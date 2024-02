Rozhovor s Putinem byste neměli vidět... Profesor Drulák řekl vše naplno

reklama

„Je to vlastně rozhovor, který byste neměli vidět, protože už předem před ním politicky korektní média varovala a po něm řada komentátorů, kteří rozhovor sami ani neviděli, vysvětlovali, proč tento rozhovor vidět nemáte,“ řekl k rozhovoru amerického novináře Tuckera Carlsona s ruským prezidentem Vladimirem Putinem profesor Petr Drulák v pořadu NALEVO na youtubovém kanálu Aby bylo jasno.

Sám Drulák radí opak. „Ten rozhovor je potřeba vidět,“ prohlásil. Rozhovor je podle něj důležitý pro plné porozumění mocenským vztahům mezi Spojenými státy a Ruskem. „Známe perspektivu Západu. Víme, co si o tom myslí Washington, Londýn, Brusel, Berlín. Ale abychom mohli ten vztah pochopit, tak také musíme vědět, co si o tom myslí Moskva.“

Podle Druláka je třeba znát veškeré souvislosti, o kterých Putin v rozhovoru také mluví, a to navzdory tomu, že ruská agrese vůči Ukrajině je porušením mezinárodního práva. „Tato agrese má svoji minulost. Naprostá většina Putinových argumentů je fakticky podložená,“ řekl Drulák, ale dodal, že samozřejmě chápe, že si Putin vybírá pouze ta fakta, která se mu hodí. To ovšem podle Druláka dělá každý politik.

„Od roku 2008 Rusko opakovaně upozorňovalo na to, že podnikne opatření, pokud se Ukrajina bude přibližovat Západu tím způsobem, který bude znamenat vojenskou a ekonomickou integraci,“ uvedl Drulák. Členství Polska v NATO Rusko podle Druláka respektuje a ví, že jeho zpochybnění by znamenalo přímou válku se Západem. „Pro mě je jeho (Putinova) odpověď odpovědí, která má svoji racionalitu, je podložená a je každopádně mnohem podloženější než to, co nám říkají naši propagandisté – že pokud nebudeme pomáhat Ukrajině, pokud nebudeme živit válku na Ukrajině, tak se Rusko chystá spolknout naši Evropu.“

Drulák se následně vyjádřil i k ruské propagandě. Drulák sám nemá žádné námitky proti tomu, že Rusko skutečně propagandu vyvíjí, vnímá ji však jako „zbytečně agresivní a průhlednou“. „Skutečnými mistry propagandy jsou Spojené státy americké,“ řekl s tím, že ruská propaganda je pouze „dětskou hrou“ oproti tomu, co dokážou západní liberální média.

V druhé části videa se profesor Drulák zaměřil na protesty zemědělců, které chystají na 19. února. Čeští zemědělci požadují stop Green Dealu, stop vysokým cenám energií, stop nekompetentní vládě, stop vyděračským praktikám obchodníků a stop posilování evropských kompetencí na úrok národních.

„To je rozumný program, legitimní požadavky,“ uznal Drulák. Dodal, že podobné požadavky vznášejí stejně jako čeští zemědělci i zemědělci po celé Evropě. „Nedokážou už snést greendealové šílenství, které je připravuje o poslední zbytky obživy a důstojnosti.“

To, že se čeští zemědělci připojují k protestům později než zemědělci ve zbytku Evropy, si Drulák vysvětluje tím, že se až příliš spoléhali na Agrární komoru či Zemědělský svaz. Drulák připomněl slova prezidenta Agrární komory Jana Doležala, který tvrdil, že vláda odvádí dobrou práci a měla by dostat více času. Zemědělcům doporučil případně protestovat až v březnu. „Vypadá to, jako kdyby si z těch zemědělců dělal legraci. Protože v březnu začínají jarní práce. A zemědělci, aby ještě vůbec přežili, tak budou muset dělat jiné věci, než aby traktory blokovali hlavní město,“ nechápal Drulák slova Doležala.

Zemědělci už mají všeho dost. „Mají dost Bruselu. Mají dost ministra Výborného, který řekl, že se s těmihle lidmi vůbec nebude bavit, protože jsou součástí dezinformační scény. A mají dost i těch svých papalášů v agrárních komorách a různých zemědělských svazech,“ shrnul situaci Drulák a přirovnal ji k situaci v českých odborech.

Ty vede Josef Středula. Drulák dodal, že „takových, jako je Středula“, je v českých odborech dost. „Líní kapři, kteří si zvykli na teplá místečka, na to, že pravidelně plánují s vládou, že tam nic moc nevyjednají, ale že je jejich členská základna nechává na pokoji,“ řekl Drulák.

V poslední části videa profesor Drulák odpovídal na dotazy diváků.

