Řidiči pozor: Vláda se vyjádří k zákonu, který se vás týká

Záměr vedoucí k větší bezpečnosti na silnicích kabinet obecně podpoří, jeho předložená podoba ale nepředstavuje vhodné řešení, stojí v předběžném stanovisku pro zákonodárce, kteří o novele rozhodnou.

Pravidelné kontroly zraku v současnosti povinné nejsou. Běžný řidič musí absolvovat lékařskou prohlídku při vydání prvního řidičského průkazu a potom až v 65 letech, následně v 68 letech a až potom každé dva roky.

Kabinet by měl podle podkladů předloze vytknout mimo jiné to, že se navrhované pravidelné kontroly nepromítají do souvisejících částí zákona o provozu na pozemních komunikacích. Novela nestanoví ani žádný požadavek na aktuálnost lékařského posudku a neobsahuje pravidlo, podle kterého by úřady neměly zdravotně nezpůsobilým motoristům nový řidičský průkaz vydat, píše se v předběžném stanovisku vlády.

Novela podle důvodové zprávy sice cílí na vyšetření zraků, paragrafové znění ale pojednává o pravidelné lékařské prohlídce. „Přitom vyšetření u praktického lékaře, který pravidelné lékařské prohlídky běžně provádí, může být pouze povrchní a řidič zpravidla nebývá podroben odbornému a hlubšímu vyšetření u lékaře specialisty, například právě očního lékaře," podotkli vládní legislativci.

Není podle nich rovněž jasné, proč by se měla lhůta mezi navrhovanými prohlídkami u jednotlivých skupin řidičů lišit. Řidičské průkazy je sice obecně nutné měnit po deseti letech, oprávnění pro některé skupiny vozidel ale mají jen pětiletou platnost, připomíná se v podkladech pro vládu. Kabinet by měl navíc upozornit na možné obcházení nové povinnosti. Řidiči by mohli záměrně podávat žádost o výměnu průkazu nikoli kvůli skončení jeho platnosti, ale dříve například kvůli ztrátě nebo zničení. V takovém případě by lékařskou prohlídku podstoupit nemuseli.

V Česku je asi šest milionů řidičů. Birke novelou reagoval na výsledky kampaně Slepí vrazi, kterou v minulosti pořádal Autoklub České republiky. Vyplynulo z nich, že by asi 4,5 milionu motoristů potřebovalo brýle nebo více dioptrií.

