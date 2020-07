Raritní záznam v TV: Před Jakuba Železného posadili Petra Cibulku. Ten spustil o Havlovi, jak to nikdo před ním neudělal. Reakce moderátora ČT? Nezapomenete

reklama

Člen Rady ČT Luboš Xaver Veselý k jeho vystupování uvedl: „To není otázka na mě. Na toto opravdu nemám názor a od toho je nějaký management České televize," sdělil. Zároveň ale uvedl, že mu přijdou scestná slova Železného, jenž psal o tom, že kdokoli se dotkne památky Milady Horákové, vyhodí ho ze studia.

„Vyhazovat někoho ze studia mně přijde nešťastné. Ještě to navíc sdílely další weby, další média. Bohužel to jsou detaily, které dělají z České televize tu nafoukanou, nabubřelou instituci, a je to pro diváky, kteří se skládají mimo jiné i na výplatu pana Železného, nepříjemné,“ komentuje Xaver.

„Teď sleduji kauzu Ludvík Svoboda, nechci to tady rozpitvávat. Ani tak nejde o to, jestli Svoboda má mít, nebo nemá mít nábřeží. Jde spíš o to, že novinář v médiu veřejné služby nemá projevovat svůj názor na to. Takže je to takové nešťastné. A vyhazovat někoho ze studia… Můžou si to dovolit možná soukromá média,“ míní. „Nemůžu dělat nic jiného než se na té Radě České televize zeptat vedení, oni zaujmou nějaké stanovisko…“ dodal.

Jakub Železný opakovaně projevil jako zaměstnanec veřejnoprávní ČT vlastní názor. Byl takový zásadový a razantní i v minulosti? Rozhodně ne. Stačí se podívat na záznam interview s Petrem Cibulkou, který se Železnému naprosto vymknul. Moderátor se situaci snažil řešit úsměvem. Neuspěl.

„Václav Havel dělal něco úplně špatně?" vyzvídal s rukou pod bradou moderátor.

„Selhal," odpověděl promptně Cibulka. „Já se domnívám, že Václav Havel především není tou osobou, jak je masmédii prezentována. Já mám opravdu velice vážné podezření, že pracuje pro ruskou vojenskou rozvědku GRU,“ dodal Cibulka poměrně nečekaně.

Železný, stále ještě s rukou pod bradou, se začal usmívat. „Počkejte, pane Cibulko, zaprvé tady (Havel) není, aby se mohl hájit, ale to je možná…“ nestihl Železný doplnit tok svých myšlenek. Slovesa „hájit se“ totiž okamžitě chytil Petr Cibulka. „Ať se hájí! Ať se hájí," namítal razantně a pokračoval, že Havel udělal „všechno dobře pro zločince.“

Železný se snažil diskusi zachránit tím, že hosta zcela neprofesionálně oslovoval křestním jménem „Petře“. Zřejmě aby zklidnil situaci. Nepomohlo to. Železný dále namítal, že sice může jít o názor pozvaného účastníka debaty, ale zmínka o ruské tajné službě prý je už za hranou. Cibulka se nenechal zastavit. „A kdo si myslíte, že dělal 17. listopad? Studenti? Studenti svrhli komunismus?!" vysmál se Železnému jeho host.

Ten se stačil už jenom nadechnout… a tím video skončilo.



„A ten redaktor tam sedí doteď. Líže tu správnou stranu lízátka. Kluk jeden vychytralý,“ uvedl jeden z nich. „Hezky to dal pan Cibulka sežrat tomu arogantnímu rádoby novináři Železnému,“ dopsal další. „To, že studenti svrhli komunismus, si myslí studenti, hloupí novináři a pražská kavárna. Ostatním lidem v ČR je to jasné. Fešácký kriminál pro Havla nebyl zadarmo,“ konstatoval třetí. „Je fakt, že ať je ten Cibulka jakýkoliv, Havel byl obyčejný podvraťák, a když něco dělal, tak to dělal hlavně pro svý kamarádíčky. Není tedy divu, že si ho tak chválí, na rozdíl od ostatních lidí. Ať žije kultura česká, fuj! A ještě nějakýho blba napadlo, aby se po něm pojmenovalo letiště v Praze a další pitomci se toho hned chytli. Je to ostuda pro národ český!“ napsal jiný.

Zmíněné video už si přehrálo téměř čtvrt milionu lidí.

Petr Cibulka na počátku 90. let zveřejnil část seznamu agentů a spolupracovníků StB, známou jako „Cibulkovy seznamy“. Ty nejprve vycházely na pokračování v Necenzurovaných novinách, poté vyšly knižně a později byly zveřejněny na internetu. Je rozvedený a má syna se současnou pražskou radní Hanou Marvanovou.

