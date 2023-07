Řeší se zásadní věci a ČT o prázdninách nevysílá debaty?! Proč asi. Propaganda vlády. Tlustý se neudržel

reklama

Dnes se v Poslanecké sněmovně začal projednávat konsolidační balíček. „Vláda se právě pokouší sebrat občanům 50 miliard, protože si myslí, že může něco vyhrát na Ukrajině,“ konstatuje Tlustý. „Je to šaškárna. Já si myslím, že to ta vláda ani nemyslí vážně, že je to jen odpoutávání pozornosti, proto to probíhá o prázdninách, aby si toho nikdo moc nevšímal. Vše je to vedeno snahou ‚bude dobře, když to lidé nepochopí‘,“ míní Tlustý.

„Řekl bych dva citáty, které to objasní. Předseda vlády řekl, že podpora Ukrajiny je prioritou české vlády. A prezident České republiky tentýž den řekl, že bylo vyčleněno 45 miliard na pomoc Ukrajině – to slovo ‚vyčleněno‘ je hezké, ale muselo být někde sebráno 45 miliard. A to je ten balíček, ten není nic jiného než sebrání důchodcům, rodinám s dětmi, postiženým, držitelům stavebního spoření. Odhaduji, že je to 50 miliard, ne těch 100 miliard, jak bylo řečeno,“ zdůraznil Tlustý.

„Vláda nechce, aby byla zřejmá ta úplně jednoduchá podstata toho všeho, co se děje, a daří se jí to zastírat. Vláda má pro mě pořád šokující vysokou podporu veřejnosti, která podle mého názoru vyvěrá právě z toho, že ti lidé to nechápou,“ zopakoval ekonomický odborník.

Vládě podle jeho slov velmi pomáhá, že jí jdou na ruku mainstreamová média. Například Česká televize nevysílá v době prázdnin politické debaty, přitom je v plánu projednávání zásadních věcí pro české občany. „Myslím, že je to jediná úspěšná kategorie, ve které je vláda bezvadná. Propaganda, kterou vláda dělá, je úplně bezvadná a úctyhodná. To, jak se jí daří vysvětlovat nevysvětlitelné, to je opravdu potřeba smeknou klobouk. Že to pro ni dělají mainstreamová média, to je jasné,“ pokračuje Tlustý s tím, že např. ze slova chcimír se stala nadávka a urážka právě působením mainstreamových médií.

Naši účast ve válce na Ukrajině rozhodně nevidí jako smysluplnou: „Rovnou tady říkám, že podpora cizího státu nemůže být na prvním místě každé vlády. Každí vláda se má na prvním místě starat o svou zemi. A vládě a médiím, která vládu podporují, se podařilo vsugerovat části veřejnosti, že je to úplně správně a že na Ukrajině můžeme něco vyhrát. Já jsem si naprosto jist, že Česká republika a její občané na Ukrajině nic vyhrát nemůžou a protože tam vyhrát nic nemůžeme – podle mého přesvědčení – tak do toho nemáme investovat a nemá nás to stát 50 miliard, když za to nic nemůžeme získat. Každý, kdo pochybuje o tom, zda jsou to dobře vynaložené peníze, je okamžitě nevěřitelné onálepkován,“ doplnil exministr.

„Myslím, že nadšenými podporovateli války může být jenom ten, kdo z ní získává a má z toho nějaké peníze. Ale je to spousta lidí, která to vítá a říká, že je to skvělý. Vracím se k tomu, že nám, co válku nechceme, říkají chcimírové, to je nadávka. A kdo to způsobil? Média to způsobila, zfanatizovala tu lidi, a část veřejnosti – jak to říct slušně – je tu popletená,“ pokračoval Tlustý.

V rámci kritiky způsobu, jakým vládne Fialův kabinet, zdůraznil, že se současnou ODS už nechce být nikdy spojován. „Už bych se k tomu raději ani nehlásil, tohle je už jiná strana, má jen ukradené jméno té původní. Já s těmito zločinci nic společného nemám,“ poznamenal Tlustý.

Moderátorka Jana Bobošíková se pozastavila u zásadní smlouvy o obranné spolupráci mezi ČR a Spojenými státy, která se na vládě projednávala, aniž by to veřejnost dopředu věděla, a pak přišlo pouze oznámení z úst premiéra, že byla schválena.

To Tlustý vysvětlil tím, že USA a Severoatlantická aliance se rozhodly pro vojenské základny na Ukrajině: „Tady je vše podřízeno propagandě. Spojené státy a NATO chtěli a chtějí vojenské základny na Ukrajině, to říkají sami Američané, přečtěte si americké experty, je prokazatelné, že toto je pravda. Rusko a jeho vládci řekli, že to tedy ne, tak to nebylo dojednáno, my žádné základny s americkými raketami na území Ukrajině nechceme, je to pro nás ohrožení, nestavte je tam. To trvalo několik let. A když Rusko dospělo k závěru, že se mu nepodaří tomu zabránit, že tam prostě budou, tak vypukla tahle válka.

Všimněte si, že jedni říkají, že agresorem jsou ti, co tam vjeli s těmi tanky, čili Rusové – ale jiní říkají, že agresoři jsou ti, co tam chtěli poslat ty rakety. To je důvod, proč ta válka vypukla. Jeden americký expert teď říká – a já mu to věřím – že celá ta válka je o hranici. O hranici, které území bude považovat Rusko za nutné mít k dispozici k tomu, aby tam ty rakety nemohly být. Zatímco ta jiná území už mu tolik nevadí.

Co je zajímavé, že do té války přímo své vojáky neposílají ani Spojené státy ani Británie. Nejvíc se v této válce angažují Poláci, my, Slováci – skoro to vypadá, že ti, v jejíchž je to zájmu si s tím nechtějí špinit ruce. Říkají, vy nám to tam vybojujte, až to tam vyhrajeme, my tam ty základny postavíme.

To je přesně ten důvod, proč říkám, že my na Ukrajině žádné výdobytky mít nebudeme. Postavení vojenské základny nebo umístění raket, to je nepochybně krásný výsledek pro jednu velmoc; méně radostný pro velmoc druhou. Ale my tady v České republice jsme základny nechtěli, my jsme tu nechtěli Rusáky, tak je výborné, že odjeli – a teď nám tu někdo organizuje, že přijedou jiní a je snaha to zatajit a neukázat lidem, že teď nejde o nic jiného,“ upozornil Vlastimil Tlustý.

