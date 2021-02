Rozhýbejte lidovce, můžete vyhrát mikinu. Zdechovský přišel s marketingem, jaký jste ještě neviděli

Poslanec Evropského parlamentu Tomáš Zdechovský se rozhodl rozhýbat jak sebe, tak své fanoušky. Jeho iniciativa má trvat po celý únor. „Cvičte, co vás napadne, nebo co jste zvyklí, natočte se u toho a označte @TomasZdechovsky a #VyzviEuroposlance a já, jakmile mi to program umožní, budu makat přesně jako vy!“ vybídl. A nebude to zadarmo, lidé mohou získat lidoveckou mikinu.

Europoslanec za lidovce Tomáš Zdechovský se snaží udržovat v kondici, ačkoliv v současné době z pravidelného tréninku vypadl. Na svém instagramu tedy sdílel příspěvek na vzájemnou motivaci ke cvičení. „Aby to bylo zábavnější, tak budu sportovat podle vás,“ napsal. Jak to tedy bude přesně vypadat?

Dle Tomáše Zdechovského to bude jednoduché. „Tak co, jdete do toho se mnou? Bude to fakt jednoduché, cvičte, co vás napadne, nebo co jste zvyklí, natočte se u toho a označte @TomasZdechovsky a #VyzviEuroposlance a já, jakmile mi to program umožní, budu makat přesně jako vy!“ vysvětlil. Na závěr vyzval k cvičícím tipům na další den.

Kromě toho, že lidé mají možnost vidět cvičícího politika, tak zároveň mají šanci vyhrát europarlamentní mikinu s logem Evropské lidové strany.

Výherní mikina v cvičící soutěži #VyzviEuroposlance

Výzvu sdílel politik i na svém osobním facebooku. „Co na to říkáte? Jdete do toho se mnou? Tak OK! Jdem na to!“ napsal. Dle Zdechovského se jedná o výzvu na celý únor a bude společně s diskutujícími sportovat dvakrát týdně.

Pojďme se vzájemně motivovat ?? V této době je potřeba se udržovat v kondici. A právě vzájemné povzbuzení může být... Zveřejnil(a) Tomáš Zdechovský dne Pondělí 1. února 2021

Petra Horáková Kristofová v komentářích napsala, že Zdechovského vyzývat nebude, neboť mají spolu odcvičeno až až. „Ovšem moje 13letá dcera dřepuje s činkou vážící 80 % její váhy. Tak si říkám, jestli tě má vyzvat, anebo jestli tě máme šetřit. Jako europoslanec se budeš pro veřejné dobro ještě hodit,“ myslí si Kristofová. Europoslanec se jejímu nápadu zasmál.

Uživatelka Dalib3r by se dle svého komentáře ráda k iniciativě přidala, ale nechce se u toho natáčet. „I když mikina je super,“ dodala.

