Řekl, že volil Babiše. Rodině u oběda. Co se dělo pak, sdělil na akci ANO

Zastupitel Prahy 11 a šéf celopražského hnutí ANO, jinak také podnikatel a filantrop Ondřej Prokop, uspořádal 15. února na Jižním městě setkání pro sousedy a širokou veřejnost. Šlo už o devátou akci, na kterou mohli přijít všichni, kdo ho chtěli poznat osobně a případně s ním probrat, co potřebují.

„Na tato setkání chodí hlavně místní, takže lidé z jedenáctky, ale občas se tu objeví i někdo z jiné části Prahy,“ řekl ParlamentnímListům.cz Ondřej Prokop. „Vítán je každý a nemám problém hovořit ani s lidmi, kteří ANO nevolí.“ Důležité je podle něj naslouchat a projevovat opravdový zájem. „Lidé to poznají, a už se mnohokrát stalo, že nakonec pozměnili názor. Mám takováto setkání, kdy jsou rozdílné názory projeveny slušně, rád.“

Ve středu večer se na Prokopovo pozvání do Hospody 213 sešly přes dvě desítky lidí. Když ParlamentníListy.cz krátce po zahájení dorazily na místo, nebylo si už téměř kam sednout.

„Jsem tu dnes poprvé, a přišel jsem s kamarádem asi čtvrt hodiny před začátkem. Kromě jednoho člověka tady nikdo nebyl,“ vyprávěl nám starší muž, který na jedenáctce žije dle svých slov téměř celý život. „Tak jsem si říkal, že to asi nebude nic moc. Ale pak sem naráz přišel houf lidí, no, a teď se na to podívejte…“ mávl rukou nad osazenstvem restaurace.

Další člověk nám pak řekl, že tentokrát je účast vyšší než minule. „Ano, dnes je tu opravdu hodně lidí. Je vidět, že se to rozkřiklo a že lidem takové setkávání s politikem dává smysl.“

Na akci byly zabrány tři podlouhlé stoly. V jedné části místnosti seděli dle vzezření místní štamgasti, z nichž někteří se v průběhu večera přidali k diskutujícím. Ondřej Prokop se s lidmi živě bavil, a aby si s ním mohl promluvit opravdu každý, přesouval se postupně mezi několika skupinkami.

Když při příchodu přivítal redakci ParlamentníchListů.cz slovy, „máme zde zástupce jediného svobodného média,“ hosté se začali usmívat.

„Rád vás čtu,“ ozval se prošedivělý muž, „ale musíte to mít těžké. Nebojíte se, že vás zakážou?“

Podobných komentářů dostaly ParlamentníListy.cz za večer ještě několik.

Lidé se shodli, že svoboda slova je v České republice v ohrožení: „Kdo by si pomyslel, že třicet let po revoluci tady budeme mít cenzuru,“ rozčilovala se energická žena. Prý dávno vypustila mainstreamová média, protože podle jejího názoru neinformují objektivně: „Českou televizi už léta nesleduju, ale ono ani z dalších programů, ať je to NOVA neb Prima, není moc co vybírat. Takže pečlivě hledám, na co se dívám a co čtu, hlavnímu proudu už prostě nevěřím.“

Aktivitu Ondřeje Prokopa na sousedské posezení u piva pak všichni vítali. Bylo znát, že politik se na Praze 11 těší velké oblibě.

„Já ANO jako takové nevolím, ale pana Prokopa jsem volila ráda,“ prozradila svou preferenci při komunálních volbách starší dáma sedící na kraji stolu.

„Líbí se mi, že chodí mezi občany, tak to má být,“ pochvaloval si muž naproti ní.

„Těžko si představit, že by byl takhle otevřený někdo z ODS nebo TOPky. Ti jsou zalezlí ve své ulitě, na pivo s nimi přijde jen pár skalních fandů nebo kolegů ze strany,“ smál se další.

