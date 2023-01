Referendum – to Pavel občanům nevěří. Ale zvolit se nechá. Politici mu to vrátili

Jak je to se všeobecným referendem? Podle Petra Pavla nejsme na něj nyní dostatečně připravení. Co myslíte vy? zeptaly se PL.cz politiků. „Hm, divné! Nechat se zvolit ve všeobecném referendu a nevěřit občanům, že jsou schopni zodpovědně rozhodovat. To vypadá na vládu elit, která občany potřebuje jen na práci a k placení daní! Slovy klasika: Modli se, pracuj a poslouchej!“ ohodnotil Zdeněk Škromach.

Jeho soupeř Andrej Babiš k tomu uvedl: „Pan Pavel znovu podceňuje náš národ, že nejsou schopni se vůbec vyjádřit. Proč nebylo referendum o rozdělení Československa? Možná bychom se nerozdělili a já bych tady nestál a nebylo by to všichni proti Babišovi. Bylo referendum o vstupu do Evropské unie, to je dobře. Jsem určitě pro referendum.“

„Sociální demokracie připravila zákon o obecném referendu už před řadou let. Zákon se nepodařilo prosadit kvůli odporu ODS a ANO. Referendum podle mne patří k nástrojům, které pomáhají budovat důvěru lidí v demokracii,“ vysvětlil Michal Šmarda, předseda ČSSD, starosta Nového Města na Moravě.

„Myslím, že zavádění všeobecného referenda by mělo proběhnout postupně a přesné nastavení podmínek je třeba průběžně přizpůsobovat zkušenostem s jeho fungováním. Jako Piráti jsme už dříve předložili návrhy, jak toho dosáhnout, a věříme, že pro podobné kompromisní řešení bychom dokázali získat i Petra Pavla jako prezidenta,“ objasnil Mikuláš Peksa, europoslanec za Pirátskou stranu, předseda Evropské Pirátské strany.

„Zřejmě pan Pavel považuje za důležité občany ČR poněkud „ideologicky vychovat a teprve potom je pustit hlasovat v rámci všeobecného referenda, neboť je nepovažuje za plně svéprávné. To už jsme zde v minulosti měli a nechci, aby minulost toho druhu opakovala,“ obávala se Marie Benešová, bývalá ministryně spravedlnosti.

„Myslím, že referendum patří do moderního demokratického státu jako doplněk zastupitelské demokracie, a proto bychom měli mít ústavní zákon o referendu, který by obsahoval pojistky proti zneužití referenda - například proti základním bezpečnostním zájmům našeho státu,“ okomentoval Jiří Pospíšil, europoslanec a předseda pražské TOP 09, bývalý ministr spravedlnosti.

„Můj osobní názor je, že obecné referendum by mělo být součástí našeho právního řádu. A je věcí k diskuzi kolik lidí jej může vyvolat, jaká by měla být účast, aby bylo závazné, a o jakých otázkách by mohlo být vyhlášeno. Myslím, že jakákoliv zásadní otázka jako je například vstup do nadnárodní organizace, by předmětem referenda být měla,“ myslel si Zdeněk Hraba (senátorský klub ODS), senátor za Benešov, člen ústavně právního výboru a předseda Stálé komise Senátu pro Ústavu ČR a parlamentní procedury.

„Na rozdíl od generála Pavla bych české občany nepodceňoval. Myslím, že jsou na všeobecné referendum připraveni. Podle mě je to i určitá pojistka demokracie,“ konstatoval Ondřej Knotek, europoslanec za hnutí ANO.

„Především je třeba novelizovat zákon o místním referendu, který má mnoho vad způsobujících častou nefunkčnost. Pokud jde o všeobecné referendum, tak to nepodporuji,“ prozradila Adéla Šípová (nestr. za Pirátskou stranu), senátorka za Kladno, místopředsedkyně senátorského klubu SEN 21 a Piráti, místopředsedkyně výboru pro záležitosti Evropské unie Senátu ČR.

„Myslím, že současná prezidentská kampaň je důkazem, že na všeobecné referendum společnost skutečně ještě není připravená. A otázka je, zda někdy bude, protože důsledky přenesení části politického boje na sociální sítě jsou hrozivé. Rozdělené rodiny, zničená přátelství, vše důsledek zjednodušení a heslovitosti politiky,“ vypozoroval Aleš Dufek, poslanec KDU-ČSL, místopředseda ústavně právního výboru poslanecké sněmovny.

