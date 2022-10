Rouček sledoval Středulovu demonstraci. A má zlé tušení: Vláda toho zneužije!

reklama

Německá expertní komise přišla s návrhem, který má tamějším firmám pomoci s řešením vysokých cen plynu. Jenže nápad v Česku narazil, firmy se obávají, že nebudou konkurenceschopné. „Pomoci svým firmám se snaží každá vláda. Není to jen německá, ale i česká, francouzská, španělská, prostě po celé Evropě. Ideální by bylo, a myslím si, že k tomu krok za krokem dojde, aby se stanovila pravidla platná po celé Evropě. Pokud vím, česká vláda se o to snaží. Co se týká podpory, budou to dělat všechny vlády, samozřejmě Německo je největší ekonomika EU, prostředky jsou obrovské. Musíme si uvědomit, že Německo má velkou silnou ekonomiku, 80 milionů lidí, a když se to přepočte, rozdíly nejsou tak velké. Ale říkám, měla by být určena jasná celoevropská pravidla,“ uvedl Rouček s tím, že je v našem zájmu, aby nekrachovaly ani české, ani německé firmy. „Je i v našem zájmu, aby české i německé firmy zimu přežily s co nejmenšími ztrátami. Je ale důležité snažit se o celoevropské řešení. Pokud vím, Česká republika jako předsednická země Rady EU se o to snaží a tlačí jak Evropskou komisi, tak jednotlivé členské země v tomto směru,“ dodal.

Ministr průmyslu a obchodu Jan Síkela při úterním vystoupení na sněmu Svazu průmyslu a dopravy v Brně vzkázal velkým firmám, aby se tvářily jako malé a střední podniky, aby mohly dosáhnout na vládní pomoc. Sklidil kritiku a ministerstvo doplnilo, že šlo samozřejmě o nadsázku. „Nebyl jsem u toho, když tato slova pan ministr vyslovil. Upřesnili, že šlo o nadsázku. Samozřejmě že je důležité, aby jak Česká republika, tak Evropská unie měla jasný plán na podporu firem, které jsou postižené růstem cen energií,“ komentuje Rouček.

Ve východním Německu se pravidelně pořádají demonstrace

I když se u nás o tom moc nemluví, demonstruje se po celé Evropě. V Německu vyšly do ulic desítky tisíc lidí, kteří nesouhlasí s energetickou politikou vlády. „Protesty patří k demokracii na rozdíl od diktatur, na rozdíl od Ruska, kde jakákoli demonstrace je okamžitě brutálně potlačena. Demonstrace patří k demokracii. Ano, ve východním Německu se pravidelně každé pondělí konají demonstrace, pořádá je krajní pravice, pořádají je ti samí lidé, kteří demonstrovali již v roce 2015 proti migraci, kteří demonstrovali proti očkování, teď jsou tématem ceny plynu a energií,“ popisuje Rouček. „Když se podíváme na dynamiku protestů, jsou omezené, je to pár tisíc lidí po celém Německu, dohromady počet málokteré pondělí překročí deset tisíc,“ dodal.

Trochu jinak už je to ve Francii. „Už to patří do DNA Francouzů, stávkují pracovníci ropných rafinerií, stávkují nebo se připravují na stávku i pracovníci elektrárenské společnosti EDF, která obhospodařuje i atomové elektrárny. Jejich požadavek na rozdíl od českých demonstrací je jasný, a to zvýšení mezd. V době, kdy má Francie nějakých šest nebo sedm procent inflace, stávkující chtějí přidat peníze k platům. Stávky jsou součástí demokratického procesu, není to nic neovbvyklého. Viděli jsme to koneckonců i u nás v Praze,“ dodal

Protest odborů. „Malou účastí jsem byl překvapen.“

Evropský parlament navrhuje vzoreček, aby minimální mzda odpovídala padesáti procentům průměrné mzdy. „Finální podoba se bude projednávat i za českého předsednictví. A ten samý Marian Jurečka navrhuje pro ČR, aby minimální mzda byla 41 procent. Takto dojde zřejmě ke schválení padesáti procent, a u nás to bude o deset procent méně. S touto filozofií pravicových vlád, která není nová, se nikdy nemůžeme dostat v životní úrovni a příjmech na úroveň alespoň západoevropského průměru. Když postavíme celý model na nízkých mzdách… Pravicové vlády to takto dělají už třicet let,“ dodává Rouček.

Výsledek komunálních a senátních voleb ovlivní ty prezidentské

Rouček se vrací k výsledkům komunálních a senátních voleb. „Tomio Okamura a Andrej Babiš se snažili volby dlouhé měsíce prezentovat jako referendum o vládě. Po volbách z toho vycouvali a řekli, že to tak nemysleli. Ano, v komunálních volbách částečně posílili, ale jinak zvítězily strany současné vládní koalice. ANO ani SPD neposílily tak, že by mohla být potvrzena jejich teze o referendu o vládě nebo že by hrozil pád vlády. Nic podobného se nekoná. Výsledek voleb bude mít následek i na prezidentské volby. Ukázalo se, že ve druhém kole nemá kandidát hnutí ANO šanci. Dá se předpokládat, že vítězem bude někdo z předních kandidátů, ale nebude to Andrej Babiš. Ti, kteří si slibovali pád Fialovy vlády, se toho nedočkají,“ komentuje Rouček.

A jak uspěla ČSSD? „Ukázalo se, že tam, kde měla ČSSD silné zázemí v minulosti, např. v Karviné, Bohumíně, Náchodě, Novém Městě na Moravě, Čáslavi, nejen že uhrála velmi dobrý výsledek, ale zvítězila. Totálně vyhořela v Praze, tam si musí vyhodnotit, v čem udělala chybu, jestli spojení se Stranou zelených bylo, nebo nebylo chybou. Přece jen lidé na značku ČSSD čekají. Když se spojili kandidáti pod jinou hlavičkou jako v Praze pod názvem Solidarita… I jinde šli kandidáti ČSSD do voleb pod úplně jinými názvy. Pak se není co divit, že strana volebně vyhořela,“ uvedl. „Samozřejmě jsou města, kde udělala ČSSD velmi dobrý výsledek, mimochodem, ČSSD stále i přes ztrátu, kterou utrpěla v porovnání s volbami před čtyřmi lety, získala více zastupitelů než Piráti a TOP 09 dohromady nebo než SPD Tomia Okamury. Jsou věci, na kterých lze stavět, další předělat. Je důležité pokračovat v tom, co začalo současné vedení, stranu ve všech směrech stabilizovat a formovat. Hlavně neskrývat značku a znovu si posílit identitu,“ uzavírá dnešní komentář Libor Rouček.





