylo pro prezidenta Zemana něco nepředstavitelného.

Nakonec však přes proklamace, že Lipavského nikdy nejmenuje, Lipavského členem vlády přece jen jmenoval.

Jan Lipavský Piráti



ministr zahraničí Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Rakušanová je přesvědčena, že obavy českých politiků z mezinárodních dopadů, které by mohly po zrušení dekretů nastat, jsou zcela zbytečné, protože dekrety by se nerušily zpětně, ale pouze do budoucna, takže by na základě jejich zrušení nebylo možné vůči Česku uplatňovat žádné majetkové nároky.

„Vláda Petra Fialy má teď vynikající příležitost to napravit a poválečných dekretů se v rámci odplevelení sbírky zákonů elegantně zbavit. Nejsou totiž dneska už ničím jiným než naším vlastním, domácím strašidlem zděděným z dob komunismu,“ uzavřela svůj komentář Rakušanová.

Psali jsme: Bizár kolem Orbána: Moravec a Vystrčil bránili Benešovy dekrety. Pak rozebírali, jak špatně vypadá prezident „Židy do Terezína transportovali Češi!“ Česko-německý spisovatel se postavil za Pekarovou. A pak napadl Benešovy dekrety Goebbels se chechtá. Pekarové. Po „oslavách“ března 1939 nám napsal veterán Rozvoral (SPD): Evropský parlament jedná o zrušení Benešových dekretů

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.