„Je to výrok nedůstojný někoho, kdo žádá o zvolení v přímé volbě. Nechat se občany zvolit v přímé volbě, je podle Petra Pavla a jeho týmu v pořádku, to občané mají dost rozumu a kompetencí, ale rozhodovat o věcech, které se jich bezprostředně týkají, na to už podle něj a jeho okolí jejich rozum nestačí,“ uvedla Taťána Malá, poslankyně hnutí ANO, členka ústavně právního a mandátového a imunitního výboru poslanecké sněmovny, bývalá ministryně spravedlnosti.

„Nejsem příznivec referend. Politici dostávají mandát od voličů na 4-5-6 let. To je o vzájemné důvěře mezi voliči a politiky. A na konci voliči vystaví politikům vysvědčení,“ sdělil Jaroslav Zeman (senátorský klub ODS, SLK), senátor za Jablonec, místopředseda mandátového a imunitního výboru Senátu ČR, starosta Albrechtic v Jizerských horách.

„Pan generál v.v. Pavel, jako zástupce progresivistických stran samozřejmě není připraven na projevení vůle lidu, jakkoliv je právo na referendum zakotveno v ústavě. To nebyl například ani Mao Tse Tung během Velkého pochodu. Osobně se domnívám, že právě v této době, kdy jsme svědky ohýbání volebních zákonů, by zde všeobecné referendum mělo být jako vyvážení absolutní moci, kterou v našem státě právě zvolením Petra Pavla získá pětikoalice. Takovou situaci jsme zde od pádu komunismu neměli a zákon všeobecné referendum je proto daleko důležitější než v minulých letech,“ domníval se Jiří Kobza, poslanec SPD, místopředseda výboru pro životní prostředí poslanecké sněmovny.

„Referendum je základním prvkem demokracie každé země, tedy i u nás,“ je přesvědčen Marian Keremidský, 1. místopředseda Strany práv občanů.

„Pan generál Pavel tímto názorem tak trochu popírá svoji vlastní kandidaturu. Přímá volba prezidenta je ve své pravé podstatě referendem o velmi konkrétní otázce. Pokud bude pan Pavel zvolen, zároveň tedy předpokládá, že jeho mandát je jaksi méněcenný, protože byl zvolen lidmi, kteří nejsou na takovou míru odpovědnosti připraveni. Na druhou stranu si tím vytváří alibi, kdyby náhodou v souboji s Babišem prohrál: nemůže za to on, mohou za to občansky méněcenní čeští občané. Mimochodem, je trochu rozpor tvrdit, že Češi nejsou připraveni na všeobecné referendum, a zároveň být nadšeným eurohujerem (jímž pan generál nepochybně je), kterému se náš vstup do EU na základě všelidového hlasování náramně hodí do krámu. Celé to spíše svědčí o myšlenkové prázdnotě pana generála. Ne, že by jeho soupeř byl o mnoho lepší...,“ upozornil Luboš Zálom, místopředseda Svobodných.

„To je stejná pitomost, jako když generální ředitel České televize Petr Dvořák prohlásil, že Češi ještě nejsou připraveni, aby znali platy moderátorů. Ono to spíš vypadá, že pan Pavel není dostatečně připraven na to, aby byl prezidentem České republiky. K čemu je prezident, který pohrdá názory vlastních občanů? Nebo se jich bojí?“ ptal se Petr Štěpánek, 1. místopředseda Trikolory.

„Jsme otevřená společnost a přímá volba je podle mě její součástí. Ostatně my, jako politici, bychom také měli umět skládat účty svým voličům, kteří na to mají právo. Takže všeobecné referendum ano a rovnou bychom mohli zvolit přechodné období, během kterého by se postupně na referendum přešlo. Aby to nebyla taková rána pro nepřipravené. Třeba rok 2030. Aby se to stihlo všem dobře vysvětlit. I těm vládním s IQ „108. Jako politici nemáme právo omezovat práva občanů,“ vysvětlil Marek Novák, poslanec hnutí ANO, člen hospodářského výboru poslanecké sněmovny.

