Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
Rozhovory PL- Petr Robejšek
16.01.2026 16:10 | Monitoring
autor: Hans Štembera
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
A nebylo by spíš na místě podat kompetenční žalobu? Tu podle všeho nechcete podat, aby se neodváděla pozornost od práce vlády a pak podáte jinou žalobu. Já tomu nerozumím. Můžete mi to vysvětlit? Děkuji
Vláda Andreje Babiše získala ve čtvrtek večer důvěru 108 koaličních poslanců. Ale než se tak stalo, …