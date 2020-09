Redaktor chtěl vyvolat pocit, že jsme se div nepoprali? Proč přeformuloval otázky? Kardinál Duka a nové informace k dění v Respektu

„Rozkaz zněl jasně. Natřít kardinála na hnědo,“ píše na svém blogu pražský arcibiskup Dominik Duka. Naráží tak na rozhovor pro týdeník Respekt, u nějž si kardinál přál, aby nebyl publikován, což týdeník odmítl. Duka vysvětlil, co jej k odmítnutí publikace vedlo, a posteskl si nad tím, jak dnes vypadá česká novinařina. „Nerozumím tomu, proč redaktor musel své otázky při konečné redakci výsledného textu naformulovat tak, aby to v čtenáři vyvolalo pocit, že jsme se na konci rozhovoru div že nepoprali,“ zní od kardinála k rozhovoru vedenému zástupcem šéfredaktora plátku Markem Švehlou.

svém blogu připomenul, že rozhovorů již poskytl mnoho a během minulého režimu neunikl ani výslechům. „Za ta léta, co jsem biskupem, jsem rozdal desítky a možná i stovky rozhovorů všem médiím, která mě o to požádala, a nebyla objektivní překážka, proč jejich žádosti nevyhovět. Dříve, než jsem se stal biskupem, jsem také absolvoval nespočet výslechů ze strany represivních složek státu. Rozumím tomu, že nás, kteří si dobu před padesáti lety pamatujeme, už není tolik a že je nás ještě méně těch, kteří ji na vlastní kůži zažili z té nejzvrácenější stránky – policejní výslechy, kriminály, ostrakizace a ústrky. Velmi dobře tedy vím, jaký je rozdíl mezi rozhovorem vedeným formou dialogu se vzájemnou snahou o hledání společného východiska a mezi výslechem, sice také vedeným formou rozhovoru, ale s účelem druhého nachytat, ublížit mu a v důsledku získat materiál, který by škodil," ujasnil.



Pražský arcibiskup si měl povšimnout, že se zvláště v posledních letech rozmohl úpadek novinářů v umění vést dialog. „I když jsem arcibiskupem, politikem či jinou veřejně činnou osobou, skutečně si nemusím nechat líbit vyložené urážky mého přesvědčení, jeho zesměšňování a posouvání do rovin, kam nenáleží,“ pronesl.



„Hře většiny našich žurnalistů na objektivitu“ prý příliš nevěří. Tvrdí, že dobrý novinář musí být názorově ukotven, jinak se z něho stává „hlásná trouba svého majitele“. Duka si má podle svého tvrzení dobře uvědomovat, čí médium zrovna v jakou chvíli čte, netěší jej však mediální přístup, že „ten, kdo není s námi, se musí umenšit, anebo nejlépe zničit“. „Tato praxe ideologického aktivismu v novinařině se nakonec vymstí všem,“ upozorňuje. Fotogalerie: - Požehnání Mariánského sloupu

Kardinálovi se vybavil příměr, že „není problém odstranit Stalina“, nýbrž to, že „zbudou malí stalinečci, kteří nám přesto budou chtít diktovat svou ideologii“.



„Rozumím tomu, že tiskovinu je potřeba v dnešní době prodat a příchuť kontroverze, zakázaného ovoce a zdání punku tomu napomáhá. Nerozumím však, čemu napomáhá útočný styl vedení rozhovoru, komu tím redaktor poslouží?“ táže se. Sám si prý za svými odpověďmi pro časopis Respekt stojí a nevidí na nich nic zvláštního. „K většině témat jsem se obdobně vyjádřil při spoustě jiných příležitostí,“ doplnil.



Čemu Duka nerozumí, je formulace otázek ve výsledném výstupu rozhovoru vedeného zástupcem šéfredaktora Respektu Markem Švehlou. „Nerozumím však tomu, proč redaktor musel své otázky při konečné redakci výsledného textu naformulovat tak, aby to v čtenáři vyvolalo pocit, že jsme se na konci rozhovoru div že nepoprali,“ uvedl. Fotogalerie: - Mariánský sloup

Rozhovor prý chtěl nevydávat právě z důvodu, aby se ustoupilo od konfrontačního stylu, „podporujícího myšlenkové stereotypy o církvi“.



