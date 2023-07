Romové a Ukrajinci. „Soupeří,“ zaznělo. I ombudsman Křeček si řekl své

Pro řešení vzrůstajícího napětí mezi romskou a ukrajinskou komunitou v České republice byly vyhrazeny tři pracovní skupiny. V rozhovoru pro mujRozhlas to uvedl výkonný ředitel organizace Romodrom Nikola Taragoš, který se zúčastnil jednání s vládní zmocněnkyní pro záležitosti romské menšiny. V rámci jedné z pracovních skupin se bude řešit i problém nedostatku informací vedoucí k rychlejšímu šíření dezinformací. Podle Taragoše by se obavy v rámci romské komunity mohly přenést i do většinové společnosti. Systém ČR na dvě velké minoritní skupiny není připraven, uvedl Taragoš.

Začátkem června v České republice začalo přibývat střetů mezi romskou a ukrajinskou komunitou. Potyčka v Brně vyústila ve smrt Roma, konflikt v Pardubicích mezi třemi Romy a i domnělými Ukrajinci vyvolal protest Romů na Pardubickém nádraží. Protiukrajinské demonstrace romské komunity se dále uskutečnily i v Krupce u Teplic, v Bílině i Brně.

Řešení projevů napětí v romských komunitách v souvislosti s ukrajinskými uprchlíky se má věnovat nová pracovní skupina. V rozhovoru pro mujRozhlas o ní informoval výkonný ředitel organizace Romodrom Nikola Taragoš, který se schůzky s vládní zmocněnkyní pro záležitosti romské menšiny Lucií Fukovou též účastnil.

Jedna se má zabývat kraji a lokálními problémy v městech i obcích a propojením sítě místních aktérů – romských lídrů, policie i krajských politiků. V rámci tohoto „zasíťování“ se bude moci efektivněji a včasněji reagovat na možné krize, zároveň to bude sloužit i jako jejich prevence.

Další ze skupin je zaměřená na média a v rámci toho i na boj s dezinformacemi. „V blízkých hodinách a dnech budou vznikat strategie pro to, jak účinně na internetu působit v rámci dezinformačních scén,“ sdělil Taragoš. Třetí pracovní skupina se pak má blíže zaměřit na systémová opatření a s tím i na jednotlivé vládní resorty. Podle Taragoše by zrovna tato skupina měla být tou nejúčinnější.

Taragoš v rozhovoru vysvětlil i negativní vliv propojení nedostatku informací s dezinformacemi v romských komunitách. „V případě, že je nedostatek informací, tak vzniká velký prostor pro tu dezinformační scénu,“ řekl a dodal, že toto je přirozené jak v majoritních, tak v minoritních skupinách a není to tak specifikem pouze pro Romy. Důležité podle Taragoše je, aby se informace o aktuálním dění dostávaly k lidem nikoli s odstupem dnů, ale pouze v rádiusu několika hodin.

„Já si myslím, že to není mezi Romy tak specifické,“ odpověděl na otázku moderátora, proč se zrovna mezi Romy tak rychle šíří dezinformace o ukrajinských uprchlících. Romové dle slov Taragoše pouze kopírují chování majoritních skupin.

Vyjádřil však svůj strach nad tím, že obavy v rámci romské komunity by se mohly rychleji rozšířit i do většinové společnosti. I kvůli tomu je toho názoru, že kroky podnikané vzniklými pracovními skupinami povedou nejen ke spokojenosti Romů, ale všech obyvatel České republiky. „Proto si myslím, že všechny ty kroky, které se teď dělají, povedou ne k tomu, aby se líp žilo Romům, jak si někteří mylně vykládají, ale aby se nám všem žilo dobře v rámci té společnosti,“ řekl ředitel Romodromu.

Mezi nejkritičtější oblasti, v nichž dochází ke střetům zájmů a konfliktů mezi Romy a Ukrajinci jsou dle Taragoše veškeré oblasti lidského života. „Je to oblast zaměstnávání, bydlení, vzdělávání. Všechno, s čím se potkáváte ve své každodennosti, je vlastně teď v nějakém způsobu v disharmonii, protože jsou tady dvě soupeřící skupiny. Dvě největší minority, které mají stejné potřeby,“ sdělil Taragoš. Systém na tyto dvě skupiny není připraven.

Ombudsman Stanislav Křeček k tomuto pro ParlamentníListy.cz sdělil, že romská komunita s ukrajinskou se mohou střetávat, pokud jde o přístup k práci, k níž je potřeba nižší vzdělávací úrovně. Na vině může být i odlišná pracovní morálka obou skupin. „Samozřejmě se ty dvě komunity mohou střetávat, pokud jde o přístup k práci méně náročné na vzdělání. To může být, poněvadž pracovitost jednotlivých etnik samozřejmě může být odlišná,“ podotkl ombudsman.

Taragoš dále připustil i svou domněnku, zda se systém nedopustil chyby, když se romská komunita ocitla v integrační, a ne humanitární péči. „Stále si kladu otázku, jestli byl správně položen ten směr, jestli jsme neměli zůstat v humanitární péči, místo v té integrační, protože bychom si jasně odpověděli, že ta integrační linie je docela pomalá a její schopnost reagovat na to, je definována kapacitou, kterou tu nemáme,“ domnívá se Taragoš.

Pokud má však romská komunita problém s chováním vlády, vyjádřil se ombudsman Křeček v tom smyslu, že by záležitost ohledně vlastního postavení neměli Romové dávat do souvislosti s ukrajinskou menšinou v České republice. „Pokud má někdo pocit, že by se vláda měla chovat jinak, tak musí vznést požadavky ke svému vlastnímu postavení, nikoli v konfliktu s jinou národnostní menšinou,“ sdělil pro ParlamentíListy.cz Křeček a dodal, že to zkrátka není relevantní.

