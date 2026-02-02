Rozdání karet mezi Pavlem a Macinkou: Demonstranty to vytočí

Ignorovat prezidenta. Takový má být dle slov ministra zahraničí Petra Macinky postup vůči Petru Pavlovi, který zveřejněním soukromé konverzace vyvolal bouři na politické a mediální scéně. Podle šéfa diplomacie je ignorování Hradu cestou k uklidnění situace. Nahrává tomu i fakt, že vládní koalici začíná vadit hradní opoziční role a různé úniky důležitých informací.
Jste pro zrušení poplatků pro ČT a ČRo?
Anketa
Jste pro zrušení poplatků pro ČT a ČRo?
„Myslím si, že situace by měla být zklidňována, a proto mně nezbývá nic jiného, než, nejenom jako já osobně, ale i jako ministerstvo zahraničí, ho ignorovat,“ sdělil vicepremiér ministr zahraničí Petr Macinka na adresu prezidenta Pavla v nedělním pořadu OVM na České televizi.
Podle něho jde o nejefektivnější formu řešení současného konfliktu s Hradem. „Stejně zahraniční politiku ze sta procent dělá vláda a vláda ji hodlá dělat nějakým způsobem, pan prezident zřejmě nějakým jiným způsobem, tedy opozičním. My nechceme, aby zahraniční politiku tady dělala opozice,“ konstatoval dále v ČT šéf Motoristů.
Podle bývalého šéfa české diplomacie Cyrila Svobody zcela Hrad ignorovat možné není. „Snaha má být se dohodnout, a to znamená, že se vůle hledá na obou stranách. Neznamená to podřídit se jen jedné straně. Myslet si, že pokud si prezident něco umane a nejede přes to vlak, tak tímhle způsobem to nefunguje. Nebude-li dohoda možná, vláda si poradí sama bez ostatních aktérů a má na to instrumenty mezinárodního práva, které to umožňují,“ je přesvědčen.
„Má-li nastat válka, jde o pokračování politiky jiným způsobem, ale pořád je to politika. Vláda může udělat to, že vedením zastupitelských úřadů v zahraničí bude pověřovat osoby v diplomatické hodnosti chargé d’affaires, protože k tomu prezidenta nepotřebuje. To je jedna z variant. Navíc vláda má v ruce schvalování užívání letadel vládní letky na oficiální cesty do zahraničí. Pokud vláda řekne, že prezident republiky nebude nikam létat, tak nikam létat nebude. Jedině by si to platil ze svého, protože z rozpočtové kapitoly Kanceláře prezidenta republiky tohle nepokryjete. To už ale znamená opravdu válku a nebylo by dobře, kdyby k ní došlo.“
Všichni aktéři sporu by se podle bývalého ministra zahraničí měli dohodnout. „Zdůrazňuji ovšem, že ta dohoda musí být komplexní. Je legitimní právo předsedy politické strany navrhnout kandidáta na funkci člena vlády a pověřit ho řízením konkrétního ministerstva. Na to má vládní strana z ústavy právo a prezident republiky by takovému jmenování mohl zabránit jen ve skutečně vážných případech. Například kdyby daný člověk prokazatelně pracoval pro zpravodajské služby jiného státu. Muselo by to být opravdu prokazatelné. Prezident ale nemůže odmítnout jmenování člena vlády z politických důvodů. Tato koalice vznikla na základě voleb a nominuje své lidi. Daný ministr se může znemožnit sám během výkonu funkce nebo si ho prezident může klidně každý týden zvát na Hrad, na to má z ústavy právo. Nemůže à priori říct, že se mu někdo nelíbí a nebude ho jmenovat. Bude-li premiér trvat na svém návrhu, prezident republiky musí vyhovět,“ zdůrazňuje doktor Svoboda.
„Chápu proto předsedu politické strany, že trvá na jmenování. Všechny ty zprávy a hrozby válkou jsou krajním řešením, ale na druhou stranu prezident republiky má konat. Je to oboustranné,“ podotýká exministr zahraničí.
Nová vláda má podle jeho přesvědčení svaté právo škrtnout předchozí vládou schválené výjezdy nových velvyslanců v letech 2026 a 2027. „Teď je u vlády ona a kdo bude pověřen vedením zastupitelského úřadu v zahraničí, je už z jejich vůle. To je nezpochybnitelné právo. Běžně to chodí tak, že ministr zahraničí přijde za prezidentem s nějakým balíkem jmen a prezident například řekne, že nějaká dvě jména by tam chtěl a jsou pro něho důležitá. Má-li to fungovat, musí se jít k dohodě. Proč by to teď mělo být jinak?“ ptá se diplomat v komentáři pro ParlamentníListy.cz.
V současné době se ale zdá, že to tak nějakou dobu nebude a žádné problémy to způsobit nemusí. „Kdo povede zastupitelský úřad je otázka pouze uměleckého dojmu, jako v krasobruslení. V praxi to přijímající stát vlastně nezajímá. Jestli tam bude v čele úřadu člověk, který je notifikován ministrem jako chargé d’affaires, tak ten úřad vede. Výkon diplomacie není v tom, jakou hodnost diplomat má, ale jaký je. Pokud jde o špičkového diplomata, který dělá pro svou zemi kus dobré práce, je úplně jedno, zda je velvyslanec nebo chargé d’affaires. Na druhou stranu můžete mít velvyslance ověnčeného tituly a různými řády, ale to nic nemusí znamenat, protože jeho jedinou předností je, že má dobrý handicap v golfu,“ uvažuje Svoboda.
„Válka mezi Hradem a ministerstvem zahraničí není dobrá, nemá být, ale zahraniční politiky se kvůli ní nezhroutí. To se opravdu nestane. Proto má Vídeňská úmluva o diplomatických stycích všechna ustanovení o chargé d’affaires, ad interim apod., protože takové spory nejsou ničím výjimečným a tu a tam se to děje v kdekterém státě,“ dodává Cyril Svoboda.
V současné době je prakticky jisté, že spory s Hradem se jen tak neuklidní. Podle informací serveru ParlamentníListy.cz už nejde pouze o spor prezidenta s Motoristy sobě, ale nechuť k počínání Hradu roste v celé vládě. Důvodů je víc.
Prvním z nich je několik úniků do médií, ke kterým v poslední době došlo a podle zjištění vlády je má na svědomí právě Kancelář prezidenta republiky. „Velké znechucení vyvolal zvláště únik zápisu jednání ministra zahraničí s americkým velvyslancem do Deníku N. Šlo přitom již o několikátý únik od jmenování nové vlády, jehož stopy vedou k lidem kolem pana prezidenta. Mimochodem i o tom měla být řeč na setkání nejvyšších ústavních činitelů, které Pavel zrušil, ačkoli dostal informaci, že premiér s ministrem zahraničí dorazí v řádu jednotek minut,“ popisuje pro ParlamentníListy.cz důvěryhodný zdroj blízký vládním špičkám.
„Není možná korektní spolupráce v atmosféře, kdy víme, že neveřejné vládní materiály unikají do Hradu spřátelených redakcí. To bychom to rovnou mohli posílat všechno v kopii opozici. Chtějí-li v Pražském hradě jít touto cestou, jakékoli zbytky minimální důvěry budou pryč. V takové atmosféře je spolupráce téměř vyloučená,“ potvrzuje další zdroj zevnitř vládní koalice ANO, SPD a Motoristů otazníky, které panují nad dalším fungováním linky Hrad–vláda.
arm. gen. v.v. Ing. Petr Pavel, M.A.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.