„Položme si potom otázku – kdo tu tedy rozděluje společnost?“ zní od kardinála.

Během dne k exponovanému rozhovoru již vydalo dodatek v podobě nahrávky pražské arcibiskupství. Vyplývá z ní dosti útočné pokládání otázek Švehlou a to, že se v jedné z vynechaných otázek snažil spojit církev s nacistickým režimem.



Na nahrávce, zachycující nezveřejněnou část rozhovoru týdeníku Respekt, kterou nyní arcibiskupství zveřejnilo, pokládá zástupce šéfredaktora Respektu Marek Švehla dotaz, kterým míří na údajné spojení církve s nacismem. „Já chci říct, že mnozí kritici namítají, že církev hledá spojence v nacionalisticky smýšlející části společnosti proti liberálům. A už se to jednou nevyplatilo – v případě nacismu, například,“ zazní otázka od novináře. Během své formulace těžce hledá slova a po každém z nich zaznívá dlouhé „ééé“.



„A církev hledala spojení s nacismem?“ překvapil se Duka. „No, byla tam jistá koketerie,“ řekne redaktor a Duka to už nevydrží: „Kde? Můžete mi říct, kde byla ta koketerie? Prosím vás, kdo se jediný postavil proti nacistickému režimu? Proč se nad Německem rozhazovala v roce 1937 encyklika proti nacismu? Protože se nesměla vůbec vytisknout, tak ji rozhazovala britská a francouzská letadla. A pak mi může někdo napsat, že tento papež Pius XI., který stál od počátku i proti Mussolinimu… ano, on řekl: ‚Mussolini je docela šikovný chlapec, ale je nebezpečí, aby se z něho nestal diktátor.‘ To řekl, ještě než se (Mussolini) dostal k moci.“ Papež se podle něho dokázal postavit nastupující totalitě „jako nikdo“. Upozornil, že Vatikán ani nikdy neuznal mnichovský diktát. Fotogalerie: - Duka glosoval

„To, že se našel nějaký kolaborant nebo bačkora nebo někdo ze strachu… nevím, jak bychom se kdo zachovali před koncentrákem a podobně…,“ dodal se zvýšením hlasu a rázně redaktora utnul: „Tohle nemůžu přijmout. To jsou tak hrubé nepravdy a tak hrubé urážky, které se tady opakují,“ pronese na nahrávce již dosti rozlícený kardinál. Psali jsme: ,,Eeeee... eeee... Nacismus, nacionalismus..." A Duka se naštval. AUDIO, které Respekt nepoužil

V publikované části rozhovoru se Duka vyjádřil k postavení repliky mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v Praze či k dalším otázkám týkajícím se české společnosti.



Z rozhovoru je patrné, že jej Švehla vedl dosti útočným stylem, několikrát se tak vyptával na „milosrdenství ve vztahu k uprchlické krizi, kde Češi v debatě o pomoci uprchlíkům hájili velmi odmítavý postoj“. „Pokud se nemýlím, i vy jste ho podporoval,“ vpálil třeba Dukovi. Fotogalerie: - Média a moc

O dusné momenty pak zřejmě nebyla nouze ani v otázce mariánského sloupu. „Pane redaktore, nebudeme dělat výslech. Ani nevím, kdo to přesně organizoval, a nevím, proč se z toho dělá základní problém. To jsou pseudoproblémy, které vytvářejí média. Opravdu jednu z největších zodpovědností za stav společnosti máte vy v médiích mnohonásobně větší než celá politická sféra,“ pustil se do novináře rozzlobený kardinál po několikátém formulování otázky na signatáře zakládací listiny sloupu. Psali jsme: Jako se spratkem. Tak se mnou jednají, řekl Duka Respektu. Je kolem toho dusno „Morální bahno.“ Kauza kolem podpisů v mariánském sloupu měla silnou dohru. Rouček, Ovčáček i novinář Tuna. Strhla se mela Kardinál Duka se vyjádřil k Bělorusku, mnozí možná začnou křičet. Hlavně, aby se neopakovala Ukrajina „Dělníci odsuzující na smrt elity? Demokracie!“ Kardinál Duka píše dopis Klímovi. Je to vážné

