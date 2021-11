Rána vládě. Povinné očkování proti covidu zřejmě nelze vyhlásit. Právník odhaluje

„Považuji za zločin ze strany Ministerstva zdravotnictví, že zavírá oči před skutečností, že očkování nezabraňuje šíření nemoci, a to, že zdravému neočkovanému, což má potvrzené testem, zabraňuje vstoupit do restaurace, ale nezabraňuje vstoupit do restaurace lidem očkovaným, kteří mohou tu nemoc přenášet, nemají žádné potvrzení o aktuálním testu, že nejsou nakažení. Pokud toto Ministerstvo zdravotnictví umožnilo, v podstatě podporovalo vědomě šíření covidu,“ domnívá se právník Zdeněk Koudelka. Vysvětluje také, jak je to s povinným očkováním.

Vláda uvažuje o povinném očkování pro seniory či dokonce pro lidi nad 50 let a pro vybrané profese. Opatření by se mohlo týkat zdravotníků či pracovníků integrovaného záchranného systému a osob pracujících v sociálních službách. Rozhodnout o tom má příští týden. Jak však může toto vymáhat? „Současné povinné očkování je pod sankcí deset tisíc korun. Na druhé straně je otázka, jestli může nařídit povinné očkování u covidu jenom vyhláškou, protože zákon o veřejném zdraví, na základě kterého jsou nařizována stávající povinná očkování, umožňuje nařídit tato očkování, pokud zabraňují přenosu nakažlivé nemoci. Jak je obecně známo, toto covidové očkování přenosu zabránit nedokáže,“ vysvětlil právník Zdeněk Koudelka.

V Česku je skupina lidí, kteří nejenže očkovaní nejsou, ale ani se očkovat nechtějí. S jakým úspěchem se budou tito lidé z těchto skupin bránit proti případnému povinnému očkování proti covidu, pokud by bylo skutečně nařízeno? „Pokud bude nařízeno pouze vyhláškou, o které jsem hovořil a myslím si o ní, že je nepřípadná, protože umožňuje pouze nařízení očkování, které zabraňuje šíření infekčních nemocí, tak dostanou-li onu pokutu deset tisíc korun a dají to soudu, pak každý krajský soud v naší zemi bude posuzovat, jestli tato vyhláška byla skutečně podána podle zákona na ochranu veřejného zdraví,“ upozornil.

Vláda vyhlásila na 30 dní nouzový stav. Zakazuje se přítomnost veřejnosti v restauracích, hernách, klubech a kasínech od 22 do 5 hodiny ranní. Kromě toho se ruší vánoční či adventní trhy. Někteří z jejich organizátorů zvažují podat žalobu na stát. Jakou mají šanci na úspěch? „Nevím přesně, co by mělo být obsahem žaloby, jestli zrušení daných zákazů či jen náhrada škody. Pokud by šlo o náhradu škody, tak za škodu, která je způsobena krizovými opatřeními vlády, odpovídá stát. Ale nejprve musí způsobenou škodu uplatnit u příslušného orgánu, tedy u vlády. Teprve kdyby jim odmítla cokoliv uhradit, nebo nebyli s tou úhradou spokojeni, pak se mohou obrátit na soud,“ sdělil právník.

Očkování nebrání přenosu nemoci

Neočkovaní do neděle mohli do restaurací, bazénů a podobně jen otestovaní, zatímco očkovaní se netestovali. Od pondělka mají neočkovaní vpodstatě lockdown a covid se šíří. Vypadá to tedy, že ho tedy šíří spíše ti netestovaní očkovaní. Jak se na tato opatření dívat? Kromě jejich nelogičnosti je to diskriminace neočkovaných? „Považuji to dokonce za zločin ze strany Ministerstva zdravotnictví, protože když má někdo čerstvý test, že je zdravý, tak není žádný důvod mu zakazovat vstup do restaurace nebo využití nějaké jiné služby. To, že Ministerstvo zdravotnictví zavírá oči před skutečností, že očkování nezabraňuje šíření nemoci, a to že zdravému neočkovanému, což má potvrzené testem, zabraňuje vstoupit do restaurace, ale nezabraňuje vstoupit do restaurace lidem očkovaným, kteří mohou tu nemoc přenášet a nemají žádné potvrzení o aktuálním testu, že nejsou nakažení, pokud toto Ministerstvo zdravotnictví umožnilo, vpodstatě podporovalo vědomě šíření covidu,“ uzavřel Zdeněk Koudelka.

