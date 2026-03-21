Ropný šok: Válka dusí export, Irák vyhlásil „vyšší moc“

21.03.2026 20:30 | Monitoring
autor: Naďa Borská

Irák vyhlásil stav „vyšší moci“ na všech ropných polích provozovaných zahraničními společnostmi. Informovaly o tom zdroje z iráckého ministerstva ropy. Podle smluvních podmínek nevzniká v tomto případě žádný nárok na odškodnění. Důvodem bezprecedentního kroku má být eskalace vojenských operací v regionu. Narušení lodní dopravy v Hormuzském průlivu prakticky zastavilo většinu iráckého exportu ropy.

Foto: Zdroj: CENTCOM, X
Popisek: Američtí vojáci

Rozhodnutí Bagdádu vyhlásit stav „vyšší moci“ na ropných polích provozovaných zahraničními společnostmi přichází uprostřed třetího týdne ozbrojeného konfliktu mezi Spojenými státy, Izraelem a Íránem. Teherán opakovaně útočí na obchodní plavidla, ropná a plynárenská zařízení a pokouší se průliv zablokovat minami, drony i raketami. 

Podle iráckého ministerstva ropy byla nařízena úplná odstávka produkce v této oblasti, protože doprava v průlivu je vážně zasažena „bezprecedentní vojenskou aktivitou“. Zahraniční operátoři jsou osvobozeni od smluvních závazků a nedostanou žádnou kompenzaci. Situace se bude pravidelně přehodnocovat a firmy jsou zvány k jednání o zajištění „nezbytných operací“, personálu a nákladů.

Irácký ministr ropy Hayan Abdel-Ghani uvedl, že těžba v rámci Basra Oil Company klesla z původních 3,3 milionu barelů denně (bpd) na pouhých 900 000 bpd. Zbývající vytěžená ropa je v současnosti přesměrovávána do domácích rafinerií, aby byl zajištěn chod vnitřních energetických potřeb země.

Ceny ropy na světových trzích dosáhly nejvyšších hodnot za poslední čtyři roky

Hormuzský průliv je klíčovou tepnou pro přibližně 20 % světových dodávek ropy a zkapalněného zemního plynu (LNG). Kvůli vojenským operacím se zásobníky v Iráku rychle plní a export je prakticky paralyzován.

Vyhlášení stavu vyšší moci přichází jen den poté, co se světové ceny ropy vyšplhaly na nejvyšší úroveň za téměř čtyři roky. Ceny ropy Brent v pátek vystoupaly nad 110 dolarů za barel, což je nejvyšší hodnota od poloviny roku 2022. Prezident Donald Trump mezitím odmítl příměří. Pentagon nasadil tisíce dalších mariňáků. Mezinárodní energetická agentura (IEA) uvolnila 400 milionů barelů z rezerv, trhy se přesto připravují na dlouhodobé narušení globálních energetických toků.

Irák, který závisí na prodeji ropy z více než 90 procent svých příjmů a financuje z nich prakticky veškeré veřejné výdaje, čelí další ráně pro svou už tak křehkou ekonomiku.

Útoky pokračují, Trump dále tlačí na NATO

Konflikt, který začal 28. února společnými americko-izraelskými operacemi „Epic Fury“ a „Roaring Lion“, vstoupil do svého 22. dne. Americké síly podle velitele CENTCOM admirála Brada Coopera provedly „nejdelší dělostřelecký úder v historii armády“, zasáhly přes 8000 íránských cílů včetně 130 plavidel a zničily zařízení na íránském pobřeží, odkud Írán ohrožoval volnou plavbu. Izraelská armáda v noci na sobotu provedla rozsáhlé údery na Teherán. Bombardovány byly i závody na výrobu balistických raket. Izraelci zasáhli také pozice Hizballáhu v Libanonu.

 

 

Írán odpověděl odpálením dvou balistických raket středního doletu na americko-britskou základnu Diego Garcia v Indickém oceánu. Žádná z nich však cíl nezasáhla. Jedna raketa selhala už v letu. Na druhou střelu americká válečná loď vypustila stíhací raketu SM-3. Teherán pokračuje v útocích na civilní lodě a infrastrukturu v Perském zálivu.

Dvacet dva zemí podepsalo společné prohlášení, v němž signalizují svou „připravenost přispět k odpovídajícímu úsilí k zajištění bezpečného průjezdu“ Hormuzským průlivem. Seznam se rozšířil poté, co prezident Donald Trump kritizoval NATO za to, že se chová „zbaběle“. Vládce Bílého domu se vyjádřil, že „si stěžují na vysoké ceny ropy, které jsou nuceni platit, ale nechtějí pomáhat s otevřením Hormuzského průlivu“.

Podle Fox News měli prohlášení podepsat představitelé Velké Británie, Francie, Německa, Itálie, Nizozemska, Japonska, Kanady, Korejské republiky, Nového Zélandu, Dánska, Lotyšska, Slovinska, Estonska, Norska, Švédska, Finska, Česka, Rumunska, Bahrajnu, Litvy, Austrálie a Spojených arabských emirátů.

Prezident Donald Trump v sobotu prohlásil, že Spojené státy nebudou průliv hlídat samy. „Ať ho chrání ti, kdo ho používají,“ prohlásil Trump a naznačil, že Washington zvažuje „ukončení“ operací. Zároveň však žádá Kongres o 200 miliard dolarů na doplnění munice. Íránské hrozby se mezitím rozšířily i na turistická a rekreační centra.

