Redaktoři z rozhlasu žalují řediteli na Xavera Veselého: Porušuje Kodex. Jeho vystupování je „nehodné ČRo“. Vytáhli i fotku s vlastenci

Zaměstnancům rozhlasu vadí slova, který Veselý přednesl v novoročním vysílání na svém youtubovém kanálu. „Poslouchal jsem v autě Český rozhlas Plus a tam byl pořad Interview. Moderovala to jistá paní Veronika Sedláčková. Moc se mi líbilo, jak mluvila. Říkal jsem si, že ta paní krásně vyslovuje... Co já bych za to dal, kdybych tak hezky mluvil...“ pochválil Sedláčkovou Veselý.



Poté již však přešel ke kritice. „Schválně si to poslechněte, buďto jsem blázen já anebo všichni ostatní, nevím... Ona tam mluví: ‚Co obyvatelé i obyvatelky České republiky?‘ Si říkám, jak ‚Co obyvatelé i obyvatelky‘? Čeština je taková krásná řeč a každý ví, co to znamená, když se řekne ‚obyvatelé České republiky‘,“ nechápal moderátor svou kolegyni.



„Říkal jsem si, ta je zatížená tím genderovým, politickým, korektním, debilním stylem tak, aby se zavděčila svým pokrokovým šéfům na Českém rozhlase Plus,“ padlo od Xavera k Sedláčkové se slovy, že ho tahalo za uši i výrazivo „daňoví poplatníci a poplatnice“. Prý ho děsí, že se brzo dočkáme i oslovování nebinárních osob a „poplatnice“ zní jako „nosnice“.



Exponovanou pasáž, na niž dopis reaguje, můžete zhlédnout zde:

Mluvčího Českého rozhlasu Jiří Hošna v Interview ČT24 informoval, že tuto věc s Veselým již řešil jeho nadřízený. „Pan Veselý má právo na svůj názor. Forma, kterou ho vyjádřil, ale byla nevhodná,“ okomentoval.



Generální ředitel ČRo René Zavoral také Xaverovi jeho slova vytknul, nemyslí si však, že by moderátor cokoliv porušil. „Veroniku Sedláčkovou považuji za zkušenou, erudovanou a kvalitní moderátorku a novinářku. A její práce pro Český rozhlas si vážím. Jakkoliv Luboš Xaver Veselý neporušil zákon o Českém rozhlase ani kodex Českého rozhlasu, jeho obhroublé a expresivní výrazy, které směrem k Veronice Sedláčkové vyslal, se mi nelíbí! Nepřijatelná je pro mě i skutečnost, že se tato kritika jednoho rozhlasového kolegy jiné rozhlasové kolegyně objevuje ve veřejném prostoru namísto toho, aby dotyčný kolegyni sám oslovil a s případnou kritickou poznámkou ji třeba dopředu a kolegiálně seznámil. To bych považoval za korektní a hodné standardů práce ve veřejnoprávním médiu,“ vadí mu. Psali jsme: ,,Nezdvořák Xaver": Šéf Rozhlasu mu umyl hlavu. Ale na druhou stranu...

„Vždy budu dalek toho, abych někomu bránil v jeho názoru, ale jsem přesvědčen o potřebě vést diskusi kultivovaným a důstojnosti média veřejné služby odpovídajícím způsobem a o potřebě nahlížet na podobnou diskusi stejným metrem. Přeji si, aby se tímto pravidlem řídil Luboš Xaver Veselý, stejně jako každý další rozhlasák,“ dodal. Fotogalerie: - U Rozhlasu 21. srpna

To však zaměstnancům veřejnoprávního rozhlasu nestačí. Vadí jim, že Zavoral přesně nenapsal, jak zajistí nápravu a vyjádření Veselého považují mimo jiné za „nehodná člověka spjatého s Českým rozhlasem“.



Vadí jim, jak moderátor a radní České televize vystupuje na sociálních sítích i za mikrofonem v pořadu Xaver a host, který vysílá od pondělí do čtvrtka třináct stanic rozhlasu. Podle zaměstnanců veřejnoprávního rádia porušuje jeho vystupování pravidla kodexu, která platí pro zaměstnance i externí spolupracovníky.



„Jako příklad můžeme uvést rozhovory s politiky, ve kterých, jak nařizují pravidla, je nutné při představení hosta uvádět i stranickou příslušnost. I tuto možná na první pohled drobnost pan Veselý porušuje,“ píše se v dopise pro generálního ředitele. Fotogalerie: - Výročí okupace u Rozhlasu

Jmenují i fotografii Veselého s předsedou Dělnické strany sociální spravedlnosti Tomášem Vandasem na vlasteneckém srazu v Příčovech nebo či s koordinátorkou hnutí Trikolóra Lenkou Tarou Klímkovou. U těch mají za to, že se Veselý svým pózování dopustil protežování politických stran v předvolebním období. Psali jsme: Kufr se mi zvedá! Xaver ke ,,kauze Vandas”: Ostré finále

Tak aby bylo jasno! Xaver se ostře ohradil. Proti křiku za foto

Připomínají i předchozí spory moderátora vůči Johaně Hovorkové ze serveru Forum24.cz, Zdislavě Pokorné ze Seznam Zpráv či Pavle Firbacherové z pořadu ČT Newsroom, kterou Xaver „školil“ za její otázky.



Signatáři tvrdí, že práce v rozhlase podle nich znamená mimo jiné „zřetelnou volbu hodnot“ a teď prý „ztrácejí víru“, že nebojují za hodnoty, jakými jsou podle nich „čestnost, pravdomluvnost, slušnost a zodpovědnost“. „Obírá nás o ni vystupování spolupracovníka Českého rozhlasu Luboše Xavera Veselého a bohužel i Vaše postoje,“ vyčítají Zavoralovi. Fotogalerie: - Pieta u Rozhlasu

Veselý kritiku na svoji osobu okomentoval i skrze sociální sítě, poté, co ho o vyjádření žádal pořad Newsroom ČT, se kterým již má bohaté zkušenosti. „Můj nadřízený, ředitel Regionálního vysílání ČRo, se mnou vedl pohovor na téma mého vyjádření směrem k paní Veronice Sedláčkové, resp. k ČRo. Nevidím sebemenší důvod, proč bych o tom měl cokoli říkat bulvárnímu pořadu ČT,“ ohradil se.



„Proti paní Sedláčkové nic nemám, a to je zcela z mých slov patrné. Nebylo to myšleno nijak zle, ale ryze věcně. Sám musím často unést mnohem tvrdší kritiku. Chtěl jsem poukázat pouze na problém přehnané politické korektnosti dnešní doby a na prohřešky proti českému jazyku. Asi jsem ale své vyjádření formuloval příliš příkře. Kdo o celé věci četl či slyšel, tak ví, proč píšu,“ dodal.