Jiný muž zase vyprávěl, jak mu Ondřej Prokop pomohl vyřešit jeden konkrétní problém se zelení na sídlišti: „Nikdo jiný s tím nic nedělal. Až tady pan Prokop reagoval a během pár dní bylo hotovo. Je z něj cítit, že má tuto část Prahy fakt rád. To vůbec není v komunální politice pravidlem, vždyť kolikrát se někdo účelově nechá zapsat k trvalému bydlišti na místo, kde to vůbec nezná, ale má jisté, že tam dostane dobrý flek. A podle toho to pak vypadá. My jsme tady s panem Prokopem spokojení. A že je od Babiše? Nejsem úplně jeho příznivec, ale aspoň je za ním vidět práce. Ne jako za většinou ostatních politiků,“ rozpovídal se obyvatel Prahy 11.

Postěžoval si však na nové zařízení kousek od jeho bydliště: „Přímo z okna koukám na centrum pro uprchlíky, které se tam otevřelo před několika měsíci kvůli Ukrajincům. Řeknu vám, je mi opravdu nepříjemné mít to tak blízko nebo chodit kolem. Je tam nepořádek, potkávám tam běžně mladé silné muže, kteří by přece měli být na Ukrajině a bojovat. A běžně tam parkují SUVéčka s ukrajinskými značkami. Nevěřím, že tihle lidi se ještě někdy vrátí na Ukrajinu," svěřil se muž. „Zůstanou tady a budeme z toho mít jen další problémy. Jako bychom jich už tak neměli málo."

Z rozhovorů, které ParlamentníListy.cz s návštěvníky akce vedly, vyplynulo, že navzdory snahám vykreslit voliče či sympatizanty ANO jako méně inteligentní a neschopné, jde o lidi přemýšlivé a mnohdy velmi úspěšné. Mluvili jsme například s IT expertem, podnikatelem i bývalým hoteliérem v penzi.

„Já nemám problém bavit se s kýmkoli, ale z druhé strany, z toho takzvaného demokratického tábora,“ nakreslil do vzduchu uvozovky jeden z oslovených mužů, „stejnou odezvu nevnímám. Já se bez toho obejdu, ale není to dobrý obrázek společnosti.“

Až bizarní příhodu, která ale není poslední dobou v českých domácnostech vůbec ojedinělá, vyprávěl mladý muž, který se ParlamentnímListům.cz představil jako Tomáš.

„Když probíhalo druhé kolo prezidentských voleb, šel jsem se podívat na výsledky k příbuzným. Ti jsou velcí podporovatelé Pavla, hlavně tedy můj bratranec. Ten dělal agitku i na narozeninách babičky, kdy jí k devadesátinám koupil knížku V první linii (kniha vzpomínek Petra Pavla pozn. red.). Přišel jsem v neděli na návštěvu, chvíli jsme se normálně bavili a dívali se na sčítání. Já jsem otevřeně řekl, že mým favoritem je Babiš, a že jsem ho volil. V tu ránu se na mě příbuzní dívali jak na prašivého. Bratranec dokonce vzal do ruky mobil a začal tuhle informaci sdělovat ostatním členům rodiny, asi aby je varoval. Jako kdybych spáchal zločin,“ kroutil hlavou při vzpomínce na tuto nepříjemnost mladík.

Nechápali to ani ostatní, leč shodli se, že rozkoly mezi blízkými jsou čím dál častější: „Vidím to taky, a je to horší a horší. Je šílené, kam jsme se to dostali…“

„Teď se lidi udávají, za chvíli se budou vraždit…“

„Já znám i jeden pár, který se kvůli politice rozešel…“

I takové zkušenosti lidé na setkání s Ondřejem Prokopem sdíleli.Ale bylo i veselo, o čemž svědčil častý smích z míst, kde právě pražský politik seděl. Akce se v přátelské atmosféře protáhla do pozdních večerních hodin.

Příští setkání s Ondřejem Prokopem se uskuteční 8. března od 19 hodin v restauraci Kupa na pražských Hájích.

