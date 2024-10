Rodí se málo Čechů. Dejte Ukrajinkám rodičovský příspěvek, radí Hůle z Člověka v tísni

„Chcete nejrychlejší a nejlevnější opatření zmírňující propad porodnosti? Dejme Ukrajinkám rodičovský příspěvek za narozené dítě,“ píše Daniel Hůle z neziskovky Člověk v tísni ve svém příspěvku na platformě X. Anketa Je pro vás důležité, zda Andrej Babiš byl, či nebyl spolupracovníkem StB? Je to pro mě důležité 5% Je mi to jedno 95% hlasovalo: 6871 lidí

Hůle dává za příklad 70. léta, kdy nárůst porodnosti byl dán třemi klíčovými faktory – reprodukcí silných ročníků z let 1944 až 1946, propopulačními opatřeními tehdejší vlády a vysokou plodností Romů.

Porodnost z druhé poloviny 70. let je podle Hůleho dnes prakticky neopakovatelná. V roce 1980 následoval prudký pokles, který se opakoval i v polovině 90. let, kdy došlo navíc ještě k výraznějším odkladům porodnosti v důsledku nových příležitostí spojených se změnou režimu. A tento prudký pokles porodnosti se znovu replikuje právě teď, protože se prudce snižuje počet žen v nejvíce reprodukčním věku kolem 30 let, dodává Hůle.

„Máme problém, ale obviňovat z přirozeného demografického vývoje současnou nebo minulou vládu je krátkozraké. Ani větší počet míst ve školkách by tento vývoj nemohl zvrátit,“ pokračuje Hůle.

Jedinou opravdu rychlou pro-populační politikou by podle něj bylo motivovat ukrajinské ženy, které přišly do ČR často právě v nejvíce reprodukčním věku, k vyšší porodnosti. „Ukrajinci ale dnes nemají nárok na české sociální dávky a početí dítěte tak pro ně představuje existenční hrozbu, což je velmi krátkozraké. Děti, které se zde narodí, zde pravděpodobně budou i žít. A náklad v řádu několika málo statisíců toto dítě s normálním vzděláním v dospělosti splatí řádově za 1 rok na odvodech státu,“ vyjádřil svůj názor Hůle, že je to „nejrychlejší a nejlevnější“ cesta, jak zmírnit propad porodnosti v ČR.

?? Chcete nejrychlejší a nejlevnější opatření zmírňující propad porodnosti? Dejme Ukrajinkám rodičovský příspěvek za narozené dítě !?

Povím vám jiný příběh o současném poklesu porodnosti v Česku, než mainstreamová média. A fakt za ten pokles nemůže ani Babišova ani Fialova… pic.twitter.com/HGiVvKDKx1 — daniel hule (@DanielHule) October 26, 2024

V diskusi rezonuje rozporný otazník, zda ƒ„po válce“ se ukrajinské ženy vrátí se svými dětmi na Ukrajinu.

„Dá se očekávat, že po konci války se ženy i s dětmi vrátí na Ukrajinu. Budou velmi motivované, náš problém by to nevyřešilo. Obecně je dost těžké donutit ženy rodit v celé Evropy,“ napsala pirátská senátorka Adéla Šípová. Podle ní je klíčové, „pomoci rodičům zvládnout péči o dítě a práci současně, aby neměli strach porodit“.

Dá se očekávat, že po konci války se ženy i s dětmi vrátí na Ukrajinu. Budou velmi motivované., náš problém by to nevyřešilo. Obecně je dost těžké donutit ženy rodit v celé Evropy. Klíčem je pomoci rodičům zvládnout péči o dítě a práci současně, aby neměli strach porodit. — Adéla Šípová, senátorka (@adela_sipova) October 26, 2024

Hůle kontroval jejím slovům, že pro ukrajinské matky a jejich děti nebude na Ukrajině situace ani po válce příznivá. „Naprostá většina žen a dětí se na Ukrajinu po válce nevrátí. Bude tam šílená situace, korupce, atd. Děti které se zde narodí, zde většinou zůstanou. Navýšení kapacity školek nic nezmění, ty se výrazně právě teď navyšují relativně a nic to nemění,“ míní Hůle.

Přišel i argument dalšího diskutéra, že porodnost se propadá, protože klesá plodnost měřená průměrným počtem dětí na ženu. „V minulém roce jsme spadli z maxima z roku 2021 (1,8) na 1,45 a dál se propadáme. Dokud se lidi nerozhodnou, že chtějí děti, můžete na ně házet prachy jak chcete a nic to nevyřeší,“ poznamenal.

I zde Hůle nabídl protiargument: „Nemáte pravdu. Porodnost je dána plodností a počtem žen v reprodukčním období. Teď je klíčový faktor prudký pokles žen v nejexponovanějším reprodukčním věku,“ doplnil.

Nemáte pravdu. Porodnost je dána plodností a počtem žen v reprodukčním období. Teď je klíčový faktor prudký pokles žen v nejexponovanějším reprodukční veku — daniel hule (@DanielHule) October 26, 2024

V diskusi dominantně a opakovaně zaznívá, že se na českém území mají podporovat především české ženy, nikoliv ty ukrajinské. Hůleho nápad byl mj. označen za „návod, jak ze zemí Koruny české udělat Ukrostán“.

„To snad nemůžete myslet vážně. Pomozme mladým s bydlením, vytvořit jim podmínky, aby se nebáli mít děti, v úlevách na daních a dětských potřebách. A Ukrajinci ať se vrátí budovat svou zem!“ zaznělo v reakcích.

Psali jsme: Český statistický úřad: Pokles počtu narozených v prvním pololetí pokračoval „Rodiče také byli migranti. Ale začali okamžitě pracovat.“ Fialova vláda podporuje všechny kromě Čechů, říká politička Zlínský (SPD): Současný pokles porodnosti a úhrnné plodnosti v ČR Okamura (SPD): Kvůli Fialově vládě se nadále extrémně propadá porodnost