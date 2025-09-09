Referendum o EU a NATO? „Není to hra s ohněm, lidé mají právo rozhodnout,“ tvrdí Vondráček

„Naše ústava už třicet let počítá se zákonem o obecném referendu. Pokud jsme o vstupu do EU hlasovali, pak je fér, aby občané mohli rozhodovat i o tak zásadních věcech, jako je Lisabonská smlouva nebo setrvání v NATO,“ prohlásil Vondráček. Podle něj není možné, aby elity určovaly směřování země bez souhlasu voličů.
Ministr zahraničí Jan Lipavský (za SPOLU) ale varoval, že takové debaty samy o sobě poškozují důvěru našich spojenců: „Mluvit o referendu o vystoupení z EU nebo NATO je hra s ohněm. Máme být dobrým spojencem, a to znamená, že nebudeme znejisťovat naše partnery, jestli s nimi vlastně chceme být.“ Podle něj je členství v obou organizacích životním zájmem Česka.
Odlišný pohled přidal místopředseda hnutí ANO Radek Vondráček: „Neumím si představit, že by někdo rozhodl o vystoupení bez nás, bez lidí. Pokud by se referendum konalo, muselo by jít o ústavní zákon a kvalifikovanou většinu. To je fér.“ I on tak připustil, že vůle lidu by se respektovat musela.
Do diskuse vstoupila i europoslankyně Markéta Gregorová (Piráti). Upozornila, že česká politická kultura není připravená na férová referenda: „Ve Švýcarsku mají jasná pravidla – vyrovnaný prostor v médiích, letáčky s argumenty pro a proti. U nás by to spíše vedlo k manipulacím. Referenda se tu často používají populisticky.“
Libor Vondráček však podobná varování odmítl: „To je přece urážka občanů. Tvrdíte, že lidé nemají dost soudnosti rozhodovat o vlastní zemi? Referendum není hra s ohněm, ale vyjádření vůle lidu. Stejně jako před 21 lety, když občané rozhodli o vstupu do EU.“
Předseda Svobodných vzkázal jasně: „Není možné, aby o zásadních otázkách našeho směřování rozhodovala úzká skupina politiků za zavřenými dveřmi. My věříme občanům. Ať rozhodnou oni.“
autor: Karel Výborný