„To je odporné stanovisko, kterým ukazuje, jak pohrdá občany naší země. Pro volbu do funkce prezidenta jsou mu lidé dobří, ale pro rozhodování v referendu ne. No fuj!“ zareagoval Vojtěch Filip, bývalý předseda KSČM a místopředseda poslanecké sněmovny.

„HM, divné! Nechat se zvolit ve všeobecném referendu a nevěřit občanům, že jsou schopni zodpovědně rozhodovat. To vypadá na vládu elit, která občany potřebuje jen na práci a k placení daní! Slovy klasika: Modli se, pracuj a poslouchej!“ ohodnotil Zdeněk Škromach, bývalý ministr práce a sociálních věcí, místopředseda vlády, Senátu ČR a ČSSD.

„Nezbytná ústavní většina pro konkrétní řešení chyběla už v minulém volebním období. Teď to nebude lepší. Spíš naopak. Takže bez nové přípravy se věci nepohnou,“ upozornil Jiří Dolejš, ekonomický expert KSČM, dlouholetý bývalý poslanec.

„Podle mě jde vždy o položenou otázku. Nevím, zda obecně stále odkládaný zákon o referendu není proto, že by se mohlo ukázat, že lid má jasnější a jednoznačnější názor než politici. Tak si myslím, že nejsme schválně připraveni,“ vypozoroval Jiří Běhounek, bývalý hejtman Kraje Vysočina, poslanec a místopředseda ČSSD.

„Osobně se přikláním k tomu, že všeobecné referendum by mělo být uzákoněno. Je to součást demokracie, a také způsob, jak se demokracii můžeme učit. Není možné k tomu přistupovat tak, že lidé by mohli rozhodnout „špatně“. Jak někteří argumentují. Pletou si přitom „špatně“ za „jinak“, než si oni sami myslí, že by to mělo být,“ objasnil Jan Korytář, první předseda politického hnutí Změna, bývalý primátor Liberce.

„Vyjádření pana Pavla ohledně referenda je naprosto skandální. Je to důkaz o stejném pohledu na svět, jaký má třeba pan Rakušan, nebo pan Klíma. Jsou to totalitní názory a k jejich prosazení a k dosažení cílů, které ve skutečnosti skrývají, se tito lidé nestydí používat ani totalitní metody.

- Zavedli obdobu Orwellova Ministerstva pravdy, kde bude tu správnou pravdu kontrolovat pan Klíma

- Budou uplácet vybraná média a neziskové organizace za to, aby bojovaly s dezinformacemi. Jak o sobě potom budou tato média tvrdit, že jsou nezávislá, to mi není jasné, když budou brát peníze od vládní garnitury

- Pomocí těchto „nezávislých médií“ budou potom lidem vymývat mozky, stejně jako to popsal zmíněný George Orwell ve svých románech

A jsme u toho. Až takto vymyté mozky, ke kterým se bude valit jen ta jedna správná pravda, budou připraveny na referendum tak, jak se „uřekl“ generál ve zmíněné větě. „Do té doby, než budeme mít občany připraveny, nemůžeme referendum dělat.“ To vážně vypustil z úst, ani se nechce věřit, že by se bývalý rozvědčík takto veřejně odkopal a přiznal. Ti lidé totiž v žádném případě nechtějí riskovat to, aby občané rozhodli v lidovém hlasování jinak, než tak, jak jim to vyhovuje. Dokonce generál použil i příklad, kde to nedopadlo, jak mělo. „Podívejte se na Brexit,“ poslal vzkaz divákům, aby si nikdo nemohl ani na okamžik myslet, že naši hlasatelé jediné správné pravdy nechají něco náhodě. Je mi z toho a teď mi to promiňte - na blití. Už jsem to jednou zažil a nechci, aby v podobném totalitním hnusu žily i moje děti,“ okomentoval Martin Herman, předseda zastupitelského klubu ANO ve Středočeském kraji.

„V určitých oblastech bych byl pro, ale v koalici k tomu není politická vůle,“ prozradil Jakub Michálek, předseda poslaneckého klubu Pirátské strany, místopředseda ústavně právního výboru poslanecké sněmovny.

