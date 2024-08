Režisér Strach. Ukázal by se v Příčovech a konec práce? „Padesátá léta,“ zaznělo

Během rozmluvy na zámku v jednu chvíli přišel dotaz z publika s tím, jak legálně zbavit Fialovu vládu moci. „Máme šanci to zvrátit už teď, nebo až při volbách?“ zazněla otázka.

„Šiřte ve svém okolí své myšlenky. Přesvědčujte, argumentujte, sdílejte informace, aby šli lidé k volbám už teď do Senátu, aby volili lidi se zdravým selským rozumem,“ nabádal na zámku ekonom Miroslav Ševčík. A zmínil na Praze 12 kandidujícího Borise Štastného nominovaného Motoristy sobě s podporou hnutí ANO, nebo na Zlínsku kandidujícího dlouhodobého senátora Jiřího Čunka (KDU-ČSL). Zásadní je, aby byli zvoleni politici se zdravým selským rozumem. Právní a legální cestou by shodit vládu Petra Fialy nešlo, míní Ševčík.

Mikrofonu se chopil i spisovatel a scenárista Jan Tománek; zdůraznil, že politici nejsou samospásné řešení. „Politici to nevyřeší. Nepřijede žádný princ na bílém koni. Musíme se změnit my všichni. Za každým Fialou je další 20 šašků, kteří ho nahradí a nic se nezmění. My se musíme změnit,“ řekl bojovně Tománek.

A brzy přišla reakce. „Vlastenecké setkání Příčovy. Kdyby si místo žvanění a nadávání na vládu radši vzali montérky a aspoň pomohli spravit fasádu,“ poznamenal pravidelný glosátor veřejného dění, který na sociální síti X vystupuje jako Poslední skaut.

Novinář Vojtěch Berger na sociální síti X prozradil, že na setkání na zámku v Příčovech se měl objevit i režisér Jiří Strach. Ale že nakonec setkání odřekl.

„Jirka se mi omluvil, že ve svých cca 50 letech má ještě nějakou práci před sebou a že by zcela vystoupil z kruhu, který by byl schopen mu dávat práci. Až takhle jsme daleko. To jsou ty padesátý léta...“ poznamenal publicista Petr Žantovský, kterého Berger citoval.