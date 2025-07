Ukrajinci sbírají e-body za zabité Rusy. Hrají o ceny

Rusové spustili další ze série nočních útoků na Ukrajinu. Tamní prezident Volodymyr Zelenskyj oznámil, že Rusové odpálili 30 raket a 300 dronů.

„V Oděse byl poškozen bytový dům, zraněno bylo šest lidí včetně dítěte. Bohužel, jedna osoba byla zabita. Upřímnou soustrast jejich rodině a blízkým. Rakety a drony zasáhly také Pavlohrad, kde byly poškozeny obytné budovy a životně důležitá infrastruktura. Všechny příslušné složky jsou nyní na místě, kdekoli je to potřeba, obnovují postižené oblasti a pomáhají lidem po útoku,“ napsal Zelenskyj na sociální síti X.

agentura Reuters.

Jedna z maminek s malým klučinou po boku prozradila, že ještě tak před půl rokem se chodili do metra schovat tak jednou měsíčně, ale jak Rusové v poslední době zesílili vlnu útoků, chodí teď do krytů v metru až třikrát týdně. „To bylo před šesti měsíci. Teď chodíme dvakrát nebo třikrát týdně.“ Noc strávila schoulená na své růžové karimatce s Emilem u sloupu lemujícího koleje metra.

Agentura Reuters v této souvislosti upozornila, že metro zaznamenalo během červnových nocí 165 tisíc návštěv, což je více než dvojnásobek oproti 65 tisícům návštěv v květnu a téměř pětinásobek oproti červnu loňského roku.

Kateryna Holtsberhová, rodinná psycholožka, která působí v Kyjevě, uvedla, že nedostatek spánku způsobený útoky způsobuje výkyvy nálad, extrémní stres a apatii, což vede ke zhoršení kognitivních funkcí u dětí i dospělých.

V této situaci ukrajinská armáda hledá jakoukoli výhodu, která by mohla posílit morálku obránců. Britská BBC tvrdí, že část jednotek byla zařazena do programu, v němž je válka pojata jako hra. Vojáci v ní dostávají body za každého odstraněného ruského vojáka. „V rámci programu, který byl poprvé vyzkoušen v loňském roce a dostal název ‚Armáda dronů: Bonus‘ (také známý jako ‚e-body‘), mohou jednotky získávat body za každého zabitého ruského vojáka nebo zničenou techniku. A stejně jako série zabití v Call of Duty nebo v televizní herní show ze 70. let, lze za body získat ceny.

„Čím strategicky důležitější a rozsáhlejší cíl, tím více bodů jednotka získá,“ uvádí se v prohlášení týmu Brave 1, který sdružuje experty z vlády i z armády. Za zničený tank se uděluje 40 bodů, za poškozený tank 20 bodů.

„Myslím, že v první řadě jde o kvalitní data, matematiku války a pochopení toho, jak efektivněji využívat omezené zdroje,“ říká muž stojící za systémem e-points Mychajlo Fedorov, ukrajinský ministr digitální transformace. Ale po třech a půl letech drtivé totální války má systém další zásadní využití. „Jde také o motivaci,“ říká Fedorov. „Když změníme bodové hodnoty, vidíme, jak se mění motivace.“

